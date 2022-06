Unbekannte richten erheblichen Sachschaden an (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht vom 18.06.-19.06.2022 wurden auf dem Parkplatz bei der Sparkasse und in der Königstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen. Bislang unbekannte Täter beschädigten mutwillig 2 Straßenlaternen und ein Verkehrszeichen.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Einparkprobleme

Edenkoben (ots) – Weil eine 32-jährige Autofahrerin am 21.06.2022, 00:05 Uhr im Gerechweg ihren Parkplatz mit einer Grünanlage verwechselt hatte, wurden Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört, weshalb diese wiederum die Polizei alarmierten. Vor Ort konnten die Beamten das abgestellte Fahrzeug der Frau in einer Grünfläche feststellen.

Bei der Ansprache der Fahrerin war eine deutliche Alkoholfahne feststellbar, weshalb sie zum Schnelltest gebeten wurde. Infolge 1,77 Promille qualifizierte sie sich zur Blutprobe. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1.000 Euro.

Unfallflucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Montag 20.06.2022, zwischen 06:40-16:00 Uhr, wurde an einem Anwesen in der Hauptstraße, vermutlich durch einen wendenden Lkw, der Regenrinnenablauf beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht auf Dienstag 21.06.2022, kam es innerhalb eines Zeltes auf dem Sparkassenparkplatz zu einer Sachbeschädigung. Mehrere gelbe Säcke mit Verpackungsmüll wurden in dem Zelt verteilt aufgefunden. Des Weiteren konnten Hinweise auf einen kleineren Brand festgestellt werden.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalinspektion Landau aufgenommen. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder die Kriminalinspektion Landau unter

Tel: 06341/287-0 entgegen.

Gebäudebrand in Edenkoben

(IS) – Am Dienstag 21.06.2022 um ca 13:15 Uhr wurden die Feuerwehren der VG Edenkoben zu einem Gebäudebrand in Edenkoben alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Edenkoben, Edesheim, Venningen und Maikammer war eine starke Rauchentwicklung im Dach deutlich sichtbar. Atemschutztrupps gingen zur Personenrettung ins Gebäude vor, eine Person galt als vermisst.

Beim Durchsuchen der betroffenen Wohnung wurde ein Brand unter den Ziegeln, außerhalb der Wohnung lokalisiert, dieser wurde vermutlich durch Dacharbeiten entzündet. Die vermisste Person befand sich nicht in der Wohnung.

Die Ziegel wurden unter Einsatz der Drehleiter entfernt und der Brand gelöscht. Die Fassade wurde zum Teil geöffnet, um Glutnester in der Dämmung abzulöschen.

Der Einsatz ist beendet. Im Einsatz waren 34 Feuerwehrleute mit 9 Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Quelle: Feuerwehr VG Edenkoben