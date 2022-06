Betrunken, bekifft und mit Messer unterwegs

Germersheim (ots) – Einer Verkehrskontrolle wurde am Montag 20.06.2022 ein 33-Jähriger mit seinem Kraftrad unterzogen. Zunächst versuchte er sich durch Flucht der Verkehrskontrolle zu entziehen, konnte aber letztlich doch festgehalten werden.

Während der Kontrolle fiel auf, dass der Mann alkoholisiert war. Dem nicht genug gab er an, dass er im Laufe des Abends Cannabis konsumiert hat. Nach einer Durchsuchung der Person konnte zudem noch ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Autospiegel abgetreten und weggerannt

Bellheim (ots) – Einen Schaden von etwa 200 Euro verursachte am Montagabend 20.06.2022 ein 34-jähriger Bellheimer. Dieser lief entlang der Hinteren Straße und trat den Außenspiegel eines geparkten PKW ab. Anschließend, so berichteten Zeugen, sei er zusammen mit einem anderen Mann in Richtung der Volksbank weggerannt.

Im Rahmen einer Fahndungsmaßnahme konnten die beiden Männer festgestellt werden. Der Tatverdächtige war alkoholisiert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Sachbeschädigung einer Sitzgruppe

Lustadt (ots) – Mit diversen Parolen besprühten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Montagabend 20.06.2022 eine Sitzgruppe, die sich auf dem Feldweg zwischen Lustadt und Westheim befindet.

Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise erhofft sich die Polizei aus der Bevölkerung.