16-jähriger Radfahrer schwer verletzt – Unfallbeteiligter fährt weiter

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Montag 20.06.2022 gegen 07:25 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer die Luitpoldstraße in Richtung Weiherstraße. Von einem Auto wurde er überholt, welches nach rechts in Kopernikusstraße abbog. Offensichtlich wegen der Baustelle in der Kopernikusstraße fuhr das Auto plötzlich wieder rückwärts in die Luitpoldstraße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 16-Jährige eine Vollbremsung machen.

Dabei stürzte er über den Lenker und blieb auf der Straße liegen. Er verletzte sich schwer an der Hand. Das Auto fuhr die Luitpoldstraße in Richtung Oggersheim (Sternstraße) davon.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein gelbes oder goldfarbiges Auto gehandelt haben soll. Hinter diesem wäre noch ein schwarzer Pkw gefahren, dessen Insassen möglicherweise den Unfall beobachtet haben.

Wer kann Hinweise zu dem Fahrer bzw. der Fahrerin des gelben / goldfarbigen Autos geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.06.2022 fuhr ein 31-jähriger Autofahrer gegen 16:30 Uhr von einem Parkplatz an der Rheinallee nach rechts in Richtung Lagerhausstraße. Dabei stieß er mit einem von links kommenden bevorrechtigten 19-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich dabei.

Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Kind bei Unfall leicht verletzt – Fahrradfahrer flüchtig

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.06.2022 gegen 19 Uhr, wurde ein 4-jähriger Junge in der Pettenkofer Straße bei einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer verletzt. Das Kind ging mit seinen Eltern auf dem Fußweg. Auf diesem fuhr unerlaubter weise von hinten ein Radfahrer auf die Familie zu.

Auf dem Fahrradlenker saß eine weitere Person, die dem Radfahrer die Sicht versperrte. Als der Radfahrer den Eltern ausweichen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Dieses stürzte wie die beiden radfahrenden Personen zu Boden. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu.

Die beiden Fahrradfahrer flüchteten zu Fuß, als die Eltern die Polizei verständigen wollten und ließen das Fahrrad am Unfallort zurück.

Die beiden männlichen Flüchtigen waren ca. 1,70 m groß, 16-18-Jahre alt und trugen schwarze Kleidung. Die Haare wurden von beiden mit längerem, lockigen Deckhaar und kurzem Seitenhaar getragen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein gelbes “Carver” Mountainbike. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen im Zeitraum 17.06. bis 20.06.2022 eine Scheibe an einem Transporter der Marke Peugeot ein und stahlen Elektrowerkzeuge aus dem Fahrzeuginneren. Der Transporter war auf einem umzäunten Parkplatz in der Franz-Zang-Straße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von Starkstromkabel

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.06.2020 stellten Mitarbeiter einer Firma im Hedwig-Laudien-Ring fest, dass über das Wochenende unbekannte Täter mehrere Rollen Starkstromkabel entwendet haben. Gelagert wurden diese auf dem Firmengelände.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.