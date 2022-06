Forst – Verkehrsunfall in der Kronauer Straße

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 12:30 Uhr kollidierte eine 57-jährige

Skoda-Fahrerin beim Rückwärtsfahren aus ihrer Hausausfahrt mit einem 82-jährigen

BMW-Fahrer.

Offenbar übersah die 57-Jährige den BMW, welcher zu diesem Zeitpunkt die

Kronauer Straße befuhr. Beim Zusammentreffen der beiden Fahrzeuge wurde die

Anhängerkupplung der Skoda-Fahrerin abgerissen. Der 82-Jährige wurde aufgrund

des Aufpralls nach links abgewiesen und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Er

kam schließlich in einer Garagenabfahrt zum Stehen. Der Geschädigte zog sich

leichte Verletzungen zu.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro.

Karlsruhe – Streit geht in handfeste Auseinandersetzung über

Karlsruhe (ots) – Ein Streit unter zwei Kumpels gipfelte am Montag gegen 20:55

Uhr in der Kaiserstraße in Karlsruhe in einer handfesten Auseinandersetzung.

Vor dem Eingangsbereich einer Bank schlug ein 43-jähriger zunächst seinen

51-jährigen Kumpel. Im Anschluss kam es offenbar zu einem Gerangel, wodurch

beide zu Boden gingen. Der 43-Jährige trat dem 51-Jährigen im Anschluss mit den

Füßen ins Gesicht.

Zwar wies der 51-Jährige leichte Verletzungen auf, eine ärztliche Behandlung

lehnte er jedoch ab.

Karlsruhe – Zwei Verletzte nach Kollision mit Betonmast

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen verunfallte ein mutmaßlich unter

Drogeneinfluss stehender Hyundai-Fahrer in der Franz-Lust-Straße. Er und sein

Beifahrer wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der 26-jährige Pkw-Lenker kam nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz nach 01 Uhr

auf Höhe der Helios Herz-Klinik offenbar ohne Fremdeinflüsse von der Straße ab.

Er prallte mit seinem Hyundai gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen

Beton-Masten. Während die beiden Insassen durch den Unfall leicht verletzt

wurden, wies das Auto einen wirtschaftlichen Totalschaden auf.

Nachdem sich beim Fahrer Hinweise auf einen aktuellen Einfluss von Drogen

ergaben, musste er auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgegeben. Er muss nun

mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Karlsruhe – Einbruch im Rheinstrandbad

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag, 21:20 Uhr, und Montag, 07:45

Uhr, brachen bislang unbekannte Täter ins Rheinstrandbad in Karlsruhe-Daxlanden

ein.

Die Eindringlinge stiegen offenbar über den um das Schwimmbad befindlichen Zaun

und drangen im Anschluss in verschiedene Gastronomieräumlichkeiten im Schwimmbad

ein. Entwendet wurden mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3611

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Grötzingen – Polizeibeamter aufgrund Widerstandshandlung dienstunfähig

Karlsruhe (ots) – Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Montag gegen

20.40 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenbahnstraße

wehrte sich offensichtlich ein 28-Jähriger massiv gegen die einschreitenden

Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach. Hierdurch wurde ein Polizist so

stark verletzt, dass er seinen Dienst nicht weiter verrichten konnte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 28-Jährige mit seinem

Zwillingsbruder vor dem Einkaufsmarkt auf und pöbelten wohl gemeinsam mehrere

Personen an. Ferner schlugen sie auf einen Mann ein. Ein hinzueilender Helfer

wurde ebenfalls durch die Zwillingsbrüder attackiert. Beide Betroffenen wurden

dabei leicht verletzt. Beim Eintreffen der gerufenen Polizisten hatten die

Brüder bereits von den Geschädigten abgelassen. Plötzlich ging einer der

Zwillinge unvermittelt auf seinen Bruder los und schlug auf diesen ein. Die

Polizeibeamten versuchten die Kontrahenten zu trennen. Hiergegen wehrten sich

die Zwillinge massiv. Einer der Brüder schlug mehrfach mit mehreren Schlägen

gegen den Kopf der Beamten. Ein eingesetzter Beamte wurde durch die Schläge

verletzt und dienstunfähig.

Beide Tatverdächtige waren alkoholisiert und erbrachten bei einem Alkoholtest

einen Wert über einem Promille.

Die Brüder erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff

gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.

Waghäusel – Unfall am Kreisverkehr – zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen war am frühen

Montagmorgen am Kreisverkehr in der Industriestraße in Waghäusel.

Ein 27-jähriger VW-Fahrer bemerkte wohl zu spät, dass der vor ihm fahrende Opel

abbremste um einem Radfahrer das Überqueren der Fahrbahn am Kreisverkehr zu

ermöglichen. Der VW fuhr dem Opel auf und der Opel brachte den Radfahrer zu

Fall. Sowohl die 30-jährige Opel-Fahrerin als auch der 60-jährige Radfahrer

wurden leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe

von ungefähr 3500 Euro.

Karlsruhe – Entwendetes Golf-Cart aufgefunden – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Das am frühen Sonntagmorgen während einer Veranstaltung auf

dem Karlsruher KIT-Gelände entwendete Golf-Cart wurde am Montag gegen 17:00 Uhr

in der Greschbachstraße in Grötzingen aufgefunden.

Beim Gassigehen wurde eine Zeugin auf das Fahrzeug, welches sich im Gebüsch

befand, aufmerksam. Aufgrund eines Zeugenaufrufes in den Sozialen Medien wandte

sich die Frau schließlich an die Polizei.

Eine verständigte Streife konnte schnell bestätigen, dass es sich um das

entwendete Gold-Cart handelt. Durch einen Abschleppdienst wurde das Golfmobil

spurenschonend an eine geschützte Örtlichkeit verbracht. Auch wurden um das

Fahrzeug herum Spuren sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat nun weitere

Ermittlungen aufgenommen, um entsprechende Tatverdächtige ausfindig zu machen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem

Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe, unter der Telefonnummer

0721/666-5555, in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Psychisch auffällige Person verursacht Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Ein 57-jähriger Mann sorgte am Montagnachmittag in der

Hirschstraße in Karlsruhe für einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Es

stellte sich heraus, dass sich der Mann offenbar in einer psychischen

Ausnahmesituation befand.

Bewohner meldeten gegen 16.30 Uhr der Polizei, dass ein Mann im Haus randalieren

würde. Die Beamten versuchten mit dem Betroffenen Kontakt aufzunehmen. Dieser

verbarrikadierte sich in der Wohnung. Durch das beherzte und entschlossene

Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Mann in Gewahrsam genommen und in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Karlsruhe – Betrunken und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein 23-Jähriger war am frühen Dienstagmorgen offenbar stark

alkoholisiert auf der Autobahn 5 mit seinem Auto unterwegs.

Beamten der Autobahnpolizei Karlsruhe fiel der Mann gegen 03.25 Uhr wegen seiner

insgesamt unsicheren Fahrweise auf. Als sie ihn kontrollierten stellen sie fest,

dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von über 1,3 Promille. Außerdem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem

23-Jährigen. Auch hier verliefen die Tests positiv auf verbotene Substanzen.

Dem jungen Mann wurde Blut abgenommen. Sein Fahrzeug konnte an einen Freund

übergeben werden, der nüchtern war und nicht unter Drogen stand.

Karlsruhe – Exhibitionist belästigt Frau – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlicher Exhibitionist hat am Montagmorgen in der

Rastatter Straße in Karlsruhe eine junge Frau belästigt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war die Betroffene gegen 09.00 Uhr zu

Fuß im Bereich des Tennisclubs Rüppurr unterwegs. Nachdem ihr ein Mann folgte,

zückte die 18-Jährige offenbar ein Handy, worauf der Unbekannte in einem Gebüsch

verschwand. Kurz darauf tauchte der Mann mit heruntergelassener Hose erneut auf

und zeigte der jungen Frau sein Glied. Die Betroffene verließ sofort die

Örtlichkeit und erstattete wenig später eine Anzeige.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, kurze

graue Haare, 3-Tage-Bart. Er trug eine kurze schwarze Jogginghose und ein

dunkelblaues Oberteil. Wer kann etwas zu dem Vorfall oder zum Täter sagen?

Hinweise werden unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegengenommen