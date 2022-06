Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Täter überfällt zwei Männer – Zeugen und Geschädigter gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein unbekannter Täter überfiel am frühen

Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt kurz nacheinander zwei Männer. Der

Unbekannte geriet gegen 1.30 Uhr zunächst vor einem Restaurant am Luisenring mit

einer Dreiergruppe in Disput. Die Personen flüchteten sich daraufhin in ein

gegenüberliegendes Restaurant und beobachteten, wie der Mann seinen Weg in

Richtung Quadrate fortsetzte. Nach Verlassen des Lokals sahen sie, wie dieser

einen Mann im Schwitzkasten hielt, ihm das Bargeld abnahm und anschließend in

die Straße zwischen den Quadraten G und H rannte. Im Quadrat G 5 stieß der Täter

schließlich auf einen 63-jährigen Gaststättenbetreiber, den er um ein Feuerzeug

bat und ihn anschließend niederschlug. Er nahm dessen Bargeld an sich und

flüchtete in unbekannte Richtung. Der 63-Jährige hatte durch den Schlag eine

blutende Platzwunde am Kopf erlitten.

Zeugen, die die beiden Taten beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Täter geben können, sowie der Geschädigte der ersten Tat werden gebeten, sich

beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Rabiate Ladendiebe – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Mannheimer Innenstadt traten zwei Ladendiebe

auf, von denen einer rabiat gegenüber einer Ladendetektivin wurde. Die

Detektivin beobachtete gegen 17.40 Uhr das Duo in einem Bekleidungsfachgeschäft

im Quadrat D 1 über die Videoüberwachungsanlage dabei, wie sie in der

Kinderabteilung zahlreichen Bekleidungsstücke in eine große Tasche, die sie in

einem Kinderwagen mit sich führten, steckten. Nachdem sie das Geschäft verlassen

hatte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach die Detektivin einen der Männer an und

hielt den Kinderwagen am Griff fest. Der Mann versuchte, den Kinderwagen einfach

weiterzuschieben. Als dies nicht gelang, schlug er der Detektivin mit der Hand

ins Gesicht. Als diese den Wagen noch immer nicht losließ, rannte er in

unbekannte Richtung davon. Der zweite Täter wollte die Detektivin zunächst noch

wegen des Kinderwagens zur Rede stellen, flüchte dann schließlich auch in

unbekannte Richtung.

Im Kinderwagen konnte die Detektivin kein Kind, jedoch eine für den Diebstahl

präparierte Tasche feststellen, durch die ein Auslösen der Diebstahlsicherung

verhindert werden sollte.

Durch eine hinzugerufene Polizeistreife wurde der Kinderwagen sichergestellt.

Das Diebesgut, rund 50 verschiedene Kinderkleidungsstücke, wurde in dem Geschäft

belassen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Ca. 20 bis 30 Jahre alt

Dunkle, kurze Haare

Südosteuropäisches Aussehen

War bekleidet mit weißem Poloshirt und blauer Jeans

Schob den Kinderwagen

Täter 2:

Ca. 30 Jahre alt

Südosteuropäisches Aussehen

Vollbart

War bekleidet mit hellem Shirt mit dunkler West darüber

Trug eine dunkle Basecap

Führte eine Umhängetasche mit sich

Gegen beide Männer wird wegen des Verdacht des gemeinschaftlichen,

gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt. Gegen den Mann mit dem Kinderwagen

wurden zusätzlich Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu

melden.

Mannheim-Sandhofen: Scheibe an PKW eingeschlagen und Gegenstände entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots) – An einem in der Alten Frankfurter Straße in Höhe

Hausnummer 32 geparkten Auto wurde die hintere Dreiecksscheibe auf der

Beifahrerseite durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Das Auto war dort

von Samstag, 20:00 Uhr, bis Montagmorgen, 06:30 Uhr, abgestellt. Aus dem

Fahrzeuginneren wurden diverse Habseligkeiten, unter anderem ein Tablet, sowie

eine Dash-Cam entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro,

der Sachschaden auf einige hundert Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter

der 0621 77769-0 entgegen.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag, 20:00 Uhr, auf Montag,

07:30 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter auf bisher

nicht bekannte Weise Zutritt in ein Verwaltungsgebäude der Universität Mannheim

in den L-Quadraten. Bei dem Versuch, in die einzelnen Räume zu gelangen wurden

durch den oder die Unbekannten insgesamt 10 Türen beschädigt. Es wurde nach

bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf

eine fünfstellige Summe geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt wegen besonders schweren Fall des

Diebstahls gegen Unbekannt. Hinweise auf den Verursacher werden unter der

Rufnummer 0621 174-3310 entgegengenommen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Geparkte Motorräder umgeworfen – Wer hat etwas beobachtet?

Mannheim (ots) – Vermutlich am vergangenen Wochenende beschädigte ein oder

mehrere Unbekannte zwei geparkte Motorräder vor einer Fahrschule in der

Seckenheimer Straße – es entstand ein Schaden von 8.000 Euro. Der oder die Täter

stießen die beiden abgestellten Honda um, sodass diese nicht unerheblich

beschädigt wurden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen

Sachbeschädigung. Zeugen, die im Zeitraum von Freitag, 16.30 Uhr bis Montag, 11

Uhr, Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 zu

melden.

Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Tankstelle – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang

unbekannte Täter Zutritt in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wallstadter

Straße und entwendeten dabei mehrere Schachteln Zigaretten. Mit einem zuvor in

der Talstraße entnommenen Gullydeckel schlugen die beiden Unbekannten gegen 3:30

Uhr die Glasschiebetüre des Gebäudes ein und machten sich im Innenraum zu

schaffen. Nachdem das Überwachungssystem Alarm schlug, ergriffen die Einbrecher

mit wenigen Schachteln Zigaretten die Flucht. Der entstanden Sach- und

Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen, die womöglich die Entnahme des Gullydeckels

beobachteten oder den Einbruch selbst. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter

0621 718490 zu melden.

Mannheim-Schönau: hoher Sachschaden nach Unfallflucht; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Schönau (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, 19.06.2022, 15:00 Uhr bis

Montag, 20.06.2022, 07:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer einen in der Heilsberger Straße geparkten Mercedes und

entfernte sich im Anschluss, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen. Durch den Zusammenstoß wurde die linke Fahrzeugseite derart

beschädigt, dass sich die Autotüren des Wagens nicht mehr öffnen ließen. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Mannheim-Schönau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, sich unter der Tel.: 0621 773230 zu melden.