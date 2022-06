Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Drogeneinfluss verursacht und abgehauen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Unfall verursachte am

Montagnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer in Eppelheim und stand dabei unter

Drogeneinfluss.

Der junge Mann beschädigte beim Ausparken auf dem Parkplatz einer

Freizeitsport-Anlage in der Kirchheimer Straße einen dort ebenfalls abgestellten

Nissan und fuhr anschließend einfach davon. Er wurde jedoch bei dem Unfall vom

Besitzer des beschädigten Fahrzeugs beobachtet. Dieser notierte sich das

Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs, einem Opel Corsa. Zudem erkannte er

den 23-jährigen Fahrer, der ihm persönlich bekannt war.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der 23-jährige Fahrer des unfallverursachenden

Opel an seinem Wohnort angetroffen werden. Das Fahrzeug konnte ebenfalls dort

festgestellt werden. Es wies Unfallbeschädigungen auf.

Bei den weiteren Überprüfungen bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für

vorherigen Drogenkonsum bei dem 23-Jährigen. Einen Drogentest konnte er nicht

durchführen, ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Dem jungen Mann wurde eine

Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinfluss und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein konnte nicht

einbehalten werden, da er einen solchen noch gar nicht besaß. Die praktische

Fahrprüfung sollte erst in der kommenden Woche stattfinden. Weitere Ermittlungen

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 23-Jährigen dauern an. Die

Führerscheinstelle wurde hierüber informiert. Auch der Halter des Opel, der dem

jungen Mann das Fahrzeug überlassen hatte, sieht einer Anzeige wegen Zulassen

zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bahnübergang durch LKW beschädigt – Polizei sucht nach Verursacher

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend gegen 19:40 Uhr soll der

Fahrer eines LKWs mit italienischer Zulassung bei roter Ampel zunächst am

Bahnübergang in der Zuzenhäuser Straße angehalten haben. Dann soll sich der

Fahrer umgeschaut und anschließend bei noch roter Ampel über den Bahnübergang

gefahren sein. Da die Schranke bereits am Schließen war, fiel diese auf den LKW

und wurde hierdurch beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet

Zeugen, die Hinweise auf den LKW oder die Identität des Fahrers geben können,

sich unter der Rufnummer 06221 174-4111 zu melden.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag wurde der Opferstock der St.

Galluskirche aufgebrochen und die darin befindlichen Spenden entwendet. Ein

Kirchenbesucher wurde auf die Beschädigung aufmerksam und meldete diese. Demnach

schlug der Täter vermutlich im Zeitraum von 12 Uhr bis 15 Uhr in der

Kirchenstraße zu. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachteten, werden

gebeten, sich unter 06203 93050 an das ermittelnde Polizeirevier Ladenburg zu

wenden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen und Farbschmierereien auf Schulgelände; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Ferienzeitraum, genauer in der Zeit

von Dienstag, 07.06.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 20.06.2022, 07:30 Uhr,

randalierten vermutlich mehrere bislang nicht bekannte Personen auf dem Gelände

einer Schule in der Hildastraße. Ein Mitarbeiter der Bildungsstätte verständigte

am Montagmorgen die Polizei, nachdem er mehrere Sachbeschädigungen und

Farbschmierereien auf dem Gelände festgestellt hatte. Neben einer Glasscheibe

wurde auch die Überdachung eines Fahrradständers scheinbar mutwillig beschädigt.

Der entstandene Sachschaden dürfte schätzungsweise im hohen vierstelligen

Bereich liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben sowie den Tatzeitraum

möglicherweise weiter eingrenzen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen, unter der Tel.: 06202 2880 zu melden.