Sichergestelltes E-Bike – SIEHE EINGANGSFOTO

Am 17.06.2022 wurde gegen 21.50 Uhr im Stadtgebiet Kirn ein E-Bike der Marke Fischer polizeilich sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein Fischer MTB E-Bike „EM 1614 pro LINE“ in den Farben schwarz-rot. An dem E-Bike konnte festgestellt werden, dass die Rahmennummer abgefeilt wurde. Es dürfte daher davon auszugehen sein, dass das E-Bike aus einem strafrechtlichen Ereignis stammt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft des Fahrrades unter der Telefonnummer 06752/156-0. Das Fahrrad befindet sich bei der Polizeiinspektion Kirn und kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises an den Eigentümer oder einen Berechtigten herausgegeben werden.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Person aufgrund von Übermüdung

Hargesheim (ots)

Am 20.06.2022, um 14:35 Uhr, befuhr eine 26jährige Frau mit ihrem Pkw die L236 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Hargesheim. Mit ihr im Fahrzeug befand sich noch ihre 4jährige Tochter. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam die Frau, vermutlich infolge eines Sekundenschlafs, mit ihrem Pkw auf den für den Gegenverkehr bestimmten Fahrstreifen. Dort kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. In dem entgegenkommenden Pkw befanden sich der 63jährige Fahrzeugführer und seine 57jährige Beifahrerin.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 25.000EUR.

Die 26jährige Unfallverursacherin erlitt durch den Verkehrsunfall Prellungen im Brustbereich, ihre 4jährige Tochter wurde mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 63jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges zog sich durch den Zusammenstoß mehrere Frakturen zu. Seine Beifahrerin erlitt Verletzungen im Brustkorbbereich. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Übermüdungserscheinungen der 26jährigen Unfallverursacherin wurde durch die aufnehmenden Beamten ein Strafverfahren eingeleitet und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft der Führerschein der Unfallverursacherin vorläufig sichergestellt.