Einbruchdiebstahl – Zeugen gesucht

Bingen, 21.06., Alfred-Nobel-Straße, 00:55 Uhr – 03:00 Uhr. Ein Sicherheitsdienst meldete Personen im Gebäude der Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet. Es wurde ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich festgestellt, mehrere Schränke waren durchwühlt. Derzeit können zum Stehlgut keine Aussagen getroffen werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Fahrraddiebstahl

Bingen, Gaustraße, 12.06., 17:00 Uhr – 14.06., 16:00 Uhr. Bislang Unbekannte entwendeten ein abgeschlossenes Fahrrad aus dem frei zugänglichen Innenhof des Anwesens Nr. 37 in der Gaustraße. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Stevens-Mountainbike mit einem Korb auf dem Gepäckträger. Wer etwas gesehen hat, bitte melden!

Verkehrsunfall mit Flucht

Gensingen, 20.06., Alzeyer Straße, 10:30 – 11:30 Uhr. Im genannten Zeitraum stellte ein Mann seine graue Mercedes C-Klasse auf dem Parkplatz an der dortigen Klinik ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Frontstoßstange fest. Die Polizei bittet um Hinweise!

Mainz, A60, Motorradfahrer stürzt und Verursacher flüchtet

Heidesheim (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es auf der A 60 zu

einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 19-jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen war

mit seinem Leichtkraftrad auf der A 60 in Richtung Bingen unterwegs. In Höhe der

Anschlußstelle Mainz-Finthen wechselte ein PKW den Fahrstreifen, weshalb der

19-jähriger ausweichen musste. Er kam daraufhin mit seinem Zweirad von der

Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Hierbei zog er sich

glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der am Unfall beteiligte PKW

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben oder Hinweise zu dem PKW geben können, werden gebeten sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132-9500 zu melden.

Nächtlicher Überfall

Mainz-Weisenau (ots) – Zu einem nächtlichen Raubüberfall auf eine 71-jährige

Frau und ihren 81-jährigen Lebensgefährten kam es am frühen Sonntagmorgen im

Stadtteil Weisenau. Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 01:15

Uhr über den Balkon Zutritt zum Schlafzimmer, wo sie die beiden schlafenden

Geschädigten zunächst weckten, bedrohten und aufforderten Geld und Schmuck

auszuhändigen. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurden die Täter im

Weiteren auch handgreiflich gegenüber beiden Geschädigten. Die Täter erbeuteten

letztlich Bargeld und Schmuck in derzeit noch nicht genauer bezifferbarer Höhe

und konnten nach Tatausführung in unbekannte Richtung flüchten. Beide

Geschädigte erlitten Verletzungen und einen Schock.

Einer der Täter soll ca. 1,83 m groß gewesen sein, die anderen beiden etwas

kleiner. Alle drei wären dunkel gekleidet gewesen und hätten Masken

(Motorradmasken/Sturmhauben) getragen. Eine davon sei rot gewesen. Trotz groß

angelegter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen

und erste Spuren am Tatort gesichert. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus

der Bevölkerung. Wer in der Nacht zum Sonntag im Bereich Mainz-Weisnau /

Heiligkreuzweg auffällige Beobachtungen gemacht oder Geräusche wahrgenommen hat

wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/

65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können ebenfalls über die Online-Wache

der Polizei Rheinland-Pfalz eingegeben werden Onlinewache Polizei (rlp.de)

Streit um Fitnessgerät endet mit Körperverletzungen

Mainz-Hechtsheim (ots) – Weil der Trainingsplan zweier Besucher eines Mainzer

Fitnessstudios wohl miteinander kollidierte, endete das Training in einer

körperlichen Auseinandersetzung. Am gestrigen Sonntagabend gegen 19:50 Uhr

benutzte ein 23-jähriger Mainzer ein Gerät im Freihantelbereich eines

Hechtsheimer Fitnesscenters. Da einem 40-jährigen Besucher die Nutzung des

Geräts zu lange dauerte, beschwerte er sich bei dem 23-Jährigen. Weil das

Training aber offenbar für den 23-Jährigen an dem Fitnessgerät noch nicht

beendet war, gerieten die beiden Fitnessstudiogänger in einen Streit, der damit

endete, dass sich beide Männer gegenseitig mit der Hand gegen die Brust stießen.

Um den Streit zu schlichten, mussten die Polizisten der Polizeiinspektion Mainz

3 anrücken.

Das Training war für beide im Anschluss beendet. Den beiden Sportlern droht nun

eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Mainz – Verkehrskontrollen um Mitternacht – kaum Beanstandungen

Mainz (ots) – Die Polizeiinspektion Mainz 1 führte um Mitternacht von Montag auf

Dienstag eine Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke durch. Zielrichtung

war es, sogenannte Handyverstöße und technische Veränderungen an den KFZ zu

erkennen sowie die allgemeine Fahrtauglichkeit der Fahrer und Fahrerinnen zu

überprüfen.

In ca. 90 Minuten wurden zahlreiche Fahrzeuge beim Durchfahren der

Kontrollstelle in Augenschein genommen. 17 Fahrzeuge und ihre Fahrer:innen

wurden einer genaueren Kontrolle unterzogen. Lediglich 2-mal musste ein

Mängelbericht ausgestellt werden, weil Papiere nicht vollständig vorgelegt

werden konnten. Die Fahrer wurden mündlich verwarnt. Sie mussten kein Bußgeld

zahlen. Die betroffenen Fahrer:innen zeigten durchweg eine positive Resonanz auf

die Kontrolle und die Einsatzkräfte sich erfreut über deren geringe

Beanstandungsquote.

Mainz, Radfahrer und Motorrollerfahrer verunfallen alleine

Mainz (ots) – In der Bahnhofstraße gerät ein 45-jähriger Radfahrer am gestrigen

Montag, gegen 15:15 Uhr mit einem Reifen in ein Gleis der Straßenbahn und

stürzt. Er erleidet dadurch eine Fraktur an einer Hand, wird durch

Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:00 Uhr prallt ein Motorrollerfahrer in der Parkstraße in

Mainz-Laubenheim gegen das Verkehrsschild einer Verkehrsinsel und stürzt. Bei

dem Sturz löst sich der Helm vom Kopf. Der 56-jährige erleidet

Gesichtsverletzungen und wird durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Der Großroller wird später abgeschleppt, ausgelaufenes Öl und Benzin

werden beseitigt. Eine Fremdeinwirkung kann bei dem Unfall ausgeschlossen

werden.

Mainz – Diebstähle in Mainz – Zusammenfassung

Mainz (ots) – Am Montagnachmittag sind zwei 13-Jährige beim Diebstahl in einem

Elektronikfachmarkt in der Mainzer Innenstadt beobachtet worden. In einem

Rucksack fand die Polizei später eine unbezahlte Spielkonsole im Wert von 199,-

EUR. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Im Ortsteil Weisenau sind zur Mittagszeit, aus einem Firmenfahrzeug ein Laptop,

eine Arbeitsmaschine, Akkus und ein Ladekabel entwendet worden. Der 54-jährige

Nutzer des Fahrzeuges kann nicht ausschließen, dass das Fahrzeug unverschlossen

war.

In den Abendstunden werden auffällige Personen mit Plastikbeuteln in den

Obstfeldern rund um Drais gemeldet. Eine Absuche durch Streifenwagen führt zu

keinen Feststellungen. Es ist nicht auszuschließen, dass es erneut zu

Diebstählen von Obst kam. Die Polizei bittet darum, auffällige Menschen in den

Obstfeldern sofort über Notruf zu melden.

Mainz, Missbrauch eines Feuerlöschers

Mainz (ots) – Vier Jugendliche stehen im Verdacht, einen Feuerlöscher in einem

Parkhaus auf dem Gelände des Universitäts-Klinikums leergesprüht zu haben. Der

Inhalt des Feuerlöschers wurde in einem Treppenhaus und auf verschiedenen

Parkebenen versprüht. Im achten OG waren auch PKW davon betroffen. Die Personen

konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten. Es soll sich dabei um jeweils zwei

Mädchen und zwei Jungen gehandelt haben.

Die Polizei Mainz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Mißbrauch von Notrufen und

Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet. Dies

kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1

in Verbindung zu setzen, Tel.: 06131-65 4110.