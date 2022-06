Frau durch Flaschenwurf leicht verletzt – Zeugen gesucht.

Wie heute angezeigt wurde kam es am gestrigen Montag den 20.06.2022 gegen 19:45 Uhr zu einem Vorfall am Hauptbahnhof in Alzey. Eine 26 Jahre alte Frau wollte dort an einem Fahrkartenautomat gerade ein Ticket ziehen, als ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Glasflasche in Richtung der Frau war. Die Flasche prallte neben der Frau auf den Boden und zersplitterte. Durch die herumfliegenden Glassplitter zog sich die Frau leichte Verletzungen am Fuß zu. Der Täter flüchtete anschließend. Ein Jugendlicher, welcher Zeuge der Tat war, sprach noch kurz mit der Frau und nahm anschließend die Verfolgung des Täters auf. Er konnte diesen jedoch nicht mehr einholen. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, insbesondere den Jugendlichen welcher den Täter nach der Tat verfolgte, sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Versuchter Enkeltrick – Schockanruf!

Worms (ots) – Am gestrigen Montag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Anruf eines

Enkeltrickbetrügers. Zu einer Geldübergabe ist es glücklicherweise nicht

gekommen.

Die unbekannte Betrügerin nutzte die Variante des so genannten Schockanrufs.

Diese Variante wenden die Betrüger vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden

sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer

naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes

schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend finanzielle

Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag des

Verwandten handelt, abholen kommen.

Bei dem gestrigen Anruf gab die unbekannte Anruferin gegenüber einer 70-jährigen

Seniorin aus Worms an, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht und

dabei eine Person umgebracht habe. Nach angeblicher Weiterleitung an eine

Polizistin und Oberstaatsanwältin wurden 55.000 Euro Kaution gefordert. Da die

70-Jährige das Geld nicht zu Hause hatte, wurde sie aufgefordert dieses bei

ihrer Bank abzuheben. Dort fiel der Betrug letztlich auf und die Seniorin konnte

ihre richtige Enkelin telefonisch erreichen.