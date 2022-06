Wetzlar: Räuber überfallen Sanitätshaus / Polizei sucht Zeugen –

Gestern Nachmittag (20.06.2022) überfielen zwei Männer ein Sanitätshaus in der Sportparkstraße. Sie bedrohten einen Mitarbeiter mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Gegen 13.50 Uhr klingelte das Duo an dem zur Mittagspause geschlossenen Fachgeschäft und gaben vor ein Paket liefern zu wollen. Ein Mitarbeiter öffneten den beiden Männern, worauf einer der Unbekannten sofort ein Messer zog und ihn aufforderte zum Kassenbereich zu gehen. Dort übergab das Opfer eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld an das Duo. Die Räuber verließen das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der mit dem Messer bewaffnete Täter war ca. 180 cm groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und sprach mit ausländischem Akzent. Er war bekleidet mit einer blauen Jacke, einer grauen Hose und braunen Sneaker und trug zudem eine dunkle FFP-2 Maske. Sein Komplize war mit ca. 190 cm etwas größer und hatte schwarze Haare. Er trug eine blaue Windjacke sowie eine blaue medizinische OP-Maske.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

beobachtet?

aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Kabeldiebe auf Baustelle –

Am zurückliegenden Wochenende suchten Diebe eine Baustelle in der Bahnhofstraße auf. Das Gebäude der Hausnummer 3 wird derzeit renoviert. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und ließen rund 100 Meter Elektrokabel mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei knapp 300 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag (17.06.2022), gegen 13.00 Uhr und Montagfrüh (20.06.2022), gegen 09.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Haiger: Unfallflucht an der DM-Drogerie –

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem an der DM-Drogerie geparkten Skoda zurück. Der graue Octavia mit Offenbacher Zulassung (OF-Kennzeichen) parkte am Montag vergangener Woche (13.06.2022), zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße linksseitig des Haupteinganges. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige den vorderen Kotflügel der Fahrerseite und machte sich davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Burg: Unfall verursacht und weitergefahren –

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Uckersdorf und Burg bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstagnachmittag (18.06.2022), gegen 14.20 Uhr war die 20-jähige Fahrerin eines grauen Corsas von Burg in Richtung Uckersdorf unterwegs. Noch vor der Ambachtalbrücke der A45 kam ihr in einer Kurve – zum Teil auf ihrem Fahrstreifen – ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog sie ihren Opel nach rechts und verlor beim Zurücklenken die Kontrolle ober den Corsa. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die Leitplanke. Die Schäden an ihrem Wagen und der Leitplanke summieren sich auf rund 3.500 Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Ihr Unfallgegner fuhr in Richtung Burg davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Herbornerin kann lediglich sagen, dass es sich um einen weißen Kastenwagen mit einem älteren, männlichen Fahrer handelte. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Greifenstein: Regenrinne touchiert und abgehauen –

In der Straße „Dillblick“ beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer die Regenrinne eines Hauses. Ohne sich um den rund 2.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer auf und davon. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer im Zeitraum vom 05.06.2022 (Sonntag) bis zum 12.06.2022 (Sonntag) im Bereich einer Grundstückseinfahrt rangierte und dabei gegen die in etwa 2,50 Meter Höhe montierte Regenrinne stieß. Hierbei wurde die Rinne eingedrückt und die Fassade beschädigt. Der Unfallfluchtermittler vermutet, dass der Unfallfahrer einen Kleinbus oder Transporter fuhr. Zeugen, die Angaben zu dem Kleinbus oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.