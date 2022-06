Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Wabern: Verkehrsunfall mit Linienbus – drei Personen leicht verletzt

Verkehrsunfall mit Linienbus Unfallzeit: 21.06.2022, 07:00 Uhr Heute Morgen ereignete sich auf dem Zubringer der B 253, Abfahrt Uttershausen, ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Drei Personen wurden hierbei leichtverletzt. Ein 28-jähriger Borkener befuhr mit seinem Pkw die B 253, aus Richtung Autobahn A 49 kommen, in Richtung Wabern. An der Ausfahrt Uttershausen bog er nach rechts auf den Zubringer zur L 3148 ab. Hier geriet er im Bereich einer Kurve mit seinem Pkw, aus nicht geklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der 28-jährige Borkener, sein Beifahrer und der 58-jährige Busfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden von Rettungswagen zur Behandlung in angrenzende Kliniken verbracht. Von den zehn Fahrgästen des Busses wurde keiner verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Pkw VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro an dem Bus ein Schaden in Höhe von 100.000,- Euro.