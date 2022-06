Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen-Wetterburg – Einbrecher in Gaststätte der Wasserskianlage entwendet leeren Möbeltresor, Polizei sucht Zeugen

Ohne nennenswerte Beute blieb ein Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag am Twistesee.

Der unbekannte Täter gelangte durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Gastwirtschaft der Wasserskianlage am Twistesee. Er durchsuchte das Gebäude und fand einen kleinen Möbeltresor, den er entwendete. Da dieser aber leer war, konnte der Täter keine wertvolle Beute machen. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Da die noch in der Nacht eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, sucht die Polizeistation Bad Arolsen Zeugen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05691-97990.