Unbekannter steigt während Geschäftszeit in Mitarbeiterraum von Discounter ein: Polizei bittet um Hinweise auf Einbrecher

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Ein Unbekannter ist am gestrigen Montagabend über ein Fenster in den Mitarbeiterraum eines Discounters in der Wolfhager Straße im Stadtteil Harleshausen eingebrochen. Dort klaute der Einbrecher offenbar einige Schlüssel, bis eine Mitarbeiterin in den Raum kam und er durch das Fenster wieder nach draußen flüchtete. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter, bei dem es sich um einen ca. 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haare, schmaler Statur und einem osteuropäischen Aussehen gehandelt hatte. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jeans, einem grauen T-Shirt und einer schwarzen Jacke oder Weste bekleidet.

Ereignet hatte sich der Einbruch gestern um kurz vor 20 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort in der Wolfhager Straße eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte der Täter an der Gebäuderückseite offenbar von außen ein gekipptes Fenster zum Aufenthaltsraum aufgebrochen und war anschließend dort eingestiegen. Als er ertappt wurde, ergriff er die Flucht über die angrenzenden Gärten in Richtung Sybelstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.