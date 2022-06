Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Neuenstein. Am Mittwoch (15.06.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 324 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Neuenstein. Vor ihm fuhren ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein und davor ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld. Der 35-jährige Fahrer wollte nach links auf das Gelände einer Bank beziehungsweise Bäckerei abbiegen, musste aber verkehrsbedingt warten. Der 59-jährige Fahrer bemerkte dies noch rechtzeitig und kam zum Stehen. Der 57-jährige Fahrer konnte jedoch nicht mehr abbremsen, fuhr auf das Heck des 59-jährigen Fahrers auf und schob dieses auf das Heck des 35-jährigen Pkw-Fahrers. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Die Fahrzeuge des 57-Jährigen und des 59-Jährigen Fahrers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Ein Seat-Fahrer aus Fulda parkte sein Fahrzeug am Mittwochabend (15.06.), gegen 20.30 Uhr, in der Heinz-Meise-Straße, auf einem Parkplatz oberhalb des Herz-Kreislauf-Zentrums. Am Freitagnachmittag (17.06.), gegen 16 Uhr, stellte er eine Beschädigung hinten links am Fahrzeug fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte beim Ein- oder Ausparken den Pkw touchiert und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Im Zeitraum von Freitagmorgen (17.06.), 8 Uhr, bis Montagmorgen (20.06.), 8.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren in der Straße „Kottebach“ die Ziegeln sowie die Dachrinne eines Vordachs eines Hauses. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Vorfahrt missachtet

Schlitz. Am Montag (20.06.), gegen 15 Uhr, befuhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Schlitz mit ihrem Mitsubishi Outlander die Richard-Wagner-Straße stadteinwärts. Ein 54-jähriger Fahrer, ebenfalls aus Schlitz, befuhr mit seinem Opel Zafira die Straße „Auf der Hall“ in Richtung Gräfin-Anna-Straße. An der Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.200 Euro.

Vorfahrt missachtet

Wartenberg-Angersbach. Am Dienstag (21.06.), gegen 5 Uhr, befuhr eine 57-jährige Fahrerin aus Wartenberg mit ihrem Hyundai Tucson die Kantstraße vom Baumgartenweg kommend in Richtung Gartenstraße. Ein 54-jähriger Fahrer, ebenfalls aus Wartenberg, fuhr mit seinem Renault Talismann die Mühlstraße aus der Schulstraße kommend in Richtung Rudloser Straße. An der Kreuzung Mühlstraße/ Kantstraße missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem Tucson zusammen, der daraufhin in einen Grundstückszaun landete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Einbruch in Schulkantine

Fulda. Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (17.06.) bis Montag (20.06.) in die Kantine einer Schule in der Magdeburger Straße ein. Durch Einschlagen von Fensterscheiben gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen Bluetooth-Lautsprecher sowie Schlüssel der Getränkeautomaten und deren Wechselgeldkassetten entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Burghaun. In der Nacht zu Montag (20.06.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-XB 361 eines grünen Suzuki Jimny. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber eines Friedhofs in der Landwehrstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Fulda. Ein schwarzer BMW 330d wurde am frühen Montagmorgen (20.06.), gegen 5.15 Uhr, Ziel eines unbekannten Täters. Der Täter begab sich zu einem frei zugänglichen Carport eines Einfamilienhauses in der Wassily-Kandinsky-Straße im Stadtteil Neuenberg und durchsuchte das Auto. Dies fiel einem aufmerksamen Nachbarn auf, der die Flucht des Mannes auf einem mitgeführten Fahrrad zunächst verhindern konnte. Schließlich ließ der Unbekannte sein Zweirad zurück und flüchtete zu Fuß. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Der Täter kann als männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und mit sportlicher Figur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war und führte eine Umhängetasche mit sich.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de