Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Heppenheim: Am Sonntag (19.06.) zwischen 14:00 Uhr und 17:30

Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten BMW M 4, der

in der Wiegandstraße / Ecke Friedensstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt

war. Etwa 5000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten,

das am linken, hinteren Kotflügel beschädigt wurde. Hinweise auf den

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer

06252/706555 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Bensheim: Am Montag (20.06.) zwischen 12:45 und 21.45 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Volvo V40, der

im Parkhaus des Heilig-Geist-Hospitals in der Neckarstraße abgestellt war. Etwa

500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der

hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt

die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots) – Bensheim: Am Montag (20.06) um 19:48 Uhr wurde ein roter

Mitsubishi am rechten Kotflügel beschädigt, als ein noch unbekannter

Verkehrsteilnehmer aus der Parkbucht in der Nibelungenstraße in Höhe des

Ritterplatzes in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der Sachschaden

beträgt mindestens 400 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend

von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu

sein. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der

Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 8468-0 in Verbindung zu

setzen.

Darmstadt

Scheiben von Kunsthalle mit Steinen beschädigt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwei Fensterscheiben von der Kunsthalle Darmstadt am

Steubenplatz sind am Montag (20.6.) in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr

von noch unbekannten Tätern mit Steinen erheblich beschädigt worden. Der Schaden

wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 hat ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690

sind die Beamtinnen und Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern/Dieburg: Polizei stellt zwei Fahrräder sicher – Eigentümer gesucht

Nachdem die Polizei Ende Mai und Anfang Juni zwei Fahrräder sichergestellt hat, suchen die Beamtinnen und Beamten nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Bereits am Montag, den 23. Mai, fiel Passanten ein weißes Mountainbike in einem Garten in der Straße „Am roten Morgen“ in Groß-Zimmern auf. Da das Bike der Marke „Canyon“ mit 26 Zoll Rädern am Einsatzort keinem Besitzer zugeordnet werden konnte, stellte die Streife das Rad sicher.

Auch ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers „Cube“ wurde am Donnerstag, den 2. Juni, von der Polizei auf einem Schulgelände „Am Wall“ in Dieburg in amtliche Verwahrung genommen. Das Rad wurde von Schülern einer dortigen Schule aufgefunden. Diese alarmierten im Anschluss die Polizei.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Räder im Rahmen von Diebstahlsdelikten entwendet wurden und bislang die rechtmäßigen Besitzer nicht ermittelt werden konnten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 43 bei der Polizei in Darmstadt können unter der Rufnummer 06151/969-0 erreicht werden.

Groß-Zimmern/Dieburg: Polizei stellt zwei Fahrräder sicher / Eigentümer gesucht

Groß-Zimmern/Dieburg (ots) – Nachdem die Polizei Ende Mai und Anfang Juni zwei

Fahrräder sichergestellt hat, suchen die Beamtinnen und Beamten nach den

rechtmäßigen Eigentümern.

Bereits am Montag, den 23. Mai, fiel Passanten ein weißes Mountainbike in einem

Garten in der Straße „Am roten Morgen“ in Groß-Zimmern auf. Da das Bike der

Marke „Canyon“ mit 26 Zoll Rädern am Einsatzort keinem Besitzer zugeordnet

werden konnte, stellte die Streife das Rad sicher.

Auch ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers „Cube“ wurde am Donnerstag,

den 2. Juni, von der Polizei auf einem Schulgelände „Am Wall“ in Dieburg in

amtliche Verwahrung genommen. Das Rad wurde von Schülern einer dortigen Schule

aufgefunden. Diese alarmierten im Anschluss die Polizei.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Räder im

Rahmen von Diebstahlsdelikten entwendet wurden und bislang die rechtmäßigen

Besitzer nicht ermittelt werden konnten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der

Bevölkerung. Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 43 bei der Polizei in

Darmstadt können unter der Rufnummer 06151/969-0 erreicht werden.

Eppertshausen: Werkzeug aus Rohbau gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle aus einem Rohbau in

der Röntgenstraße mehrere Werkzeuge erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste zwischen Samstag

(18.6.) und Montag (20.6.) auf die Baustelle. Im Anschluss erbeuteten sie

diverse Werkzeuge und Baumaschinen. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Detaillierte Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

gemacht werden.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in

Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Pfungstadt-Eschollbrücken: Kompostierungsanlage im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Eine Kompostierungsanlage in der Crumstädter

Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (18.6.) und Montag (20.6.)

in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste unter

Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Gelände. Im Anschluss machten sie sich an

einem dortigen Dieseltank zu schaffen und erbeuteten über 1000 Liter Diesel. Im

Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere

Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Groß-Gerau

Mörfelden: Komplette Brummi-Abgasanlage erbeutet

Auf die komplette Abgasanlage eines in der Industriestraße geparkten Lastwagens der Marke Renault hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (17.06.) und Montag (20.06.)abgesehen. Die Täter demontierten die Anlage fachmännisch und entkamen anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt rund 6000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Unfallflucht – blauer Opel schneidet Tanklastzug und flüchtet Polizeipräsidium Südhessen, 65451 KelsetrbachKelsterbach (ots)

Am Dienstag, dem 21.06.2022 gegen 05:35 Uhr kam es auf der Querspange B43/B40 im Bereich der Anschlussstelle Kelsterbach im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Industriepark Höchst zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer Opel mit MTK-Kennzeichen fuhr aus Kelsterbach kommend auf die Querspange auf. Ein auf gleicher Höhe befindlicher Tanklastzug musste ausweichen und streifte dabei einen auf der linken Spur fahrenden PKW. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107 – 71980

Odenwaldkreis

Bad König: Rauschgiftfahnder beschlagnahmen Drogen und Waffen

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Beamte des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und einem Drogenspürhund, am Dienstag (21.06.) mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichen Beschluss, Räumlichkeiten eines 64 Jahre alten Mannes in Bad König.

Die Ordnungshüter beschlagnahmten hierbei neben mehreren Schusswaffen und Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen, über 500 Gramm Amphetamin. Der 64-Jährige wurde später vorläufig festgenommen und anschließend, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.