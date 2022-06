Ludwigshafen (ots) – Am 07.06.2022 versuchte sich eine 55-Jährige auf der Internetseite der Stadtsparkasse anzumelden. Dabei wurde ihr angezeigt, dass ihr Konto gesperrt sei. Die Dame rief daraufhin die in der Meldung angezeigte Telefonnummer an. Hier wurde sie von einer männlichen Stimme, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgab, aufgefordert, eine Probe-Überweisung durchzuführen.

Der Betrag würde ihr anschließend wieder gut geschrieben werden. Nachdem das Geld überwiesen wurde, legte der Mann auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Eine Rückbuchung, wie zuvor von dem falschen Mitarbeiter versprochen, erfolgte nicht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei um sich vor Betrug zu Schützen:

Seien Sie wachsam, wenn sie ungewöhnliche Fehlermeldungen bekommen.

Setzten Sie sich mit ihrem persönlichen Mitarbeiter der Bank oder der Hauptfiliale in Verbindung.

Überweisen Sie kein Geld um Konten zu entsperren

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.