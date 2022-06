Bad Ems ist vor allem für seine Heilquellen bekannt. Aber die Stadt ist weit mehr als nur ein Ziel für Kuraufenthalte! Sie hat auch ein paar großartige Restaurants und Bars sowie ein fabelhaftes Casino zu bieten. Das macht den Ort zu einem idealen Ausflugsziel für Erwachsene.

Der Ort

Bad Ems ist ein beschauliches Städtchen an den Ufern der Lahn. Mit weniger als 10.000 Einwohnern ist es auf der Landkarte nicht mehr als ein kleiner Punkt. Aufgrund seiner Heilquellen ist der Ort aber weit über die Grenzen der Region bekannt. Schon im 14. Jahrhundert kamen Fürsten wie Graf Johann von Nassau-Hadamar zum Baden hierher. Die Glanzzeit liegt aber im 19. Jahrhundert, als der Ort zum „Weltbad“ wurde. Kaiser Wilhelm reiste ebenso zur Erholung an wie die Zaren Nikolaus I. und Alexander II., andere prominente Gäste aus dieser Zeit sind Richard Wagner und Fjodor Dostojewski. Auch heute noch kommen zahlreiche Gesundheitstouristen nach Bad Ems, die neben dem Thermalwasser auch Massagen und andere Wellness-Behandlungen in Anspruch nehmen. Gastronomie und Unterhaltung in Bad Ems stehen aber nicht nur den Kurgästen zur Verfügung.

Gastronomie

Wer feine Küche sucht, wird in und um Bad Ems gleich mehrfach fündig. In Bad Ems selbst ist das Erlebnis-Restaurant Vonundzu im Kursaal einen Besuch wert. An ausgewählten Terminen finden dort Events wie das Entdecker Menü, das Genieß dich glücklich Menü oder ein Krimi Dinner statt. Dabei werden jeweils ausgefeilte Mehrgang-Menüs serviert, die nichts zu wünschen übriglassen. Sterneküche gibt es in Koblenz, dessen Ortskern nur acht Kilometer von Bad Ems entfernt ist. Im Schiller‘s Manufaktur gibt es mediterran angehauchte Küche, das Menü beginnt bei 99 Euro. Für Vegetarier ist das „Gartenmenü“ sehr zu empfehlen. Das Gotthardt‘s ist ebenfalls mediterran geprägt und bietet eine feine Auswahl an A-la-carte-Gerichten. Der wunderbare Ausblick auf die Mosel macht das Essen hier zu einem besonderen Erlebnis.

Bars

Einige der schönsten Bars in Bad Ems befinden sich in den Kurhotels. Die SkyLounge auf der Dachterrasse des Emser Thermen Hotels bietet einen einzigartigen Ausblick auf Bad Ems und das Lahntal und ist täglich ab 19 Uhr geöffnet. Ein Kölsch kann man hier ebenso trinken wie verschiedene farbenfrohe Cocktails. Die Arkade Bar im Kaiserbad liegt direkt an der Lahn und ist im Sommer ein besonders schöner Ort, um den Abend ausklingen zu lassen. Der großflächige Biergarten ist bis in die frühen Morgenstunden geöffnet und lädt dazu ein, dem Plätschern des Flusses zuzuhören und die Gedanken schweifen zu lassen.

Spielbank Bad Ems

Dieses prächtige Kuppelgebäude am Lahnufer ist eines der schönsten Casinos in Deutschland. Die Räumlichkeiten sind ebenso beeindruckend wie das Äußere und Gäste werden hier herzlich empfangen. Es gibt 20 Automaten und zwei Spieltische. Wer daran gewöhnt ist, Slots online zu spielen, dem kommt diese Auswahl vielleicht klein vor. Aber die Atmosphäre in der Spielbank macht das begrenzte Spielangebot locker wieder wett. Wer zwischen Kaffee und Abendessen ein paar Stunden Zeit hat, kann sich hier entspannen und mit ein paar Chips sein Glück versuchen. Das Casino eignet sich aber auch für abendfüllende Unterhaltung, denn bei Roulette oder Blackjack vergeht die Zeit wie im Flug.