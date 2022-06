Tipp 1: Zunächst müssen Sie entscheiden, wie oft Sie Transaktionen durchführen wollen.

Bevor Sie Kryptowährungen kaufen, müssen Sie entscheiden, wie Sie das Volumen Ihres Portfolios erhöhen wollen. Als Folge davon können Sie gute Gewinne erzielen. Es gibt mehrere interessante Strategien:

Der Einstieg in den Kryptowährungshandel oder das Stacking, d. h. die Investition in Coins, um mit Zinsen zu verdienen

Top-Münzen kaufen und sie so lange halten, wie sie den Gewinn wert sind

Kauf und Verkauf von Coins, um an den Wechselkursdifferenzen zu verdienen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahl einer Strategie, bevor Sie zum ersten Mal Bitcoin kaufen. Es hängt alles davon ab, wie viel freie Zeit Sie pro Woche für diese Tätigkeit aufwenden wollen. Wenn Sie Ihr Geld sparen wollen, müssen Sie diese Beschäftigung ernster nehmen.

Tipp 2: Sie sollten Aufgaben in Streaming-Aufgaben und tägliche Aufgaben unterteilen

Wenn Sie ernsthaft handeln wollen, müssen Sie entscheiden, wie aktiv Sie handeln wollen: jeden Tag, mehrmals pro Woche oder alle paar Minuten.

Sie müssen lernen, wie man ein Diagramm wie z. B. einen „Kerzenständer“ richtig liest. Anhand von Daten aus Charts können wir Informationen darüber erhalten, wie Verkaufs- und Kaufaufträge über einen bestimmten Zeitraum hinweg gebildet wurden. So können wir uns ein Bild von der aktuellen Marktlage machen.

Für jede Strategie müssen Sie die Nachrichten und Kryptowährungen im Auge behalten, um keine wichtigen Details zu verpassen. Idealerweise sollten Sie lernen, wie man ein Auftragsbuch zu lesen hat (eine Art Buch, das alle Aufträge und Preise zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts enthält). Das heißt, was die Marktteilnehmer in Bezug auf eine bestimmte Münze tun. Es wird vermarktet, ob Wale auftauchen. Ein weiterer offensichtlicher Vorteil des Orderbuchs ist die Möglichkeit, den Trend zu bestimmen – im Moment gibt es mehr Verkaufs- oder Kaufgeschäfte. Die moderne Technologie kann Ihnen dabei helfen. Scheuen Sie sich nicht, spezielle Anwendungen wie beispielsweise Bitiq App mit eingebauten Kryptobots zu verwenden, oder suchen Sie sich einfach nach weiteren guten Kryptobot-Assistenten.

Tipp 3: Bestimmen Sie, welche Art von passivem Einkommen für Sie passend sei

Es gibt verschiedene Arten der passiven Investition in Kryptowährungen: Lending und Staking.

Auf einer Kreditplattform stellen Sie Ihr Vermögen für einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Zinssatz zur Verfügung. Es lohnt sich, der Art und Weise, wie die Zinsen berechnet werden, große Aufmerksamkeit zu schenken. Die Art der Zinsberechnung kann entweder fest oder jährlich erfolgen. Aus meiner Erfahrung kann ich schlussfolgern, dass die rentabelste Variante die feste ist und die weniger rentable die jährliche Variante.

Auf einer Staking-Plattform stellen Sie eine Verbindung zu einem Pool her, in dem Bitcoin geschürft werden, und Sie geben ihm Ihr Vermögen, um von den Validierungsentscheidungen auf der Blockchain zu profitieren. Es wird ein bestimmter Prozentsatz berechnet, dessen Höhe von der von Ihnen bereitgestellten Summe abhängt. Leider sind diese Beträge sehr unbeständig und in der Regel gering.

Tipp 4: Bewerten Sie die Kryptowährung nach bestimmten Kriterien

Beispielhafte Kriterien für die Bewertung eines Krypto-Vermögenswertes:

● Wie liquid ist Ihr Coin an der Börse?

● Wie hoch ist das Handelsvolumen der Münze?

● Ist die Kryptowährung schon lange auf dem Markt?

● Ist der Wert in dieser Zeit gesunken oder gestiegen?

● Gibt es inflationäre Auswirkungen auf den Preis der Münze?

Tipp 5: Überlegen Sie sich die ersten Schritte, die Sie beim Austausch unternehmen müssen

An dieser Stelle ist der Registrierungsprozess überall ziemlich gleich, wir müssen unsere E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingeben und dann die Informationen bestätigen. Dann kommt der erste Kauf, und hier haben die Neulinge gleich das erste Problem. Wenn Sie mit den Kriterien für die Bewertung von Kryptowährungen und der bisherigen Marktsituation vertraut sind, wird es viel einfacher sein.