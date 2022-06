Ramstein-Miesenbach – Um Familien, Kindern und Jugendlichen einen gemeinsamen Tag mit Spaß und Action zu bieten, bei dem man durch Mitmachaktionen und Vorführungen Anregungen für die zukünftige Freizeitgestaltung bekommen kann, umrahmt von Kulinarischem, führt der Landkreis Kaiserslautern zum ersten Mal den Familientag am 25.6.22 in Ramstein-Miesenbach durch. Die Schirmherrschaft übernimmt Landrat Ralf Leßmeister und der Bürgermeister der Stadt Ramstein-Miesenbach Ralf Hechler. Unterstützt wird das Fest vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz im Rahmen des Corona-Aufholpaketes.

Für den Tag der Familie des Landkreises Kaiserslautern, der am 25.6.22 von 11-18 Uhr in und um das CCR in Ramstein stattfindet, füllt sich der Angebotskalender von Vereinen und Institutionen, um einen unvergesslichen Tag mit Informationen, Attraktionen und Mitmachangeboten zu erleben. Bereits jetzt hat die Kreisverwaltung Kaiserslautern Zusagen von vielen Institutionen und Vereinen mit Infoständen und Action: Sportlich gibt es Angebote wie Street Soccer, Kampfkunst, Bogenschießen, Tischtennis, Schach, Baseball, Cheerleading. Tanz, u.v.m. Auch die Jugendfeuerwehr mit, beispielsweise, Schlauchrollen und das Jugendrotkreuz werden vertreten sein, musikalische Aufführungen gestaltet die Kreismusikschule.

Neben Informationsständen von Caritas, ib Jugendmigrationsdienst, Diakonie, release, Evangelisches Jugendhilfezentrum, Kinderschutzbund und SOS präsentieren sich Verbandsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern als auch der Mountainbikepark Pfälzerwald. Natur und Umwelt wird präsentiert durch den Imkerverband und die ZAK. Besonders begrüßen darf man zum jetzigen Zeitpunkt bereits den Rennfahrer Max Reis mit seinem Rennauto, Sven Kappler mit Star Wars und den Ramsteiner Löwen. Umrandet wird das Fest mit Tombolas, Spiel- und Kreativaktionen, Rallyes, Hüpfburg und jeder Menge für den kulinarischen Genuss. Im Alterssimulationsanzug des Sozialamtes der Gemeindeschwester plus darf man sogar erspüren, wie man im Alter ein solches Fest genießen kann.