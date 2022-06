Winterreifen aus Tiefgarage gestohlen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Auf einen Satz Winterreifen hatten es Diebe in der Nacht zum Montag (19.-20.6.) offenbar abgesehen. Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu einer Tiefgarage im Smetanaweg und entwendeten die Reifen im Wert von rund 1000 Euro.

Möglicherweise konnten die Diebe bei dem Abtransport beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem für diesen Fall zuständigen Kommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Kriminelle haben es auf Handtasche abgesehen – 250 Euro Bargeld erbeutet

Darmstadt (ots) – Rund 250 Euro Bargeld haben noch unbekannte Kriminelle aus einer zurückgelassenen Handtasche am Sonntag (19.6.) erbeutet. Zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Dieburger Straße geparkten weißen Ibiza und durchwühlten die Handtasche nach Wertvollem. Mit dem erbeuteten Geld traten sie die Flucht an.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Offenstehendes Fenster lockt Kriminelle an

Darmstadt (ots) – Ungebetene Besucher haben in der Nacht zum Samstag (17.-18.6.) ein in der Julius-Reiber-Straße offenstehendes Fenster genutzt und waren über diesen Weg in die Räume eines Einfamilienhauses eingestiegen. Von den Bewohnern unbemerkt begaben sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen und ließen unter anderem ein MacBook mitgehen.

Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 550 Euro beziffert. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt unter Tel. 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

31-Jähriger in Lagerraum festgenommen

Darmstadt (ots) – Unter anderem wegen des Verdachts versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs wird sich ein 31 Jahre alter Mann aus Darmstadt nach seiner Festnahme am späten Sonntagabend (19.6.) strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 24 Uhr hatte der Tatverdächtige den Zaun einer Schlosserei in der Landwehrstraße überklettert und sich mutmaßlich in einer Lagerhalle auf die Suche nach Wertgegenständen begeben. Sein kriminelles Vorhaben löste den Alarm aus und die umgehend alarmierte Polizei nahm den 31-Jährigen noch am Tatort fest.

Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und den Festgenommen nach Abschluss aller Maßnahmen nach Hause entlassen.

Unbekannter macht sich an Balkontür zu schaffen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter ist am Sonntag (19.6.) bei dem Versuch eine Balkontür in der Kurt-Schumacher-Straße aufzubrechen von Zeugen bemerkt und in die Flucht geschlagen worden. Gegen 17.30 Uhr hatte sich der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann an der Tür des Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht. Glücklicherweise wurde er ertappt und von seinem weiteren Vorgehen abgehalten.

Zu seiner weiteren Beschreibung ist bekannt, dass er auf eine Körpergröße von circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt wurde und von schlanker Statur war. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarzweiße Kappe und eine Sonnenbrille. Zudem war er mit einem schwarzen T-Shirt und weißen Shorts bekleidet. Seine Haare wurden als braun, lockig und mittellang beschrieben.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum von Freitag 17.06.2022, 16.00 Uhr bis Samstag 18.06.2022, 13.00 Uhr ereignete sich in der Robert-Bosch-Straße/Höhe Hausnummer 9 eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein silberfarbener Seat Leon beschädigt wurde. An dem Seat entstand dabei Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Vermutlich stieß der unbekannte Unfallverursacher, beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Eifelring, gegen den parkenden Seat. Der Verursacher verließ daraufhin unerlaubt die Unfallstelle. Zeuge, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim dem 2. Polizeirevier Darmstadt, unter Tel: 06151/969 41210, zu melden.

Zeugen nach Fahrradunfall gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag (18.06.) gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Alsfelder Straße im Bereich der Eissporthalle. Eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Darmstadt ist aus bisher unbekannten Gründen auf dem dortigen Radweg gestürzt.

Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst und die Radfahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Darmstädter Krankenhaus. Da die Polizei erst verspätet über den Unfall verständigt wurde, werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können. Zeugen des Verkehrsunfalls werden daher gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151-969-41110 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

31-Jähriger nach Diebstahl von Staubsauger festgenommen

Weiterstadt (ots) – Bei einem 31-Jahre alten Mann klickten am Sonntagabend (19.6.) die Handschellen, nachdem er zuvor, gegen 20 Uhr, die Kompostierungsanlage “Vor den Löserbecken” heimgesucht und einen Staubsauger entwendet hatte.

Bei seinem kriminellen Vorgehen hatte der Gestoppte den Alarm des Geländes ausgelöst und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Noch im Bereich des Tatortes nahmen die Beamten den Tatverdächtigen fest und stellten die Beute sicher. Er wurde mit zur Wache genommen und ein Verfahren eingeleitet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen, wird sich aber zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Geldautomat in Wohnhaus gesprengt

Bickenbach (ots) – Folgemeldung – Weiterhin auf der Flucht sind die Täter einer Geldautomatensprengung, die sich am frühen Montagmorgen (20.6.) in der Darmstädter Straße ereignete. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie gegen 03 Uhr einen lauten Knall sowie verdächtige Motorengeräusche wahrgenommen hatten. Nach ihrer Alarmierung fahndete die Polizei umgehend mit einem Großaufgebot nach den Tätern, die ersten Erkenntnissen zufolge in einem schwarzen Kombi des Herstellers Audi, die Flucht angetreten haben sollen.

Infolge der Detonation wurde das Bankgebäude so stark beschädigt, dass fünf Anwohner evakuiert werden mussten. Eine Frau erlitt einen Schock und wurde umgehend ärztlich versorgt. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf einen sechsstelligen Betrag. Die Höhe des Stehlgutes ist abschließend noch nicht bekannt.

Noch am Morgen erfolgte die umfangreiche polizeiliche Tatortaufnahme. Dabei wurden die Ermittler von der Tatortgruppe des Hessischen Landeskriminalamtes unterstützt. Bis zum Abschluss dieser polizeilichen Maßnahmen war der Bereich in der Darmstädter Straße für den Verkehr gesperrt. In diesem Zusammenhang erging eine Rundfunkwarnmeldung. Gegen 09 Uhr konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Für den Fortgang der weiteren Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen, suchen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen und fragen: Wem ist im Vorfeld der Tat oder im Zusammenhang mit der Flucht der Täter, ein schwarzer Kombi aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Unter der Rufnummer ist das Kommissariat 21/22 zu erreichen.

Erstmeldung:

(ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20.06.) um kurz nach 03:00 Uhr wurde durch Anwohner ein lauter Knall aus dem Bereich des Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Bickenbacher Ortsdurchfahrt gemeldet. Aktuell läuft die polizeiliche Tatortaufnahme. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind vor Ort.

Die Täter sind vermutlich mit einem dunklen PKW-Kombi geflüchtet. Eine Bewohnerin wurde durch die Sprengung leicht verletzt und wird aktuell versorgt. Angaben zur Schadenshöhe und zu eventuellem Stehlgut liegen noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt, 06157/95090, oder am Tag bei der Kriminalinspektion, Abteilung ZE30 unter 06151/969-0 zu melden.

60 Kilo Landgurken entwendet

Ober-Ramstadt (ots) – Auf 60 Kilo Landgurken haben es bislang unbekannte Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (17.6.) und Samstagmorgen (18.6.) abgesehen. Nach jetzigem Stand verschafften sich die Unbekannten Zutritt in ein Gewächshaus, welches sich im Feldbereich zwischen Ober-Ramstadt und Dilshofen befindet.

Im Anschluss entwendeten sie das Gemüse und flüchteten unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf ca. 300 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter Tel: 06071/9656-0 zu melden.

Einbruch scheitert

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am vergangenen Wochenende (18.6.-19.6.) versuchten bislang Unbekannte in ein Café in der Raiffeisenstraße einzubrechen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie unter Einwirkung von Gewalt mehrere Türen aufzubrechen. Die Versuche scheiterten, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen die Kriminellen einen Schaden, der auf ca. 500 Euro geschätzt wird.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unfallörtlichkeit nach möglicher Verkehrsunfallflucht gesucht

Babenhausen (ots) – Am Sonntagmorgen (19.06.) wurde in Babenhausen im Bereich der Bouxwiller Straße gegen 03:00 Uhr ein grauer VW Golf Plus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten an dem Fahrzeug mehrere, augenscheinlich frische, Unfallschäden festgestellt werden. Bisher konnten jedoch keinerlei Hinweise auf eine Unfallörtlichkeit erlangt werden.

Zeugen, die in der besagten Nacht Beobachtungen gemacht haben und möglicherweise Hinweise auf eine Unfallstelle haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 – 96560 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) – Am Samstag (18.06) zwischen 08:45 Uhr und 09:17 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Darmstädter Straße 65 in Reinheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Auto und einem Auto unbekannter Farbe. Der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich schließlich vom Unfallort.

Der verursachte Schaden im hinteren Bereich des grauen Fahrzeuges, wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können (Rufnummer: 06154/6330-0).

Groß-Gerau

Brauner Opel Insignia gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Ein ohne amtliche Kennzeichen “In der Röth” abgestellter, 12 Jahre alter brauner Opel Insignia, wurde in der Nacht zum Sonntag (19.06.) von Kriminellen auf bislang unbekannte Weise entwendet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Opel geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Baumaschinen im Wert von 7000 Euro erbeutet

Bischofsheim (ots) – Ein Container auf einem Baustellengelände “An der Bahn” geriet in der Zeit zwischen Mittwoch (15.06.) und Freitag (17.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Baustellencontainer und ließen anschließend mehrere Baumaschinen, wie einen Gasstampfer, einen Presslufthammer und eine Flex im Wert von insgesamt rund 7.000 Euro mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Unfall

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Hoher Sachschaden entstand am Samstagvormittag (18.06.) bei einem Verkehrsunfall in der Dresdener Straße im OT Ginsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 59-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und stieß mit insgesamt fünf Fahrzeugen zusammen, die am Straßenrand geparkt standen.

Außerdem wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Verletzt wurde niemand, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf ca. 60.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Person im Rhein vermisst

Biebesheim/Wiesbaden (ots) – Abschlussmeldung – Der seit Freitagabend 17.06.2022 im Rhein vermisste 28-jährige wurde heute (Samstag, 18.06.) gegen 18:00 Uhr in Höhe Mainz/Wiesbaden tot aus dem Rhein geborgen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Westhessen hat die weiteren Maßnahmen übernommen.

Kreis Bergstraße

Abgestellte Fahrzeuge im Visier Krimineller

Viernheim (ots) – Drei auf einem Autoabstellplatz in der Robert-Bosch-Straße befindliche Fahrzeuge gerieten zwischen Sonntagmorgen (19.06.) und Montagnacht (20.06.) in das Visier Krimineller. Die Täter bauten an einem Vauxhall die Auspuffanlage ab und demontierten an zwei BMW jeweils die Lenkräder sowie in einem Fall zusätzlich das Navigationsgerät.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Gleitschirmflieger verletzt

Lindenfels (ots) – Ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach hat sich am Samstagnachmittag 18.06.2022 gegen 14.00 Uhr, nach einem Absturz mit seinem Gleitschirm in der Nähe des Almenwegs Verletzungen zugezogen.

Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Absturzursache könnte möglicherweise ein thermisches Problem gewesen sein.

Feuerwehr kann Flächenbrand zügig löschen

Gemarkung Viernheim (ots) – Am frühen Sonntagnachmittag (19.06.) brach auf einem Feld bei Viernheim, west-lich der Bundesautobahn 6, ein Brand aus. Die sofort alarmierte Feuerwehr aus Viernheim konnte das sich schnell ausbreitenden Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

Betroffen waren ca. 500 Quadratmeter eines abgeernteten Feldes. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein Mähdrescher, vermutlich wegen eines technischen Defektes, den Brand des trockenen Strohs ausgelöst

Odenwaldkreis

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht L3318

Höchst/Odw (ots) – Am 18.06.2022 kam es gegen 13:25 Uhr auf der L 3318 zwischen Hummetroth und Hassenroth zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei der ein Fahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 23-jähriger Fahrer aus Breuberg die L 3318 von Hassenroth kommend in Richtung Hummetroth als ihm ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem PKW entgegenkam.

In einer Kurve berührten sich beide Fzg. mit den Außenspiegeln und wurden beschädigt. Der 23-jährige, der zum Unfallzeitpunkt das Seitenfenster seines PKW geöffnet hatte, wurde durch umherfliegende Teile seines Außenspiegels leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der Unfallgegner entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Vor Ort konnten diverse Teile des geflüchteten PKW aufgefunden werden. Danach könnte es sich um einen PKW der Marke OPEL, Typ Astra in schwarz handeln. Weitere Ermittlungen werden folgen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Höchst unter der Tel-Nr. 06163-9410 in Verbindung zu setzen.

Feuerwehreinsatz wegen Waldbrand

Michelstadt (ots) – Der Rettungsleitstelle Odenwald wurde am Sonntagabend (19.06.), gegen 20.45 Uhr, ein Waldbrand im Bereich der Mossauer Straße in Michelstadt gemeldet. In einem Waldstück in der Nähe des Flugplatzes Waldhorn brannten etwa 200 Quadratmeter Waldfläche.

Aufgrund der Trockenheit und der derzeit herrschenden erhöhten Waldbrandgefahr rückten die Feuerwehren mit starken Einsatzkräften an und konnten ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06062/953-0.

Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Michelstadt (ots) – Am Freitag (17.06.) gegen 16:00 Uhr befuhr eine Odenwälderin mit ihrem Pkw den Stadtring in Michelstadt in Fahrtrichtung Erbach. Dabei streifte sie um den Hausnummernbereich 160 ein am rechten Fahrbahnrand geparktes weißes Auto. Ihr Fahrzeug wurde am Beifahreraußenspiegel beschädigt. Das weiße Fahrzeug befand sich kurzzeitig später nicht mehr am Unfallort.

Von einer Beschädigung am Fahreraußenspiegel ist auszugehen. Der Schaden dürfte sich mindestens auf 200 Euro belaufen. Die Polizei Erbach erbittet Hinweise zum beschädigten Fahrzeug und zum Unfallhergang unter 06062-953-0.

