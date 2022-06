Rüsselsheim (ots) – Einen 27-jähriger Autofahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wollten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Freitagmittag 17.06.2022 auf der A 67 kontrollieren. Der Mann gab Gas und versuchte anschließend, nach kurzer Verfolgungsfahrt, zu Fuß mit einer Sporttasche zu flüchten.

Die Ordnungshüter konnten dem 27-Jährigen allerdings rasch habhaft werden.

In seiner Tasche befanden sich zunächst rund 5 Kilogramm Marihuana. Er und seine Beifahrerin wurden daraufhin festgenommen. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung wurden später weitere 12 Kilogramm Marihuana und 1,6 Kilogramm Haschisch aufgefunden. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen sowie etwa 1.600 Euro Bargeld.

Der 27-Jährige wurde am Samstag 18.06.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Seine Beifahrerin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

