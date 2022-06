Frankenthal-Hauptfriedhof – Bereits am Wochenende vom 12.06.2022 wurden Toiletten auf dem Hauptfriedhof mutwillig zerstört. An diesem Wochenende kam erneut zu Vandalismusschäden. Dieses Mal wurden in der Damentoilette u.a. die Tür eingetreten, Fliesen abgeschlagen und Deckenpanele zerstört.

Die Toiletten können zwar wieder genutzt werden, es stehen jedoch in den nächsten Wochen noch Reparaturarbeiten aus.

Wer Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden. Der Kommunale Vollzugsdienst ist außerdem erreichbar unter 0171 33 03 92.