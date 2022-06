Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (siehe Foto)

Landau (ots) – Am Montag 20.06.2022 kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A65 in Richtung Ludwigshafen. Laut Zeugenaussagen überholte ein 24-jähriger PKW-Führer aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Offenbach in Höhe der Anschlussstelle Landau-Dammheim (B272) gerade einen LKW, als er plötzlich nach rechts wechselte und seitlich gegen den Anhänger des LKWs fuhr.

An dem PKW ist erheblicher Sachschaden entstanden. Er musste anschließend abgeschleppt werden. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht notwendig.

Ursächlich für den Unfall dürfte der vorausgegangene Alkoholgenuss gewesen sein. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,82 Promille. Dem 24-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Laut Zeugenaussagen befand sich im PKW zum Unfallzeitpunkt noch ein Beifahrer. Dieser entfernte sich jedoch fußläufig kurz vor dem Eintreffen der Polizei. Hinweise zu dem Beifahrer (männlich, kurze Haare, dunkel bekleidet) nimmt die Polizei Edenkoben entgegen.

Missglückter Einparkversuch unter Alkoholeinfluss

Flemlingen (ots) – Am Freitagabend 17.06.22 versuchte eine 60-jährige Frau aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Edenkoben mit ihrem PKW in eine Lücke auf einem öffentlichen Parkplatz in Flemlingen einzuparken. Dabei streifte sie ein parkendes Fahrzeug, wodurch an beiden PKWs ein Sachschaden entstanden ist.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden, weshalb bei ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Herxheim (ots) – Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag um 11:27 Uhr in der Oberen Hauptstraße. Es kam zu einem Auffahrunfall nachdem eine 41-jährige Autofahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Unfallverursacher, ein 41-Jähriger aus Landau, erkannte die Situation zu spät und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Sowohl die 41-jährige Autofahrerin als auch ihre 32-jährige Beifahrerin klagten im Anschluss über Kopfschmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Alkoholisiert Unfall gebaut und dann geflüchtet

Edenkoben (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten am Samstag 18.06.22 um 23:38 Uhr, einen PKW, welcher in der Gartenstraße in Edenkoben gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren war. Anschließend habe sich der PKW-Führer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Zeugen konnten das Kennzeichen notieren sowie eine Beschreibung des Fahrers abgeben. Dieser konnte an der Halteradresse angetroffen werden. Es handelte sich um einen 23-Jährigen aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Edenkoben.

Da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

Annweiler, Burgenring, 18.06.2022, zw. 13.00 und 21.00 Uhr Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots) – Unbekannte Täter brachen in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten/-wühlten das komplette Anwesen. Nach Angaben der Geschädigten wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Landau oder die Polizeiwache Annweiler entgegen.