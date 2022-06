Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes in der Nähe des Badeparks Wörth, kam es zu einem Streitgespräch zwischen einem Feuerwehrmann und einer Autofahrerin, da die 45-järhige Frau aus Wörth den Anweisungen nicht Folge leisten wollte.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten mussten dann feststellen, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,60 Promille. Der Frau wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

PKW Brand in Waldnähe

Wörth (ots) – Am Samstag 18.06.2022 gegen 12:15 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Wörth und weiteren umliegenden Feuerwehren. Grund hierfür waren mehrere Mitteilungen über dunkle Rauchsäulen im Bereich des Fahrradweges entlang der Schienen/Badallee. Letztlich konnten 3 in Brand stehende Autos durch das Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, gerade bei der aktuellen Trockenheit, auf die Wahl des Parkplatzes zu achten. Es herrscht Waldbrandgefahr. Trockene Gräser können durch heiße Fahrzeugteile entzündet werden!

Gut geplant und doch gescheitert

Germersheim (ots) – Besonders schlau kam sich ein 43-jähriger Germersheimer vor, der am vergangenen Freitag 17.06.2022 gegen 21 Uhr sein Fahrzeug abseits der Dienststelle parkte, diese zu Fuß aufsuchte und um Durchführung eines Atemalkoholtests bat. Dieser ergab eine Alkoholisierung von 1,26 Promille.

Hiernach verließ der Germersheimer wieder die Dienststelle, um kurz danach mit seinem Fahrzeug an der Dienststelle vorbeizufahren. Letztlich konnte der Germersheimer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden und durfte neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Berauscht auf dem Fahrrad

Jockgrim (ots) – Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes bemerkten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer, welcher starke Schlangenlinien fuhr. Um einen möglichen Sturz zu vermeiden musste er einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise des 32-jährigen Mannes war schnell klar. Eine Mischung aus Alkohol und stimulierenden Drogen. Dem Mann aus Karlsruhe musste im Nachgang dann eine Blutprobe entnommen werden.

Zu langsam, um nicht aufzufallen

Rülzheim (ots) – Am Freitag 17.06.2022 kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei Germersheim ein Fahrzeug gemeldet, welches auffällig langsam die B9 im Bereich Rülzheim in Richtung Germersheim befahren würde. Durch eine Streife wurde das Fahrzeug festgestellt, das sich mit etwa 20 km/h über die B9 bewegte.

Der Grund war vermutlich die Alkoholisierung von 2,19 Promille des 33-jährigen Fahrers aus Germersheim, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet sowie eine Blutprobe entnommen.

Mit über 3 Promille in den Gegenverkehr geraten

Scheibenhardt (ots) – Am 17.06.2022 gegen 17:25 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau mit ihrem Auto die Landesstraße 545 von Scheibenhardt kommend in Fahrtrichtung Bienwaldmühle. Im Bereich der dortigen Rechtskurve geriet sie leicht in den Gegenverkehr, so dass es zur Berührung der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Auto kam.

Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,47 Promille, weswegen der Frau eine Blutprobe und deren Führerschein beschlagnahmt werden musste. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.