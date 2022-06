Stolpersteine gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Unbekannten stahlen am Montag 20.06.2022 im Zeitraum zwischen 02-08 Uhr insgesamt 5 Stolpersteine aus dem Gehweg in der Geibelstraße (zwischen Platen- und Arnimstraße).

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Schüsse aus BMW Cabrio – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 18.06.2022, meldete die Rettungsleitstelle um 17:21 Uhr eine Person, die durch den Rettungsdienst aufgrund von Augenreizungen infolge einer Auseinandersetzung versorgt wurde. Der Mann gab an, dass er gegen 16:30 Uhr in der Kanalstraße aus einem schwarzen 3er BMW Cabrio mit einer Gaspistole beschossen wurde.

Die Männer wurden mit südländischem Aussehen und als ca. 30 Jahre alt beschrieben.

Vorausgegangen war ein Streit des Opfers mit den 3 Insassen des Pkw an der Kreuzung Frankenthaler Straße/Bgm.-Grünzweig-Straße aufgrund eines Vorgangs im fließenden Verkehr.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Oppau unter der 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

Heckenbrand – Autos beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag 19.06.2022 gegen 12.45 Uhr, eine Hecke im Bereich der Maudacher Straße in Brand. Durch das Feuer wurden drei Pkw, die auf dem angrenzenden Parkplatz parkten, beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrradfahrer gestürzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 48-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Sonntag 19.06.2022 vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit dem Fahrrad von der Konrad-Adenauer-Brücke kommend in Richtung Lichtenbergerstraße unterwegs, als er unmittelbar vor der Einmündung zur Wredestraße stürzte.

Laut Zeugen war zur gleichen Zeit ein schwarzer Audi mit Münchner Kennzeichen unterwegs, welcher auch kurz anhielt, aber anschließend weiterfuhr.

Die Polizei sucht nun den/die Fahrer/in des schwarzen Audis. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Sonntagmorgen 19.06.2022 gegen 05.40 Uhr, in ein bewohntes Anwesen einer Firma im Bereich Unteres Rheinufer ein. Die Wohnungen wurden durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Durch den Einbruch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel. 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Handtasche aus Pkw entwendet

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Zeitraum 15.06.2022, 21:00 Uhr bis 17.06.2022, 09:50 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Geibelstraße im Ortsteil Friesenheim die Seitenscheibe eines dort geparkten Pkws ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. In der Handtasche befand sich unter anderem die Geldbörse der Fahrzeughalterin.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel: 0621/963-2222 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Täterfestnahme nach Mofa Diebstahl

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Freitagmittag 17.06.2022 wurde bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Strafanzeige wegen des Diebstahls eines Mofas erstattet. Noch am Abend des gleichen Tages wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich der Gartenstadt auf das entwendete Kraftfahrzeug aufmerksam.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten die zwei Personen, ein 17-jähriger und ein 18-jähriger, auf dem Mofa durch die eingesetzten Beamten eingeholt und festgenommen werden.

Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl in der Rheingalerie

Ludwigshafen (ots) – Eine 30-Jährige wurde am Samstagnachmittag 18.06.2022 durch eine Ladendetektivin auf frischer Tat beim Ladendiebstahl ertappt. Da die Frau der Ladendetektivin bekannt vorkam, konnte gemeinsam mit dem eingesetzten Polizeibeamten anhand von Videoaufzeichnungen nachvollzogen werden, dass ihr mehrere gleich gelagerte Taten aus der Vergangenheit zugeordnet werden konnten.

Der Schaden in den besagten Fällen dürfe sich auf ca. 2.600 EUR belaufen. Aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls, wurde die Wohnung der Beschuldigten nach richterlicher Anordnung durchsucht. Hierbei konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 18.06.2022 wurde ein 41-jähriger durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 im Stadtteil Süd einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht über die notwendige Fahrerlaubnis zum Führen seines Pkw verfügte.

Weiter räumte der Fahrzeugführer den Konsum von Amphetamin ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zu guter Letzt wurde er auf Grund eines bestehenden Haftbefehls der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt.