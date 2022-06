Beamte fangen Ziegenbock

Mutterstadt (ots) – Am Samstagabend 18.06.2022 musste die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz auf der L530 zwischen Dannstadt-Schauernheim/Mutterstadt ausrücken. Ein Zeuge meldete einen freilaufenden Ziegenbock neben der Fahrbahn. Das Tier hatte offensichtlich keine Lust, seine neu gewonnene Freiheit aufzugeben und versuchte zunächst, vor den Beamten zu flüchten.

Mit vereinten Kräften gelang es diesen jedoch, das Tier einzufangen, bevor es zu einer Gefährdung des fließenden Verkehrs kam. Da vor Ort kein Besitzer oder Besitzerin ermittelt werden konnte, wurde das Tier durch die hinzugerufene Tierrettung in eine geeignete Einrichtung verbracht.

Zündelnde Jugendliche

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 17.06.2022 kam es zum Brand eines Gebüschs in der Maxstraße, worauf die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt, sowie Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt anrückten. Vor Ort konnte durch Zeugen ermittelt werden, dass die Sträucher zuvor durch 2 weibliche Jugendliche mittels Feuerzeug in Brand gesetzt wurden. Eine Zeugin konnte die beiden Personen dabei mit ihrem Handy fotografieren.

Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, bevor dieser auf ein angrenzendes Waldstück übergriff. Entsprechende Strafverfahren gegen Unbekannt wurden eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Täterinnen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Altkleidercontainer

Otterstadt (ots) – In der Nacht auf Samstag wurde der Polizei Speyer mitgeteilt, dass sich verdächtige Personen an einem Altkleidercontainer in Otterstadt aufhalten und Kleidung ausräumen würden.

Durch die eingesetzten Beamten konnten vor Ort nicht nur auf dem Boden liegende Kleidungsstücke und aufgerissene Tüten festgestellt werden, sondern zudem die drei Tatverdächtigen, die erfolglos versuchten sich hinter dem Container zu verstecken.

Nachdem ihre Identität feststand wurde eine Sicherheitsleistung festgelegt und ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Mit über 2 Promille versucht Unfall zu vertuschen

Altrip (ots) – Am Sonntag 19.06.2022 gegen 16:00 Uhr, wendete in der Schillerstraße ein PKW und stieß hierbei mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 3.000 Euro. Der eingetroffenen Polizeistreife kam die angebliche Unfallverursacherin auffällig nervös vor. Zudem passte ihre Körpergröße nicht zur Einstellung des Fahrersitzes.

Es ließen sich Zeugen finden und letztlich konnte der angebliche Beifahrer als Fahrer und damit Unfallverursacher ermittelt werden. Nicht ohne Grund war versucht worden seine Fahrt zu vertuschen: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Für das Strafverfahren wurde dem 31-jährigen eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die angebliche Fahrerin erwartet eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung.

Bordsteinkante wird Fahrradfahrer zum Verhängnis

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Sonntag 19.06.2022 gegen 09:45 Uhr, stürzte ein 84-jähriger Fahrradfahrer im Ortsteil Iggelheim beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg der Haßlocher Straße zu Boden.

Aufgrund einer auch zugezogenen Kopfverletzung, wurde dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Fremdbeteiligung ist ersten Ermittlungen zu Folge auszuschließen. Die Polizei empfiehlt das Tragen eines Fahrradhelmes.

Versuchter Einbruch in öffentliche Vereinsgaststätte

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum vom 17.06.2022, 22 Uhr bis zum 18.06.2022, 09:30 Uhr, überstiegen unbekannte Täter den Außenzaun einer öffentlichen Vereinsgaststätte in Waldrandlage in der verlängerten Schillerstraße. Auf dem Gelände machten sich die unbekannten Täter an einer Metalltür zu schaffen, scheiterten aber an deren Öffnung.

Die unbekannte Täterschaft versuchte ein Fenster durch den Wurf eines Steines zu öffnen, was ebenfalls misslang. Allerdings entstand Sachschaden an der Scheibe. Der Sachschaden liegt bei ca. 600 Euro.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – Zwischen dem 18.06.2022 ca. 15:30 Uhr und dem 19.06.2022 ca. 14:00 Uhr, kam es in der Weisenheimer Straße in Lambsheim zu einer Verkehrsunfallflucht mit bislang unbekanntem Verursacher. Der 36-jährige Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi A1 in genanntem Zeitraum auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Weisenheimer Straße.

Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Heck des PKW fest. Aufgrund von Farbanhaftungen am PKW des Geschädigten dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrzeug in türkisener Farbe handeln.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebesgut in Toaster-Verpackung versteckt

Bobenheim-Roxheim (ots) – 19 Parfümflaschen wollten zwei 25- und 26-jährige Ladendiebe am Freitag 17.06.2022 in der Verpackung eines Toasters verstecken und wurden dabei von dem Ladendetektiv gestellt. Dieser beobachtete, wie die beiden Beschuldigten gegen 15:40 Uhr einen Toaster nahmen und dessen Verpackung öffneten.

Anschließend verstauten diese dort die Parfümflaschen, klebten die Toasterverpackung mit Klebeband zu und bezahlten den Toaster an der Kasse, wo der Ladendetektiv auf die Täter wartete. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Polizei konnte bei der Durchsuchung des 26-Jährigen weiteres Diebesgut in Form von Kosmetikartikeln aufgefunden werden. Der Wert des Diebesguts insgesamt dürfte ca. 500 Euro betragen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 25-Jährigen wurden darüber hinaus neben diversen Elektronikzubehörartikeln auch Modeschmuck und Wildkameras im Gesamtwert von 600 Euro aufgefunden. Ein Teil des Diebesguts konnte dem Supermarkt im Südring zugeordnet und bereits wieder ausgehändigt werden. Gegen die beiden Beschuldigten wurden Anzeigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls aufgenommen.

Unbekannte nachts im Gemeindezentrum

Neuhofen (ots) – Unbekannte Personen ließen sich vermutlich am Freitag 17.06.2022, unbemerkt im Gemeindezentrum “Neuer Hof” einschließen. Die Täter:innen beschädigten im weiteren Verlauf mehrere Dekoartikel im Innern des Gebäudes und setzten eine Pflanze in Brand. Außerdem wurden Getränke und Speisen, die dort auf Grund einer, am darauffolgenden Tag geplanten, Veranstaltung, gelagert waren, entwendet.

Zwei Feuerlöscher wurden außerdem nach draußen verbracht und dort abgestellt. Anschließend verließen die Personen das Gebäude wieder. Die Polizei geht Spuren nach, die sie am Tatort sichern konnte.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Täter:innen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Dudenhofen (ots) – Freitag 17.06.2022 gegen 20.00 Uhr, kam der Streife in Dudenhofen ein Mann auf einem E-Scooter entgegen, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 29-jährigen Mann zudem Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, was durch einen positiv auf THC anzeigenden Schnelltest bestätigt wurde.

Dem Fahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und zur Unterbindung einer Weiterfahrt der nicht versicherte E-Scooter präventiv sichergestellt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz, sowie des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Roller technisch verändert und ohne Führerschein unterwegs

Dudenhofen (ots) Am Freitag 17.06.2022 gegen 17.00 Uhr, fiel einer Funkstreife in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen ein Motorroller auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer die Drossel ausgebaut hatte, was nun dazu führt, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Da der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn diesbezüglich zudem eine Strafanzeige.

Mit 1,48 Promille beim Ausparken Unfall verursacht

Lambsheim (ots) – Beim Rückwärtsausparken touchierte ein 24-Jähriger am Freitag 17.06.2022 gegen 23:10 Uhr, einen stehenden PKW, in dem sich zwei Insassen befanden. Diese bemerkten jedoch Alkoholgeruch und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme am Lambsheimer Weiher wurde auch durch die Beamten eine Alkoholisierung des Unfallverursachers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille.

An dem PKW des Unfallverursachers, einem Ford Fiesta, entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der PKW der Geschädigten, ein Audi A5, wies Schäden an der Heckschürze auf. Die Schadenshöhe bemisst sich auf etwa 1.200 Euro.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.