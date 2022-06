Kreis Kaiserslautern

Hausgeburt (siehe Foto)

Otterberg – Am Samstagvormittag 18.06.2022 mussten nach einer Hausgeburt in einem Wohn- und Geschäftshaus die Mutter und das Neugeborene ins Krankenhaus. Mit der Drehleiter holten die Einsatzkräfte die Frau liegend aus dem zweiten Obergeschoss des Gebäudes. An der Einsatzstelle in der Hauptstraße waren auch der Rettungsdienst und zwei Notärzte tätig.

„Bei solchen Einsätzen mit der Drehleiter ist oft Eile geboten, weil ein Menschenleben in Gefahr schwebt. Wir hoffen, dass Mutter und Kind bald zusammen und gesund das Krankenhaus verlassen können“, so Einsatzleiter Harald Laier.

Nach dem Einsatz hat er dem Vater zur Geburt seines Kindes gratuliert. „Die Zusammenarbeit mit den beiden Notärzten und dem Rettungsdienst hat gut geklappt“, stellt Laier im Rückblick fest.

Auch einige Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Einsatzmaßnahmen in der Hauptstraße. Aufgrund der zahlreichen Einsatzfahrzeuge gab es kleinere Verkehrsbehinderungen.

Nötigung und andere Straftaten durch Paketdienstfahrer

A62/A6/A63 (ots) – Zwei Paketdienstfahrer (weißer und schwarzer Mercedes Transporter) nötigten am Samstag 18.06.2022 um die Mittagszeit auf insgesamt 3 Autobahnen mehrere Verkehrsteilnehmer. Zunächst bremste das weiße Fahrzeug, als dieses von der A62 auf die A6 wechselte, ohne ersichtlichen Grund die dahinterfahrenden Fahrzeuge aus.

Im Anschluss befuhr er den Bereich des Autobahnkreuzes Landstuhl mit gerade mal 10-20km/h, sodass auch die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge sich dieser Geschwindigkeit anpassen mussten. Im mehrspurigen Bereich der A 6 in Richtung Mannheim scherte dann sein hinter dem weißen Transporter fahrender Arbeitskollege nach links aus und die Fahrzeuge fuhren mit gleicher Geschwindigkeit permanent nebeneinander. Im dreispurigen Bereich wurde sogar mit gefahrenen “Schlangenlinien” verhindert, dass andere Verkehrsteilnehmer beispielsweise rechts vorbeifuhren.

Das Ganze spielte sich solange ab, bis beide Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnten (nach 40 km!). Die Situation konnte durch einen Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst beobachtet und dokumentiert werden.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle beleidigte einer der beiden Täter noch den Polizeibeamten im Beisein seiner uniformierten Kollegen und versuchte ihm zu drohen. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte der Fahrmanöver sich zu melden.|past

Nachtrag:

(ots) – Am 18.06.2022 gegen 19:15 Uhr fiel der Fahrer des weißen Transporters vom Mittag erneut auf. Zunächst überholte der Fahrzeugführer eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern mit extrem hoher Geschwindigkeit, um danach mit ca. 160 km/h durch die 80er Zone einer Baustelle zu fahren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich der Fahrer erneut aggressiv und völlig uneinsichtig.

Da er es schaffte an einem Tag 4 Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung im Straßenverkehr zu “sammeln” und sich in der Probezeit hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis befindet, wird er vermutlich nicht mehr sehr lange als Paketdienstfahrer auf den Straßen unterwegs sein. |past

Kaiserslautern

Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Ein 35-Jähriger Randalierer hat sich am Sonntagmorgen 19.06.2022 in der Altstadt mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Weil der Mann von einem Türsteher nicht in das Lokal gelassen wurde, beleidigte er diesen mehrfach. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der 35-Jährige aggressiv und beleidigte die Beamten durch Zeigen des Mittelfingers.

Er erhielt einen Platzverweis, welcher jedoch nicht lange Wirkung zeigte. Der Randalierer kehrte nach 5 Minuten zur Örtlichkeit zurück. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und durfte den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. |PvD

Wer hat den Eierwerfer gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Sonntag 19.06.2022 ein Auto mit einem Ei beworfen. Eine 31-jährige Frau befuhr mit ihrem VW T-Roc gegen 19:50 Uhr die Käthe-Kollwitz-Straße von der Feuerbachstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 2 hörte die Fahrerin einen lauten Knall. Ein rohes Ei war auf ihrer Motorhaube gelandet. Woher das Ei kam ist unklar.

Ebenfalls ist unklar, ob noch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Kaiserslautern ebenfalls unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.|elz

Alkoholisierter Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag 20.06.2022 einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 34-Jährige fiel gegen 01 Uhr einer Streife in der Pariser Straße auf. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Da deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde und der Fahrer glasige und gerötete Augen hatte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte 1,38 Promille. Der 34-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Gegen den 34-Jährige leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Gefährliche Körperverletzung: Messer gezückt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag 18.06.2022 hat ein 21-Jähriger ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten verletzt. Zuvor kam es in einer Altstadt-Kneipe zwischen den beiden Männern zum Streit. Als sich der Disput nach draußen verlagerte, zog der 21-Jährige ein Messer. Mit der Klinge verletzte er seinen Gegner.

Nach Zeugenaussagen soll der Verletzte den Angreifer vorher geschlagen haben. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Den 21-Jährigen nahm die Polizei vorübergehend fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein. Das Motiv für die Auseinandersetzung ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Blutspuren und Schäden deuten auf Unfall hin

Kaiserslautern-Morlautern (ots) – Ein Knall hat in der Nacht zum Samstag 18.06.2022 eine Anwohnerin im Stadtteil Morlautern aufgeschreckt. Am Morgen entdeckte die Frau Blutspuren an ihrem Hoftor. Sie informierte die Polizei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass um 04 Uhr ein Zweiradfahrer mit seinem Gefährt die Straße Am Obergarten bergab fuhr und in der Otterberger Straße gegen das Tor krachte. Hierbei verletzte sich der Unbekannte. Das Hoftor wurde durch die Wucht des Aufpralls beschädigt.

Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Die Beamten sicherten Spuren.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist ein Zweiradfahrer aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369 2150 entgegen. |erf

Tag der Verkehrssicherheit

Kaiserslautern (ots) – Zum Tag der Verkehrssicherheit am Samstag 18.06.2022 hatte die Polizei nicht nur Fahrradfahrer im Visier. In vielen Gesprächen wiesen die Beamte Verkehrsteilnehmer beispielsweise auf die richtige Nutzung von Radwegen und Schutzstreifen hin. Sie machten Autofahrer darauf aufmerksam, dass diese nicht zum Halten oder Parken gedacht sind.

Top-Thema war auch die Nutzung eines Fahrradhelms. Vorgeschrieben ist das Tragen eines Helms beim Fahrradfahren zwar nicht, aber die Polizei empfiehlt diese Kopfbedeckung beim Radeln, weil sie vor Verletzungen schützen kann.

Während ihrer Streife durch die Innenstadt hielten die Polizisten, selbst auf dem Fahrrad unterwegs, einen Autofahrer an, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Zwei Verdächtige kontrollierten die Beamten im Bereich des Rathauses und stellten bei ihnen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

Fahrradfahrer die verbotswidrig durch die Fußgängerzone fuhren entgingen dem Blick der Ordnungshüter ebenfalls nicht. Am Ende des Tages hatten die Beamten zwei Strafverfahren und ein Bußgeldverfahren eingeleitet sowie mehrere Verwarnungen erteilt. |erf

Zeuge verhindert Einbruch

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich an der Datscha eines Schrebergartens in der Entersweilerstraße zu schaffen gemacht. Am frühen Mittwochmorgen bemerkte ein Zeuge zwei Personen an dem Gartenhaus. Er rief nach ihnen, woraufhin die Verdächtigen Fersengeld gaben.

Später stellte die Polizei Einbruchspuren an der Tür der Laube fest. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wem sind am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 4 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße aufgefallen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Versuchter Katalysatordiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Montagmorgen 20.06.2022 versucht einen Katalysator in der Turnerstraße zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete die zwei Männer gegen 02 Uhr dabei, wie sie unter einem Opel Zafira lagen und sich an diesem zu schaffen machten. Als er das Fenster öffnete, flohen die beiden in Richtung der angrenzenden Schule.

Bei der Begutachtung des Wagens, konnte festgestellt werden, dass bereits ein Schnitt gemacht wurde um den Katalysator an dem Pkw zu entfernen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Diebstahl eines VW Polo

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am frühen Samstagabend einen grünen VW Polo älteren Baujahres in der Rudolf-Breitscheid-Straße entwendet. Die Diebe nutzten die Gelegenheit, als der Autofahrer den Wagen mit laufendem Motor vor einer Pizzeria abstellte.

Als der 33-Jährige wenige Minuten später aus der Gaststätte kam, bemerkte er den Diebstahl und verständigte die Polizei. Aufgrund des geringen Zeitwerts des Fahrzeuges geht die Polizei davon aus, dass der Wagen eventuell an einem anderen Ort wieder abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel. 0631 369-2620 entgegen. |PvD