Ludwigshafen-Mitte (ots) – Schreie aus einer Wohnung lösten am Montag 20.06.2022 einen Polizeieinsatz aus, der in einem Widerstand und in der Sicherstellung von Betäubungsmitteln endete. Gegen 0.55 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei laute Hilferufe aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dammstraße. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine Person in einer Notlage befindet, betraten die Polizeibeamten die Wohnung.

Beim Öffnen der Wohnungstür stellte sich ein 23-Jähriger den Polizeibeamten in den Weg und hinderte diese daran, die Wohnung zu betreten. Er wurde auf dem Boden fixiert. Dagegen wehrte er sich mit Schlägen. Zeitgleich erschienen weitere Personen aus der Wohnung und griffen die Polizeibeamten mittels Schlägen und Tritten an.

Insgesamt befanden sich 15 Personen zwischen 16 und 47 Jahren in der Wohnung. Mit weiteren polizeilichen Unterstützungskräften konnte die Situation schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

In der Wohnung stellten die Polizeikräfte ca.800g Marihuana und ca.2kg Amphetamin sicher. Bei dem Einsatz wurden 2 Polizeibeamte leicht verletzt.

Einige der sich in der Wohnung befindlichen Personen waren zuvor am Sonntagabend 19.06.2022 in einen seitens der Stadt Ludwigshafen nicht genehmigten Musikvideodreh einer Rap-Gruppe in unmittelbarer Nähe involviert.