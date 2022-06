Landau: Die Polizei-News

Eigentümer gesucht – wem gehört das Fahrrad? (siehe Foto)

Landau/Stadt (ots) – Am Sonntag 19.06.2022 wurde im Verlauf einer polizeilichen Maßnahme ein Rennrad der Marke Peugeot “Competition” wegen des Verdachts eines Diebstahls sichergestellt. Das Fahrrad hat einen schwarz-gelben Rahmen, ist an der Felge auffällig gelb lackiert, am Lenker ist ein Tacho angebracht.

Der rechtmäßige Eigentümer/die Eigentümerin wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei Landau unter der 06341-2870 zu melden.

Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Landau (ots) – Ein Zeuge konnte hören wie am Samstag 18.06.2022 gegen 04 Uhr, eine Gruppe Jugendlicher vor seinem Haus herumgrölten. Am Morgen stellte er dann fest, dass vor seinem Haus Verkehrszeichen beschädigt wurden. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass mehrere Verkehrszeichen in der Ravelinstraße, Parkstraße, Westring und Südring beschädigt wurden. Die Eisenstangen wurden teilweise so lange hin und her bogen, bis diese aus den Halterungen brachen. So entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Weitere Hinweise zu der vermutlichen Tätergruppe bestehen derzeit nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Landau entgegen.

Sachbeschädigung – Altkleidercontainer angezündet

Landau (ots) – Durch einen Passanten wurde am Sonntag 19.06.2022 gegen 0:10 Uhr, ein brennender Altkleidercontainer an o.g. Örtlichkeit gemeldet. Beim Eintreffen der Streife war der Brand bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise auf einen Tatverdächtigen ergaben sich nach Rücksprache mit dem Mitteiler nicht.

Eine Gefahr des Übergreifens auf Wohngebäude oder Vegetation bestand nicht. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Landau entgegen.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Hochstadt (ots) – Zeugen meldeten am Sonntag 19.06.2022 gegen 23.30 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug auf der K40 zwischen Hochstadt und Offenbach. Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie ein beschädigtes Fahrzeug sowie den Fahrer vorfinden.

Der 49-jährige Autofahrer hatte es sich auf der Rückbank gemütlich gemacht und war eingeschlafen. Da er nach Alkohol roch wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten, welcher mit einem vorläufigen Ergebnis von 1,97 Promille endete. Folglich wurde ihm bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt genommen.

Nach einer ersten Einschätzung war der Autofahrer in Folge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsum von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden wird auf zirka 1000 EUR beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.