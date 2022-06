Einbruch in Kirchengebäude

Speyer (ots) – Am Samstag 18.06.2022 um 12:26 Uhr stellten Zeugen Spuren eines Einbruchs in einer Kirche in der Paul-Egell-Straße fest. Unbekannte Täter hatten gewaltsam ein Kellerfenster geöffnet und im Inneren Schränke in mehreren Etagen des Kirchenbaus durchwühlt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen zogen die Täter ohne Beute davon und verursachten im Inneren keinen Sachschaden. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss und mit Cannabis im Gepäck

Speyer (ots) – Am Samstag 18.06.2022 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Eine Polizeistreife unterzog ihn einer Verkehrskontrolle und stellte bei ihm Hinweise auf einen zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf Amphetamin und THC.

Der 31-Jährige führte außerdem 1,18 Gramm Marihuana in seiner Bauchtasche mit sich, welche die Polizeibeamten bei seiner Durchsuchung sicherstellten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Seniorin aus hilfloser Lage befreit

Speyer (ots) – Gegen 20.40 Uhr meldete sich am Sonntag 19.06.2022 die Bekannte einer 88-jährigen Dame aus Speyer und gab an, dass sie vermute, dass sich diese in einer hilflosen Lage in ihrer Wohnung befände. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau auf ihrem Rollator saß und sich nicht mehr alleine bewegen konnte.

Da niemand mit einem Haustürschlüssel zu erreichen war, verschafften sich die Polizisten über ein gekipptes Fenster Zugang zu der Wohnung und konnten nun die Dame aus ihrer misslichen Lage befreien. Eine medizinische Versorgung war, auch aufgrund der frühzeitigen Verständigung der Polizei durch ihre Bekannte, nicht nötig.

Diebstahl von Parfüm

Speyer (ots) – Zu einem dreisten Parfümdiebstahl kam es Sonntag 19.06.2022 gegen 13.00 Uhr in einem Kaufhaus in der Speyerer Fußgängerzone. Zwei offensichtlich zusammenarbeitende Tatverdächtige betraten die Parfümabteilung.

Während einer der beiden die dortige Mitarbeiterin gezielt ablenkte und vom Ort des Geschehens weglockte, packte der andere mehrere Parfümflacons im Wert von 750 Euro in seine Tasche und flüchtete auf seinem Fahrrad.

Noch bevor der Diebstahl bemerkt wurde, entfernte sich auch der andere Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) von der Polizei Speyer entgegengenommen.

Polizeistreife die Vorfahrt genommen

Speyer (ots) – Am Samstag 18.06.2022 gegen 0:30 Uhr befuhr eine 35-jährige PKW-Fahrerin die Kreuzung Industriestraße/Am Technikmuseum, von der B 39 kommend in Fahrtrichtung des Festplatzes. Hierbei nahm sie einer bevorrechtigt auf der Industriestraße in Richtung des Domplatzes fahrenden Polizeistreife die Vorfahrt, sodass die Polizeibeamten einen Verkehrsunfall nur durch eine Vollbremsung vermeiden konnten.

Aus diesem Grund führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle mit ihr durch und stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 0,49 Promille fest. In Verbindung mit dem gezeigten Fahrverhalten wurde angesichts des festgestellten Alkoholwertes ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und die 35-Jährige einer Blutentnahme unterzogen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall infolge von Kreislaufproblemen

Speyer (ots) – Am Sonntag 19.06.2022 um 12:49 Uhr befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Winternheimer Straße in Richtung der Paul-Egell-Straße. Hier kam er beinahe nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und kollidierte mit einem links von ihm geparkten PKW, wodurch dieser auf den dahinter geparkten PKW geschoben wurde. Für den 19-Jährigen endete die Fahrt an einem Pfosten am rechten Fahrbahnrand, mit dem er nach der ersten Kollision zusammenstieß.

Der 19-Jährige verletzte sich leicht am Unterarm und klagte der Polizei gegenüber über Kreislaufprobleme, bei denen es sich mutmaßlich um die Unfallursache handelt. Daher wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug des 19-Jährigen und das Fahrzeug, mit dem er kollidierte, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beteiligten PKW sowie dem Pfosten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 14.200 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Speyer (ots) – Am Freitag 17.06.2022 gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer die Iggelheimer Straße von Schifferstadt kommend in Richtung Speyer und wollte hier auf die Anschlussstelle der B9 nach links auffahren.

Bei diesem Abbiegevorgang übersah er eine ihm entgegenkommende, bevorrechtigte 35-jährige Motorradfahrerin, die nicht mehr rechtszeitig ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich die Motorradfahrerin an der Schulter verletzte. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 7.000 Euro.

Unter Betäubungsmitteleinfluss einen PKW geführt

Speyer (ots) – Am Samstag 18.06.2022 konnte gegen 18:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer ein PKW festgestellt und kontrolliert werden. Nachdem der Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln einräumte, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein präventiv sichergestellt.

Bei einer Durchsuchung der Mitgeführten Sachen konnte noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Dem Fahrzeugführer droht neben einer Straf- und Ordnungswidrigkeiten auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

Um sich und andere zu schützen wird an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert, nur nüchtern am Straßenverkehr teilzunehmen.

Kontrollstelle Bahnhofstraße

Speyer (ots) – Am Samstag 18.06.2022 zwischen 14:30-16:00 Uhr wurden in der Bahnhofstraße in Speyer zwölf Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

3x nicht angelegter Sicherheitsgurt,

3x Nichtmitführen der Fahrzeugdokumente/Führerscheine,

2x Nichtmitführen der Warnweste,

1x Nichtmitführen des Warndreiecks,

1x Radweg in falsche Richtung befahren,

1x Nutzung des Mobiltelefons beim Fahrradfahren.

Um Unfälle zu vermeiden bzw. bei Unfällen Erste Hilfe leisten zu können, mahnt die Polizei die Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften an.

Unfall zwischen 2 Radfahrern

Speyer (ots) – Am Samstag 18.06.2022 gegen 10:30 Uhr kam es in der Verlängerung der Holzstraße in Speyer (Radweg in Richtung Dudenhofen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer e-Bike-Fahrerin und einem entgegenkommenden Senioren-Dreirad-Fahrer, infolge dessen beide Radfahrer stürzten und sich verletzten. 2 Ersthelfer leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungswagen.

Die beiden Ersthelfer und weitere Zeugen werden gebeten sich persönlich, telefonisch oder mittels Email auf hiesiger Polizeidienststelle zu melden (06232/1370; pispeyer@polizei.rlp.de).

Sportbootunfall im Yachthafen Speyer – Die Wasserschutzpolizei bittet um Zeugenhinweise

Speyer (ots) – Am Freitag 17.06.2022 gegen 20:45 Uhr kam es auf dem Rhein, im Bereich der Hafeneinfahrt zum Yachthafen Speyer, zu einem Sportbootunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Sportboot den Rhein zu Berg aus Richtung Angelhofer Altrhein kommend und kollidierte bei der Einfahrt in den o. g. Hafen mit der Uferböschung der Hafenmole und fuhr anschließend auf die dortige Steinschüttung. Dabei wurde das Sportboot stark beschädigt und lag anschließend schräg mit dem Rumpf auf Land.

Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15000 EUR geschätzt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte eine männliche Person, der Bootseigner, angetroffen werden. Dieser behauptete aber, dass er das Boot zum Unfallzeitpunkt nicht gesteuert habe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde diesem eine Blutprobe entnommen.

Das beschädigte Sportboot wurde durch die Feuerwehr Mannheim geborgen und zwecks Spurensuche zur Beweissicherung sichergestellt und auf das Gelände des WSA Oberrhein, Außenbezirk Speyer, verbracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.