Unter Drogeneinfluss nicht versicherten E-Scooter geführt

Frankenthal (ots) – Weil er auf einem offensichtlich nicht versicherten E-Scooter unterwegs war wurde am Samstag 18.06.2022 gegen 19:30 Uhr ein 45-jähriger Frankenthaler in der Ackerstraße einer Kontrolle unterzogen. Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass der E-Scooter nicht versichert war, so dass hier ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde.

Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf mögliche Drogenbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der E-Scooter wurde sichergestellt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Einfluss von berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Der Führerschein kann, auch wenn es bei dem Tatfahrzeug um ein fahrerlaubnisfreies Fahrzeug gehandelt hat, im Nachgang durch die Führerscheinstelle auf Grund möglicher Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen entzogen werden.

14-jährige Fahrraddiebe nach Flucht gestellt

Frankenthal (ots) – Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnten am Freitagabend gegen 22:40 Uhr zwei 14-Jährige gestellt werden, welche kurz zuvor versuchten, Fahrräder am Hauptbahnhof zu entwenden. Gegenüber den Beamten leugneten sie die Tat und gaben an, lediglich schnell zum Zug gerannt zu sein.

Die Mitteiler, welche die Täter jedoch identifizierten, teilten darüber hinaus mit, dass ein dritter Täter bei Erblicken der Beamten mit einem kurz zuvor gestohlenen Fahrrad geflüchtet sei. Dieses konnte im Nachgang im Neumayerring aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Zuge dessen sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Fahrrads: Bei diesem handelt es sich um ein Damenrad des Herstellers und Modells Framework/ Venedig 200. Die beiden Jugendlichen Täter wurden ihren Eltern überstellt. Ermittlungen zum dritten Täter wurden aufgenommen.

Bekifft und ohne Führerschein unterwegs

Frankenthal (ots) – Ein 20-jährger Frankenthaler wurde mit seinem PKW am Samstag 18.06.2022 gegen 11:25 Uhr in der Johann-Klein-Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde zunächst festgestellt, dass dem Fahrer seit Februar 2022 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem konnten drogenspezifische Auffälligkeiten bei ihm festgestellt werden.

Er räumte ein, vor ein paar Tagen zuletzt “Gras” geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gefährdung des Straßenverkehrs – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 14.06.2022 gegen 17:15 Uhr, wird der Polizeiinspektion Frankenthal gemeldet, dass es an der Einmündung Albrecht-Dürer-Ring/Mahlastraße, etwa auf Höhe der Sparkasse, zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver durch einen PKW-Fahrer gekommen sei. Ein Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass ein Opel Vectra vom Albrecht-Dürer-Ring nach rechts in die Mahlastraße eingebogen sei.

Hierbei sei es beinahe zu einer Kollision zwischen dem PKW und einem Kind gekommen, welches zu diesem Zeitpunkt die Mahlastraße überquerte. Weiterhin sei der PKW bereits zuvor Schlangenlinien gefahren.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hinweise auf Alkohol-, Drogen-, oder Medikamentenkonsum bei dem Fahrer konnten nicht erlangt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach dem möglicherweise gefährdeten Kind, die Angaben zu dem geschilderten Verkehrsvorgang machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.