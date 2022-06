Tag der Verkehrssicherheit – Polizei Mainz informiert (siehe Foto)

Mainz (ots) – Das Thema in diesem Jahr: Wir sagen “Danke! VisionZeroHero” und rücken positive Verhaltensweisen im Straßenverkehr in den Mittelpunkt. Wir danken allen “Bei-Grüngehern”, allen “Schulterblickerinnen” und damit allen Menschen, die sich jeden Tag an die Verkehrsregeln halten. Denn die Millionen “VisionZeroHeroes” machen den Straßenverkehr für sich und andere ein Stück sicherer. Sie unterstützen das Ziel der Vision Zero: keine Getöteten und Schwerverletzten im Straßenverkehr.

Über einhundert Bürger und viele Kinder haben sich bei dem kleinen Team der Polizei Mainz, rund um das Thema Verkehrssicherheit informiert. Sei es der Radfahrer, der wissen wollte, ob sein Fahrrad verkehrssicher ist (das war es), der Autofahrer, der sich mit uns über das richtige Abstandverhalten auf Autobahnen austauscht oder die zahlreichen Fußgänger, die schreckhaft aufschauten, als sie eine Dankekarte für “Bei Grüngeher” in die Hand gedrückt bekamen. Aber auch der Radfahrer der selbst ein hohes Bußgeld wegen eines Rotlichtverstoßes gezahlt hat, aber Autofahrende kritisiert, die regelmäßig denn geforderten Seitenabstand von 1,5 /2 m beim Überholen unterschreiten.

Das Fazit des Tages war, dass wirklich alle gemerkt haben, dass es im Kleinen, bei jeder und jedem selbst anfängt, den Straßenverkehr ein wenig sicherer zu machen. Die kleinen, scheinbar unbedeutenden Verstöße sind es, die andere dazu legitimieren es auch zu tun und dies zu immer mehr und schwereren Verstößen führt.

Jeder ist ein “VisionZeroHero” der mit dem eigenen Verhalten dazu beiträgt Unfälle mit zum Teil schlimmsten Folgen, aber auch Behinderungen und Gefährdungen zu vermeiden.

Obstdiebstähle

Mainz-Finthen (ots) – Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei erneut 2 Obstdiebstähle gemeldet. Am Freitag 17.06.22 meldete ein geschädigter Landwirt den Diebstahl von insgesamt ca. 100 kg Süßkirschen von seinen Kirschbäumen. Diese seien teilweise komplett abgeerntet worden, Hinweise auf die Täter habe der Geschädigte nicht.

Am Samstag 18.06.22 meldeten aufmerksame Zeugen mehrere Personen, die auf einem Erdbeerfeld in Mainz-Drais Erdbeeren pflücken würden. Die Personen konnten durch die Polizei in ihrem PKW fahrend im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnten insgesamt ca. 3 kg Erdbeeren in Gefrierbeuteln aufgefunden werden.

Die Personen gaben an gehört zu haben, dass man auf dem Feld kostenlos Erdbeeren pflücken könne. Dies konnte durch den Eigentümer des Feldes ausdrücklich nicht bestätigt werden. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls gefertigt. Die Polizei rät eindringlich davon ab, Obst ohne Absprache mit den Eigentümern und entsprechendem Nachweis zu pflücken.

500 g Marihuana und Haschisch

Mainz-Neustadt (ots) – Aufmerksame Zeugen haben am Freitag 17.06.2022 gegen 17:00 Uhr die Festnahme von 2 jungen Drogendealern und die Sicherstellung von Drogen in der Neustadt ermöglicht. Die Zeugen konnten erkennen, wie die beiden Personen sich an einer Parkbank in einem gartenähnlichen Hinterhof auffällig verhielten und verständigten die Polizei.

Da der Hinterhof gut beschrieben war, konnte die Polizei alle Ausgangsmöglichkeiten besetzen und die Flucht der beiden Personen, als diese die Polizei erkannten, verhindern. Beide Personen wurden durch Einsatzkräfte des Neustadtreviers (Polizeiinspektion Mainz 2) vorläufig in Gewahrsam genommen.

An der Parkbank konnten über 500 g Marihuana und Haschisch sichergestellt werden. Darüber hinaus fand die Polizei zahlreiche drogenspezifische Utensilien.

Die beiden Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geführt. Die Polizei Mainz bittet die Bürger grundsätzlich solche Beobachtungen zu melden. Die Überprüfung der Situation erfolgt immer ohne Nennung der Mitteiler.

Mainz-Bingen

Autofahrer schlägt zu

Nieder-Olm (ots) – Zu einem körperlichen Angriff auf einen 26-Jährigen kam es am Freitagnachmittag 17.06.2022 auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Der 26-Jährige war zuvor mit seinem Pkw auf dem Weg zum Einkaufszentrum, als ihm der spätere Täter mit seinem Sportwagen sehr dicht aufgefuhr. Unmittelbar vor einem Kreisverkehr überholte der Sportwagen den Pkw des 26-Jährigen plötzlich, bremste diesen dann aber wieder stark aus und gestikulierte wild.

Der 26-Jährige ließ sich davon aber nicht beeindrucken, setzte seine Fahrt fort und parkte auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum. Nachdem er aus seinem Pkw ausgestiegen war und einkaufen gehen wollte, hielt plötzlich der Sportwagen neben ihm. Der Fahrer stieg aus und fing an unmittelbar auf den 26-Jährigen einzuschlagen.

Beim Versuch einer Zeugin dazwischen zu gehen, wurde diese vom Täter weggeschubst und er schlug weiter auf den Geschädigten ein. Zusätzlich untermauerte der Täter seinen Angriff noch durch verbale Drohungen. Nachdem er vom Geschädigten abgelassen hatte, fuhr er mit seinem Sportwagen noch vor Eintreffen der ersten Funkstreifen davon.

Bei dem Täter handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen 46-jährigen Mann aus Rheinhessen, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt ist. Er muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Zudem erfolgt in solchen Fällen eine Mittelung an die Fahrerlaubnisbehörde, zur Prüfung der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen

Einbruchsdiebstahl in Kirche

Welgesheim (ots) – Am 16.06.2022 wurde in der Zeit zwischen 22:00-23:00 Uhr in die katholische Kirche eingebrochen. Hierbei verschafften sich unbekannten Täter über die Eingangstür der Sakristei Zutritt zu der Kirche. In der Kirche wurden mehrere Gegenstände gestohlen, das genaue Diebesgut ist derzeit noch nicht beziffert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Ein Zeuge konnte im Tatzeitraum einen lauten Knall und eine männliche Person im Bereich der Eingangstür der Sakristei wahrnehmen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich am Tor der Kirche ein Fahrrad mit einer orangefarbenen Gabel.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die genannte Dienststelle.

Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Gensingen (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagabend, den 18.06.2022 um 21:00 Uhr einen auffällig fahrenden PKW, welcher im Bereich der L242 bei Gensingen durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden konnte. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 30-jährigen Fahrzeugführers.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Betäubungsmitteln

Bingen (ots) – Es konnte am 18.06.2022 um 01.50 Uhr in 55576 Sprendlingen in der Kreuznacher Straße eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinkraftrad durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Weiterhin wurden weitere Betäubungsmittel bei dem Fahrer aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrzeugführer wurde auf hiesige Dienststelle verbracht, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Aspisheim (ots) – Am Sonntag 19.06.2022 um 00:15 Uhr befuhren der 41-jährige und der 20-jährige PKW-Fahrer die Germaniastraße in Aspisheim. Im weiteren Verlauf blieb der vorausfahrende 41-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug stehen und fuhr plötzlich zurück. Dabei übersah er das ebenfalls stehende Fahrzeug des 20-jährigen und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Bei dem 41-jährigen konnte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,37 Promille. Der Führerschein des 41-jährigen Fahrers wurde sichergestellt, ihm selbst wurde eine Blutprobe entnommen. Da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt.

Brand eines Einfamilienhauses

Ober-Olm (ots) – In der Nacht von Samstag 18.06.22 auf Sonntag 19.06.22 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Wohnhausbrand in einem Einfamilienhaus in Ober-Olm. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nieder-Olm gelöscht, ein Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden.

Durch das Einatmen von Rauch wurde ein 45-jähriger Bewohner leicht verletzt. Das 1. Obergeschoss brannte vollständig aus, das Inventar des Erdgeschosses wurde durch das Löschwasser beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in 6-stelliger Höhe. Die Brandursache bedarf weiterer Ermittlungen, ein technischer Defekt an einem Elektrogerät dürfte jedoch anzunehmen sein.

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Bingen (ots) – 19.06., Ockenheimer Straße, 15:30-20:00 Uhr – Eine 20-Jährige stellte bei Rückkehr in ihre Wohnung durch Hebelspuren an der Hintertüre einen versuchten Einbruch fest. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, bitte melden.