Karlsruhe – Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchungen nach Großbrand in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Ersten Feststellungen der Kriminaltechnik zufolge ist der

Großbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kanalweg in Karlsruhe auf einen

technischen Defekt zurückzuführen.

Vergangenen Samstag gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr,

Polizei und Rettungsdienste, bei dem rund 114 Personen aus einem Gebäudekomplex

evakuiert werden mussten.

Bretten – 61-Jähriger bei Verpuffung schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einer Verpuffung am Freitagnachmittag in Bretten ist ein

61-Jähriger auf seinem Grundstück schwer verletzt worden. Er wurde von einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 62-Jährige gegen 16:40 Uhr mit

einem Gasbrenner das Unkraut zwischen den Pflastersteinen auf seinem Hof

entfernen. Dabei geriet versehentlich eine kleine Grasfläche in Brand. Bei

seinem anschließenden Versuch das Feuer zu löschen, kam es zu einer Verpuffung,

wodurch der 62-Jährige schwere Brandverletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort, bevor er mit

einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink geflogen wurde.

Eggenstein-Leopoldshafen – Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Eine 56-Jährige fuhr am Samstagabend in

Eggenstein-Leopoldshafen mit ihrem Auto gegen einen geparkten Pkw. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar betrunken war.

Die Fahrerin eines Peugeot war gegen 21.50 Uhr auf dem Brüsseler Ring unterwegs

und kollidierte dort mit einem geparkten BMW. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West führten bei der Frau einen

Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 2 Promille. An dem Fahrzeug

der 56-Jährigen befanden sich zudem frische Spuren, die auf einen weiteren

Unfall schließen lassen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Rufnummer 0721/666-3611 zu wenden.

Rheinstetten/Karlsruhe – Junge Frau sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag wurde eine junge Frau im Bus zwischen

Rheinstetten und dem Entenfang durch einen Mann sexuell belästigt und

attackiert.

Die 17-Jährige war am Sonntag, gegen 15.50 Uhr, im Schienenersatzverkehr von der

Römerstraße in Rheinstetten an den Entenfang unterwegs. Sie saß im hinteren Teil

des Busses, entgegen der Fahrtrichtung.

Der bislang unbekannte junge Mann setzte sich neben sie und wollte sie auf

seinen Schoß ziehen. Im weiteren Verlauf der Fahrt küsste er sie mehrfach auf

den Mund und berührte sie unsittlich über und unter der Oberbekleidung. Die

17-Jährige artikulierte mehrfach ihren entgegenstehenden Willen, sprach aber

weder Mitfahrende noch den Busfahrer an.

An der Haltestelle „Entenfang“ stiegen sowohl sie als auch der Tatverdächtige

aus. Er folgte ihr. Sie sprach eine Passantin an und verständigte mit dem Handy

der Dame Angehörige und die Polizei. Die junge Frau erlitt einen Schock und

musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der

Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen schwarzen jungen Mann mit

dunklen, lockigen, kurzen Haaren. Er hatte einen Dreitagebart und trug ein

goldenes Armband am linken Handgelenk. Er war bekleidet mit einem grünen

T-Shirt, ähnlich einem Poloshirt, und einer dunklen Hose. Er hatte eine

Plastiktüte dabei.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Karlsruhe – Raub von Fahrrad, Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Sonntagabend meldete ein 22-jähriger Mann der Polizei, dass

ihm in Karlsruhe-Grünwinkel gerade das Fahrrad gestohlen wurde.

Der 22-Jährige hielt sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad, einem

schwarzen Mountainbike, in der Carl-Metz-Straße in Nähe des Sonnenbads auf. Nach

derzeitigen Erkenntnissen, stellten sich dem Mann plötzlich fünf Personen in den

Weg und forderten ihn unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe seines

Fahrrades auf. Der 22-Jährige überließ den Personen daraufhin sein Mountainbike,

flüchtete und rief anschließend die Polizei. Der 22-jährige Mann gab an, dass

die Täter schätzungsweise 20 Jahre alt waren, südeuropäisch aussahen und

allesamt dunkle Kleidung trugen. Bei den Ermittlungen gibt es allerdings noch

einige Unklarheiten.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet deshalb darum, mögliche Hinweise dem

Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 mitzuteilen.

Karlsruhe – Golf-Cart geraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter raubten am frühen Sonntagmorgen auf

dem KIT-Gelände während einer Veranstaltung. Das Fahrzeug wurde bislang nicht

aufgefunden, es hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Ein Verantwortlicher lenkte das Gefährt während der Veranstaltung als er von

drei männlichen Personen angesprochen wurde. Er ließ die drei mitfahren, aber

als drei weitere um Mitfahrt nachsuchten, verweigerte der 27-jährige Fahrer die

Mitnahme. Die mittlerweile sechs männlichen Personen drängten den berechtigten

Fahrer mit Gewalt vom Golf-Cart und fuhren davon. Beim Anfahren fuhr der Fahrer

dem Geschädigten noch über den Fuß und verletzte ihn hierbei leicht. Vorher

hatte der Geschädigte noch versucht den Unbekannten vom Fahrersitz zu ziehen und

verletzte sich hierbei am Arm.

Von den sechs unbekannten männlichen Personen und dem Golf-Cart fehlt bislang

jede Spur. Die jungen Männer waren alle um die 27 Jahre alt. Das Golf-Cart hat

eine weiße Farbe, ein Dach und vier Sitze. Es ist mit einem weißgrundigen großen

Schild mit der Aufschrift „Heimspiel“ ausgestattet.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, kann sich

gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555.

Karlsruhe – Kind bei Unfall mit Straßenbahn leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein sechsjähriges Mädchen wurde am Samstagnachmittag bei einer

Kollision mit einer Straßenbahn an der Haltestelle „Yorckstraße“ in Karlsruhe

leicht verletzt.

Das Mädchen überquerte polizeilichen Feststellungen zufolge gegen 14.10 Uhr an

der Fußgängerfurt der Haltestelle die Bahngleise. Hierbei übersah die 6-Jährige

offenbar die bereits einfahrende Straßenbahn und wurde von dieser touchiert. Das

Kind fiel zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Stand leicht. Vorsorglich

kam das Mädchen in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme war der Bahnverkehr etwa 45 Minuten einseitig gesperrt.

Karlsruhe – Unbekannter begeht Raub auf 73-Jährigen – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter beging am Sonntag gegen 03.30 Uhr im

Wartebereich des Busbahnhofs an der Hauptbahnstraße in Durlach einen Raub auf

einen 73-Jährigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der unbekannte Täter den älteren Mann

mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging und offensichtlich kurz

das Bewusstsein verlor. In der Folge entwendete der Räuber wohl eine Stofftasche

mit Zigarren des Opfers und flüchtete.

Zeugen, die den Raub beobachtet hatten, riefen die Polizei.

Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 180 cm groß sein sowie ein

südländisches Aussehen haben. Er besaß braun-blondes Haar und trug eine schwarze

Hose sowie ein grünes T-Shirt. Ferner führte er die erbeutete Stofftasche mit

sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Samstag gegen 20.20 Uhr an der Kreuzung Durlacher Allee zum Ostring.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 50-jährige Autofahrerin auf der

Durlacher Allee stadteinwärts und überquerte den Ostring, obwohl die Ampel

offensichtlich für sie Rot zeigte. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit

einem zweifach besetzten Motorroller, welcher auf dem Ostring in Richtung Norden

fuhr.

Sowohl die 17-jährige Fahrerin als auch die 14-jährige Sozius des Rollers wurden

dabei leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 24.000 Euro.

Malsch – Getreidefeld Brand geraten

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag ist ein frisch abgemähtes Getreidefeld

bei Malsch in Brand geraten. Ein Sachschaden ist offenbar nicht entstanden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer kurz nach 15 Uhr auf einem

nördlich von Malsch gelegenen Getreideacker aus. Die Brandursache ist bislang

nicht bekannt. Die bisherigen Ermittlungen hierzu ergaben, dass das Feld kurz

zuvor abgemäht wurde. Der Mähdrescher war beim Ausbruch des Feuers aber laut

Zeugenangaben bereits einige hundert Meter entfernt, so dass dieser als Ursache

ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der Mäharbeiten fand auch auf dem

nahegelegenen Modellflugplatz kein Flugbetrieb statt.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Flächenbrand auf dem Feld schließlich unter

Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Ein Übergreifen auf benachbarte Felder

konnte ebenfalls verhindert werden.

Karlsruhe – Versuchter Raub mit Schere – 25-Jähriger verletzt

Karlsruhe (ots) – Um der Forderung nach Zigaretten Nachdruck zu verleihen

verletzte ein betrunkener 28-Jähriger am Samstagabend einen 25-Jährigen im

Bereich des Berliner Platzes.

Der 28-Jährige wollte von der Gruppe um den Geschädigten gegen 21 Uhr in der

Englerstraße Zigaretten. Nachdem dieses Ansinnen abschlägig beschieden wurde,

stach er plötzlich und unvermittelt dem Geschädigten mit einer mitgeführten

Schere in den Oberarm. Die Gruppe nahm den Verletzten mit und flüchtete in ein

nahegelegenes Gebäude, der Tatverdächtige rannte in Richtung Kaiserstraße davon.

Auf der Brücke über die Fritz-Erler-Straße konnte der 28-Jährige von

Polizeibeamten und zwei Zeugen der Tat festgenommen werden.

Der 28-Jährige war stark alkoholisiert, die Schere wurde bei ihm aufgefunden und

sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann

aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Der Geschädigte wurde im

Krankenhaus behandelt.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag gegen 23.30

Uhr und Sonntag 00.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Morgenstraße in

Karlsruhe ein.

Vermutlich durch ein Fenster gelangten Einbrecher in die Wohnung einer jungen

Frau und entwendeten dort mehrere Elektrogeräte. Die Bewohnerin befand sich

während des Einbruchs offenbar mit ihrem Hund nicht zu Hause. Die Höhe des

Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter

der Rufnummer 0721/666-3411 zu wenden.

Meldungen vom Wochenende

Brand zerstört Einrichtung eines Kinderzimmers in Karlsbader Wohnhaus

Karlsbad (ots)

Bei einem Zimmerbrand im Spitzboden eines Wohnhauses entstand am Sonntagnachmittag im Ortsteil Auerbach ein größerer Schaden. Verletzt hat sich bei dem Feuer niemand. Eine Wohnung in dem Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache und die Schadenshöhe konnten noch nicht ermittelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad wurde über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Als die ersten Kräfte der örtlichen Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen drangen starke Rauchwolken aus einem Giebelfenster im Dachgeschoss des zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses an der Ortsdurchgangsstraße. “ Wir haben sofort festgestellt, dass alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen hatten und somit in Sicherheit waren“, berichtet der Karlsbader Feuerwehrkommandant Holger Fuhr. Über das Treppenhaus gelangten mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps bis zur Brandstelle im Spitzboden und löschten den Brand mit einem C-Rohr. Das Feuer hatte sich schon so weit entwickelt, dass ein Teil der Fensterrahmen abbrannte und in den Hof gefallen ist. Die Feuerwehr sperrte die Stromzufuhr und führte mit einem Hochleistungslüfter die Entrauchung der betroffenen Räume durch. „Es war sehr von Vorteil, dass die Türen zu den weiteren Räumen in dem Gebäude geschlossen waren und so das Schadensausmaß sehr begrenzt werden konnte“, erläuterte Holger Fuhr. Es war aufgrund der großen Hitze auch für die Feuerwehrkräfte in Bereitschaft, so zum Beispiel als Sicherheitstrupp, körperlich sehr belastend. Die Bereitschaft des DRK Karlsbad versorgte die Einsatzkräfte laufend mit erfrischenden Getränken. Die beiden Rettungswagen mussten nicht eingesetzt werden. Unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Holger Fuhr waren bei diesem Einsatz 50 Feuerwehrangehörigen mit mehreren Feuerwehrfahrzeugen, darunter eine Drehleiter und vier Löschfahrzeuge, an der Einsatzstelle. Zwei Streifenwagenbesatzungen vom Polizeirevier Ettlingen waren zur Verkehrsabsicherung und zu ersten Ermittlungen zur Brandursache vor Ort.

Zahlreiche Brände fordern die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Am bislang wärmsten Tag des Jahres 2022 wurden am heutigen Samstag, 18.06.2022 zahlreiche Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe zu Flächenbränden alarmiert. Fast zeitgleich wurden gegen 15:00 Uhr die Feuerwehren aus Rheinstetten und Malsch alarmiert.

Die Feuerwehr aus Rheinstetten musste an den Epplesee. Aus bislang unbekannter Ursache geriet hier ein Feld in Brand. Aufmerksame Passanten versuchten zwar den entstehenden Brand noch zu löschen, doch der Wind entfachte zu sehr das Feuer. Die Kameraden aus Rheinstetten erhielten hierzu Unterstützung aus Ettlingen.

In Malsch wurde zu einem Brand eines Kornfeldes alarmiert. Im Bereich des Modellflugplatzes brannte ein ca. 2 h großes Stoppelfeld. Die Kameraden aus Malsch erhielten hierzu Unterstützung aus Waldbronn.

Bislang ohne auswärtige Kräfte löschten die Kameraden aus Kraichtal einen Flächenbrand in Oberöwisheim. Insgesamt 7 Fahrzeuge rückten in den Kraichtaler Ortsteil aus. Personen sind glücklicherweise nicht verletzt worden.

Karlsruhe – Großbrand in einem Mehrfamilienhaus

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kanalweg in der

Karlsruher Nordstadt führte am Samstag gegen 18:40 Uhr zu einem Einsatz mit über

hundert Kräften der Feuerwehr, der Polizei und der Rettungsdienste.

Rund 30 Wohneinheiten waren von dem Brand betroffen. Etwa 114 Personen mussten

aus dem Gebäudekomplex evakuiert werden. Nach aktuellem Stand konnten alle

Anwohner unverletzt das Gebäude verlassen und zu einer Sammelstelle verbracht

werden. Zwei Feuerwehrleute zogen sich jedoch im Rahmen der Löscharbeiten

Verletzungen zu. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wir derzeit auf

rund 3 Millionen Euro geschätzt.

Da zu Beginn des Brandes zunächst noch unklar war, ob noch Personen vermisst

werden und um Glutnester ausfindig zu machen, war ein Polizeihubschrauber im

Einsatz. Dieser tätigte Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera.

Der Brand entwickelte sich aus dem Ober- und Dachgeschoss eines fünfstöckigen

Gebäudes heraus. Anwohner vernahmen einen lauten Knall. Die Brandursache ist

derzeit jedoch noch unklar. Aufgrund einer zunächst starken Rauchbildung wurden

Personen im näheren Umkreis gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich aufwendig und dauern

voraussichtlich noch bis spät in die Nacht an.

Die Bewohner des betroffenen Wohnkomplexes wurden in der nahegelegenen

Marylandschule untergebracht und werden derzeit dort betreut.