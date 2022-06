Reisender bestohlen – Bundespolizei warnt vor Taschendieben

Mannheim (ots) – Der 47-jähriger Geschädigter eines Diebstahls erschien

Sonntagvormittag (19.06.) auf der Dienststelle der Bundespolizei am Karlsruher

Hauptbahnhof. Ihm wurde bereits am Vortag beim Zughalt in Mannheim der Rucksack

entwendet, wodurch ihm ein Schaden von etwa 800 Euro entstanden ist. Die

Bundespolizei nimmt dies zum Anlass, erneut auf die erforderliche Achtsamkeit

bei Reisen mit der Bahn oder dem Aufenthalt an Bahnhöfen hinzuweisen.

Die Pfingstferien sind gerade vorbei und die Sommerferien stehen praktisch schon

fast vor der Tür. Ferienzeit bedeutet auch immer ein erhöhtes Reiseaufkommen an

den Großbahnöfen. Hinzu kommt die vermehrte Nutzung des Bahnverkehrs aufgrund

der Einführung des Neun-Euro-Tickets. Die Bundespolizei gibt Tipps, in welchen

Situationen Reisende besonders auf Gepäck und Wertsachen achten sollten.

Gedränge und volle Bahnsteige sind immer auch ein Anlaufpunkt für Taschendiebe.

Sie nutzen das hohe Reiseaufkommen, um in der Menge zu verschwinden und

unerkannt zu bleiben. Reisende sollten ihr Gepäck daher nie aus den Augen

lassen. Wertsachen tragen sie am besten direkt vor dem Körper oder bei passenden

Temperaturen unter der Jacke.

Auf der Reise sollte unbedingt vermieden werden, Gepäck oder Wertsachen offen

auf einen Tisch oder Sitz zu legen und dann den Platz zu verlassen. Gerade bei

Aufenthalten in den Bahnhöfen nutzen Taschendiebe die Gelegenheit, im wartenden

Zug schnelle Beute zu machen. Innerhalb weniger Minuten betreten sie den Zug und

nehmen im Streifzug durch die Waggons mit, was sie greifen können. Reisende

sollten es daher beispielsweise vorziehen, die Toilette erst während der Fahrt

aufzusuchen und Wertsachen im besten Fall bei sich zu haben.

Viele nützliche Tipps und Hinweise erhalten Reisende unter

www.stop-pickpockets.eu oder unter www.bundespolizei.de

Zeugensuche nach möglichem Sexualdelikt im ICE

Mannheim / Offenburg (ots) – Sonntagvormittag (19.06.) wurde die Bundespolizei

in Offenburg über die Deutsche Bahn zum ICE 275 gerufen. Im Zug soll es nach

Abfahrt in Mannheim gegen 11:00 Uhr zu einer sexuellen Straftat gegenüber einer

Minderjährigen gekommen sein. Hierbei steht ein 33-jähriger nigerianischer

Staatsangehöriger im Verdacht, sich gegenüber der 16-Jährigen in anzüglicher

Weise und gegen ihren Willen gezeigt zu haben.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die 16-Jährige hielt sich nach Abfahrt des ICE im Bereich der Türen auf. Dort

soll sich der 33-Jährige neben sie gesetzt, sie sexuell belästigt sowie

exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine Streife der

Bundespolizei Offenburg konnte den Tatverdächtigen am Bahnhof in Offenburg

vorläufig festnehmen. Bei sich hatte der Mann neben einer geringen Menge

Betäubungsmittel auch ein Smartphone, welches nach einem Diebstahlsdelikt zur

Sicherstellung ausgeschrieben war.

Auch die 16-Jährige befand sich zeitweise zur Vernehmung auf der Dienststelle

der Bundespolizei. Sie wurde im Anschluss durch ihre Betreuungsperson abgeholt.

Gegen den 33-jährigen Nigerianer wird nun Anzeige wegen exhibitionistischer

Handlungen, sexueller Belästigung, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln

und Hehlerei erstattet.

Mannheim-Neckarstadt: Mann zerkratzt PKW und flüchtet; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Als ein 48 Jahre alter Mann am Samstag gegen 23:00

Uhr zu seinem in der Dammstraße geparkten Land Rover zurückkehrte, stellte er

eine ihm unbekannte Person an seinem Fahrzeug fest, welche offenbar gerade

dabei, seinen PKW zu beschädigen. Beim Erblicken des 48-Jährigen ergriff der

Unbekannte sofort die Flucht in Richtung „Alter Meßplatz“. Wie sich

herausstellte, zerkratzte der Täter vermutlich mit einem Gegenstand den

kompletten Heckbereich des Land Rovers und verursachte so einen geschätzten

Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 20 Jahre alt, normale Körperstatur, ca. 160 cm groß, dunkle kurze

Haare, dunkles T-shirt, kurze Hose

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

Gesuchten sowie dessen weiterer Fluchtrichtung machen können, sich unter der

Tel.: 0621 33010 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Smartphone geraubt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem Werderplatz zu einer

körperlichen Auseinandersetzung – der Angreifer flüchtete mit einem geraubten

Smartphone. Ein 26-Jähriger telefonierte gegen 7:50 Uhr im Bereich des

Werderplatzes als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Ohne

Vorwarnung holte dieser mit einer Glasflasche in der Hand aus und schlug in

Richtung des 26-Jährigen. Diesem gelang es den Schlag abzuwehren, wobei der

Angreifer dessen Smartphone aus der Hand riss und damit flüchtete. Trotz

sofortiger Verfolgung gelang dem Unbekannten die Flucht. Die Kriminalpolizei hat

die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder das Geschehen auf dem

Werderplatz beobachteten. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich,

ca. 30 Jahre alt, etwas größer als 1,80 m, kräftigere Statur, dunkelhäutig,

Bartträger, bekleidet mit einer engen dunkelblauen Jeans, schwarzem T-Shirt und

einer weißen Base-Cap.

Zeugen werden gebeten sich unter 0621 174-4444 bei den Ermittlern zu melden.

Verkehrunfall unter Alkohol-Einfluss – Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang (ots) – Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

verursachte am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Vogelstang ein 28-jähriger

Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss stand. Ein 21-Jähriger war kurz nach vier

Uhr mit seinem Mercedes auf der linken Fahrspur der Straße „Hinter dem

Wolfsberg“ stadtauswärts unterwegs. Wegen eines Bierkastens, der mitten auf

seiner Fahrspur lag, musste er nach rechts ausweichen. Dabei fuhr ihm ein

28-Jähriger mit dessen BMW hinten auf. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe

von rund 11.000 Euro. Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und

blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem

des BMW-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Bezüglich des auf der Fahrbahn liegenden Bierkastens wurden weitere Ermittlungen

wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zunächst gegen Unbekannt

eingeleitet. Ein Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Mannheim-Vogelstang: Gefährdung des Straßenverkehrs / Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, fielen ein Peugeot und ein

Golf im Bereich der Spreewaldallee und der B38 durch grob verkehrswidriges und

rücksichtsloses Fahren auf. Die beiden Fahrer im Alter von 38 und 34 fuhren in

der Folge mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Parkplatz des dortigen

Baumarktes. Dort drifteten diese mehrfach und drehten sich um 180 Grad. Im

unmittelbarer Nähe zu einem Abstellplatz der dortigen Einkaufswagen kam es in

der Folge zu einer Kollision zwischen den beiden Pkws. Zu diesem Zeitpunkt

herrschte noch reger Publikumsverkehr. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall

niemand verletzt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens an den beiden

Fahrzeugen ist noch unbekannt. Der Peugeot-Fahrer war nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun u.a. wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die beiden Fahrzeugführer. Zeugen, die den

Vorfall gesehen haben oder gefährdet worden sind, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/718490 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Mit 2 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kontrollierte eine Streife

des Polizeirevieres Mannheim-Innenstadt einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer im

Bereich des Quadrates A 1. Bei der Kontrolle stellten die Beamten leichten

Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert

von ca. 2 Promille. Er musste daraufhin die Beamten auf das Revier begleiten und

eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

ermittelt. Der junge Mann ist noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Trotzdem

erwartet ihn neben einer Geldstrafe auch ein mehrmonatiges Fahrverbot, welches

auch das Fahren von E-Scootern untersagt.

Mannheim: Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kontrollierte eine Streife

des Polizeirevieres Mannheim-Käfertal in der Industriestraße einen Audi. Bei der

anschließenden Verkehrskontrolle des 35-jährigen Fahrers machte dieser einen

sichtlich alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert

von ca. 0,8 Promille. Weiterhin ergaben sich konkrete Verdachtsmomente, dass

dieser zusätzlich unter dem Einfluss zweier illegaler Substanzen gestanden hat.

Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Neben einer Strafanzeige

wegen Trunkenheit im Verkehr muss er mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis

rechnen.

Mannheim/Lindenhof: Mit 2,64 Promille gegen Verkehrsschild gefahren

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, meldeten Zeugen einen

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landteilstraße/Lindenhofstraße. Beamte

des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnten vor Ort feststellen, dass ein

22-jähriger Golf-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte und gegen

ein Verkehrsschild fuhr. Bei der Unfallaufnahme war den Beamten schnell klar

warum der 22-Jährige die Kontrolle über seinen Golf verlor. Ihnen schlug

erheblicher Atemalkoholgeruch entgegen. Bei ihm konnte eine beachtliche

Atemalkoholkonzentration von 2,64 Promille festgestellt werden. Der 22-Jährige

und sein 21-jähriger Beifahrer blieben zum Glück unverletzt. An seinem Golf

entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Schaden am

Verkehrsschild wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Dem Unfallverursacher

wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss

sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten

Mannheim/Innenstadt: Betrunkener E-Scooter Fahrer stürzt und zieht sich empfindliche Verletzungen zu

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.40 Uhr, wurden Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt zu einem E-Scooter Fahrer gerufen, der im

Bereich der Auffahrt des Radweges zur Kurt-Schumacher-Brücke gestürzt war. Vor

Ort konnten die Beamten einen 29-Jährigen feststellen, der über starke Schmerzen

im Bereich der Schulter und des rechten Armes klagte. Die Verletzungen wurden

durch eine herbeigerufene Rettungswagenbesatzung versorgt. Bei der Aufnahme des

Sachverhalts wurden den Beamten schnell klar warum der 29-Jährige mit seinem

E-Scooter stürzte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest förderte eine

Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille zu Tage. Er wurde zur weiteren

Behandlung in eine Mannheimer Klinik eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Der 29-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr

verantworten.