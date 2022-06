Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Trio beim Versuch „gefälschte“ Elektrogeräte zu verkaufen vorläufig festgenommen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr rückte das

Polizeirevier Weinheim aus, nachdem ein 30 Jahre alter Mann im Bereich

Hauptstraße/Friedrichstraße von zwei Männern und einer Frau angesprochen wurde

und Kleinelektrogeräte zum Kauf angeboten bekam. Dieser wurde daraufhin

misstrauisch und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer anschließenden

Überprüfung der angebotenen Ware ergaben sich dann tatsächlich Verdachtsmomente,

die auf einen möglichen Verstoß gegen das Markengesetz hindeuteten. Darüber

hinaus fanden die Einsatzkräfte in dem PKW der Drei weitere Elektrogeräte. Woher

die Artikel stammen, wollten diese zunächst nicht sagen. Die Ware wurde

sichergestellt und das Trio zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier

genommen. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Drei wieder

aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Elektrogeräte, dauern weiter an.

Passanten, die ebenfalls von den beiden Männern und der Frau, im Alter von 17

bis 24 Jahren, angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, unter der Tel.: 06201 10030 zu melden.

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken gegen Baum gefahren

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit knapp 2 Promille Alkohol in seiner

Atemluft fuhr am späten Freitagabend ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes in der

Dritten Industriestraße – die Fahrt endete in einem Unfall. Kurz vor 23 Uhr bog

der Fahrer im Kreuzungsbereich der Friedensstraße nach links ab und stieß dabei

frontal mit einem Baum zusammen. Aufgrund des Zusammenpralls löste der Airbag im

Mercedes aus; der 46-Jährige blieb unverletzt. Bei der anschließenden

Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Hockenheim wurde bei einem

freiwilligen Alkoholtest 1,96 Promille im Atem des Fahrers festgestellt. Sein

Mercedes wurde abgeschleppt, sein Führerschein einbehalten. Der Mann muss sich

nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Streife stoppt betrunkenen Autofahrer

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wurden Beamte

des Polizeireviers Schwetzingen auf einen Autofahrer aufmerksam, der mit

deutliche erhöhter Geschwindigkeit in der Zähringerstraße unterwegs war. Bei der

Hinterherfahrt fuhr der auffällige Fahrer mit seinem VW wenig später entgegen

der Fahrtrichtung in die Carl-Theodor-Straße. Bei der anschließenden Kontrolle

um 7 Uhr in der Bahnhofsanlage fiel den Uniformierten sofort starker

Alkoholgeruch, ausgehend vom 38-jährigen Lenker, auf. Ein freiwilliger

Alkoholtest ergab schließlich mehr als 1,6 Promille Alkohol in dessen Atemluft,

weshalb er von den Beamten zur Blutentnahme in die Dienststelle gebracht wurde.

Neben der Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels und der Beschlagnahme seines

Führerscheins muss sich der Mann nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

verantworten.

Meldungen vom Wochenende

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: Traktor in Brand geraten

Dielheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte der

Feuerwehr und Polizei zu einem Traktorbrand auf einem Privatgrundstück in die

Straße „Am Hohberg“ gerufen. Vor Ort konnte das Feuer schnell durch die

Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf ein angrenzende Gebäude verhindert

werden. Ursächlich für den Brand war vermutlich getrocknetes Stroh, welches

unterhalb des abgestellten Traktors auf dem Boden lag und sich durch die

Wärmeabstrahlung des Motors entzündet hatte. Es entstand ein Sachschaden von ca.

40.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mir ihren Einheiten aus Wiesloch,

Meckesheim, Horrenberg und Dielheim mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort.

Stromausfall in Teilen von Hemsbach und Laudenbach – mittlerweile behoben

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit kurz nach 14.00 Uhr kam es in Teilen von

Hemsbach und Laudenbach zu Störungen im Stromnetz. Der Netzbetreiber konnte die

Störung mittlerweile beheben. Die genaue Ursache ist bislang nicht bekannt. In

Zusammenhang mit dem Stromausfall wurden keinen größeren Störungsfällen im

öffentlichen Betrieb bekannt.