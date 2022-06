Ladendieb greift mehrfach an – Bundespolizistin verletzt

Heidelberg (ots) – Sonntagmittag (19.06.) ist es dem Detektiv eines Geschäftes

im Heidelberger Hauptbahnhof gelungen, einen mutmaßlichen Ladendieb

festzusetzen. Während der weiteren Maßnahmen wurden der Detektiv, wie auch die

hinzugerufene Streife der Bundespolizei von dem 32-jährigen tunesischen

Tatverdächtigen beleidigt und körperlich angegangen. Der Ladendetektiv erlitt

mehrere Kratzwunden, eine Beamtin musste aufgrund der Verletzungen den Dienst

abbrechen.

Gegen 13:00 Uhr forderte der Ladendetektiv eine Streife der Bundespolizei an.

Bereits beim Eintreffen der Beamten im Geschäft konnten sie laute Schreie

vernehmen, welche schnell dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten.

Die Befragung des Ladendetektives ergab, dass er den 32-Jährigen beim Diebstahl

zweier Bierdosen überführte. Im Büro griff der Tatverdächtige ihn schließlich

an. Blutergüsse und Kratzspuren auf dem Körper des Ladendetektives sowie ein

zerrissenes T-Shirt konnten in diesem Zusammenhang dokumentiert werden.

Trotz mehrmaliger Aufforderung, beruhigte sich der Tatverdächtige nicht.

Unvermittelt griff er mit einem Faustschlag an, dem der Beamte jedoch ausweichen

konnte und nur dadurch unverletzt blieb. Bei der nunmehr erforderlichen

Fesselung, widersetzte sich der Mann derart massiv, dass eine Beamtin hierbei am

Arm verletzt wurde. Sie musste den Dienst im Nachhinein abbrechen und begab sich

in ärztliche Behandlung.

Der mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann, wurde für weitere

Maßnahmen zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Dort erfolgte unter

weiterem Widerstand eine ärztliche Blutentnahme. Einen freiwilligen

Atemalkoholtest lehnte der Mann ab.

Der 32-Jährige wird nun wegen Körperverletzung in mehreren Fällen, tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung angezeigt.

Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Heidelberg-Bergheim: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit getuntem Auto unterwegs.

Heidelberg-Bergheim (ots) – Ein 35-jähriger Mann war am Freitagabend im

Stadtteil Bergheim unter Drogeneinfluss mit einem getunten Auto unterwegs. Der

Honda fiel den Spezialisten der Verkehrspolizei (EG Poser Heidelberg) kurz vor

19 Uhr wegen einer optisch veränderten Auspuffanlage in der Kurfürsten-Anlage

auf. Die Beamten setzten sich mit ihrem Fahrzeug neben den Honda, der auf der

linken Fahrspur in Richtung Neckargemünd unterwegs war, und forderten den Fahrer

mit der Anhaltekelle auf, anzuhalten. Dies ignorierte der Fahrer zunächst und

fuhr weiter, bog in die Rohrbacher Straße ab und fuhr weiter durch

Bahnhofstraße, Häusserstraße und konnte schließlich in der Goethestraße gestoppt

werden. In der Häusserstraße beobachteten die Beamten, wie eine Papiertüte aus

dem Fahrzeugfenster geworfen wurde und auf dem Gehweg liegenblieb.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Fahrer unter

Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein

konnte nicht einbehalten werden, da er nicht mehr im Besitz eines solchen war.

Er war ihm aufgrund eines gleichen Delikts entzogen worden.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht über

den vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügte und aufgrund dessen zur

Zwangsstilllegung ausgeschrieben war. Da die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs

nicht eindeutig geklärt werden konnten, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der

35-Jährige nutzte das Fahrzeug mit Wissen der Nutzerin, die jedoch nicht als

Halterin eingetragen ist.

Gegen den Fahrer des Honda wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Drogenbesitzes ermittelt. Die

Fahrzeugnutzerin sieht einer Anzeige wegen Zulassens zum Fahren ohne

Fahrerlaubnis ermittelt. Die weiteren Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen

des Fahrzeugs dauern an.

Durch die Beamten konnte die aus dem Fenster geworfene Tüte aufgefunden und

sichergestellt werden. In dieser befanden sich insgesamt 150 Gramm Marihuana.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Fahrers sowie dessen

39-jährigen Beifahrers konnte in der Wohnung des 39-Jährigen eine

Hanfaufzuchtanlage sowie zahlreiche erntereife Hanfpflanzen aufgefunden werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen den Mann

beantragt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels dauern an.

Heidelberg-Kirchheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Bereits am Dienstag, 14.06.2022, verursachte ein

unbekannter Autofahrer im Stadtteil Kirchheim einen Verkehrsunfall und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war gegen 8.30 Uhr auf der

Speyerer Straße stadteinwärts unterwegs. Zwischen der Abzweigung zur L 600a und

dem Baumschulenweg wechselte er abrupt, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu

achten, vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dadurch musste ein

nachfolgender 29-jähriger Mercedes-Kleinbus-Fahrer nach links ausweichen, um

einen Zusammenstoß zu verhindert. Dadurch prallte er jedoch in die Leitplanken.

Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter. Es war Sachschaden in Höhe von

mindestens 5.000 Euro entstanden.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen oder

schwarzen Pkw, vermutlich ein Kombi, gehandelt haben. Die Marke ist nicht

bekannt. Zum Fahrer des Fahrzeugs konnten noch keine Hinweise erlangt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Von unbekanntem Mann geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Ein 24-jähriger Mann wurde am Samstagabend im

Stadtteil Pfaffengrund von einem unbekannten Täter geschlagen. Der 24-Jährige

war gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad in der Eppelheimer Straße unterwegs. Dabei

wurde er von einem unbekannten Mann mit einem Stock auf den Arm geschlagen, als

er gerade an diesem vorbeifuhr. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in

Richtung Henkel-Teroson-Straße. Der Geschädigte folgte dem Täter, wollte ihn zur

Rede stellen und machte Aufnahmen von ihm. Daraufhin schlug er unbekannte Täter

dem 24-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand, sodass dieses auf den Boden fiel

und das Display splitterte. Danach flüchtete der Täter mit seinem unbekannten

Begleiter.

Nachdem der Geschädigte die Polizei alarmiert hatte, konnten ihn die Beamten in

emotional aufgewühlter Verfassung am Tatort angetroffen werden. Er wurde

vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40 Jahre alt

Schütteres, hellbraunes Haar

Trug ein weißes Hemd der Marke „Camp David“, eine dunkle Hose

und weiße Schuhe

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd,

Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Halskette geraubt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurden einem 19-Jährigen in

der Neugasse in Höhe eines Schnellrestaurants eine Silberkette, sowie Zigaretten

geraubt. Der 19-Jährige war gegen 05:30 Uhr zusammen mit seinem 20-jährigen

Begleiter auf dem Nachhauseweg, als sie mit einer Gruppe von drei Männern in

Streit gerieten. Im Verlauf dieses Streits soll ein Mann aus dieser Gruppe den

19-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht und den Inhalt dessen Umhängetasche

gefordert haben. Hierbei handelte es sich um eine Schachtel Zigaretten. Im

Anschluss soll der Unbekannte dann noch die um den Hals getragene Silberkette

des Opfers gefordert haben. Anschließend sei die Gruppe in Richtung

Bismarckplatz geflüchtet. Verletzt wurde der 19-Jährige bei der Tat nicht. Die

Kette hat einen Wert von etwa 250.- Euro.

Die drei Männer sollen etwa 20 Jahre alt und von südeuropäischem Phänotyp

gewesen sein. Alle drei sollen einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Der Mann,

welcher den 19-Jährigen mit dem Messer bedrohte, soll schlank gewesen sein, nach

hinten gegelte Haare gehabt haben und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen

sein.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen wegen

schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der

Rufnummer 0621 174 – 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.