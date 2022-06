Frankfurt-Bornheim: Mittels Weinglas verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Am vergangenen Samstagabend (18. Juni 2022) befand sich

ein 49-Jähriger zusammen mit seiner Begleiterin in der Berger Straße, in Höhe

der Hausnummer 219, an einem Weinstand. Dort wurde er gegen 22.40 Uhr

unvermittelt von hinten angegriffen und mit einem Weinglas ins Gesicht

geschlagen. Der Geschädigte erlitt schwere Schnittverletzungen und blutete

stark. Bei einem sich anschließenden Gerangel stürzte der 49-Jährige gegen den

Weinstand und riss noch einen Besucher mit. Der Täter flüchtete unterdessen vom

Geschehensort in unbekannte Richtung. Der 49-Jährige musste mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er ambulant behandelt

wurde.

Das 6. Polizeirevier sucht Zeugen, die in dieser Angelegenheit sachdienliche

Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

069-75510600 zu melden.

Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Der 37-jährige Fahrer eines Opel Astra war am Sonntag,

den 19. Juni 2022, gegen 16.35 Uhr, auf der BAB 5 unterwegs in Richtung Kassel.

Zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz geriet er aus bislang

noch ungeklärter Ursache immer weiter nach rechts, bis er von der Fahrbahn

abkam, sich im Grünstreifen überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer

des Wagens wurde dabei schwer verletzt. Die ebenfalls in dem Wagen befindliche

5-jährige Tochter erlitt leichte Verletzungen. An dem Fahrzeug entstand

wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 25.000 EUR).

Frankfurt-Griesheim: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen kam es in Griesheim zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Lkw- und einem Radfahrer. Ein 58 Jahre alter Mann wurde dabei

schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ein 59-jähriger Mann befuhr mit einem Lkw gegen 05:00 Uhr den Griesheimer

Stadtweg aus Alt-Griesheim kommend in östliche Fahrtrichtung. Zu diesem

Zeitpunkt befand sich ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer auf einer Abzweigung des

Griesheimer Stadtwegs und fuhr in südliche Richtung. An einer Einmündung bog der

Radfahrer nach rechts in den Griesheimer Stadtweg ab. Offenbar übersah er dabei

den von rechts kommenden Lkw. Der Radfahrer wollte noch ausweichen, geriet dabei

ins Schleudern und kollidierte mit dem Außenspiegel des Lkw. Der 58-Jährige zog

sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und kam später zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus. Am Lkw und am Rad entstand Sachschaden.

Der Griesheimer Stadtweg musste für die Maßnahmen an der Unfallstelle in beide

Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls soll sich ein circa 40-jähriger Mann an der

Unfallstelle aufgehalten und kurz nach dem Schwerverletzten geschaut haben.

Dieser habe sich jedoch mit einem Pkw entfernt, ohne zu helfen. Möglicherweise

hat dieser den Unfall gesehen.

Darüber hinaus leistete während der Absperrmaßnahmen und Gutachtertätigkeiten

eine Passantin, welche eine Absperrung durchbrechen wollte, Widerstand und wurde

von Polizeibeamten festgenommen. Sie wurde nach den polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich

bei der Polizei unter der Rufnummer 069-75511600 zu melden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mann erleidet Halsverletzung – 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben gestern Nachmittag (19. Juni 2022) im

Bahnhofsviertel einen 29-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, einen

27-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 16:40 Uhr in der Kaiserstraße,

Höhe Hausnummer 76, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem

29-Jährigen und einem bislang unbekannten Zeugen. Ein 27 Jahre alter Mann

mischte sich ein. Der 29-Jährige soll dann in der Folge den zwei Jahre Jüngeren

körperlich angegangen und ihm einen „Schlag“ in den Halsbereich versetzt haben.

Umherstehende Personen verhinderten, dass dieser weiter auf den am Hals

verletzten Geschädigten einwirken konnten. Der 29-Jährige ergriff daraufhin die

Flucht, konnte aber später von einer Streife in der Münchener Straße

festgenommen werden.

Der Geschädigte, der am Hals eine Stich- bzw. Schnittverletzung erlitten hatte,

kam in ein Krankenhaus. In der Nähe des Tatortes fanden Beamte ein Messer auf

und stellten das mutmaßliche Tatmittel sicher.

Der 29-jährige Tatverdächtige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam

in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Die Frankfurt Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags

eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Automatenaufbruch – Bundespolizei sucht Zeugen

Bleichenbach/Wetteraukreis (ots) – In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte

Täter versucht den Fahrscheinautomaten am Bahnhof Bleichenbach/Ortenberg

aufzubrechen. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatten gegen 4 Uhr den

beschädigten Automaten bemerkt und die Bundespolizei verständigt. Beamte konnten

vor Ort feststellen, dass die Täter versucht hatten die Automatentür

aufzubohren. Da sie ihr Vorhaben jedoch abbrachen und vom Tatort flüchten, ist

nicht auszuschließen, dass sie gestört wurden. Die Bundespolizei ermittelt wegen

des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht hierzu nach

Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem

versuchten Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Erfolgreiches Wochenende – Festnahme von sieben Taschendieben

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der

Bundespolizei am Samstag und Sonntag insgesamt sieben Taschendiebe festnehmen,

die im Hauptbahnhof, in einem Regionalexpress und einem abfahrbereiten Intercity

Reisende bestohlen hatten.

Das erste Mal klickten die Handschellen am Samstag als gegen 9 Uhr drei Männer,

im Alter von 24,27 und 29 Jahren, festgenommen wurden. Nach Hinweisen von

Reisenden hatten die drei Männer in einem Regionalexpress einem schlafenden Mann

das Handy entwendet. Das gestohlene Handy konnte bei einem der Männer gefunden,

sichergestellt und später dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Die drei

aus Heidelberg kommenden Männer wurde nach Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wieder entlassen.

Zur zweiten Festnahme kam es gegen 22.30 Uhr, als eine Streife im Hauptbahnhof

einen Mann wiedererkannte, der bereits am vergangenen Mittwoch (15.Juni) einem

19-jährigen Reisenden die Reisetasche im Hauptbahnhof gestohlen hatte. Aufgrund

einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten die Beamten den 44-jährigen

wohnsitzlosen Mann erkennen, festnehmen und zur Wache bringen. Nach Feststellung

der Personalien wurde auch gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Danach wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Zum Verbleib der gestohlenen Tasche

wollte er sich nicht äußern.

Die letzten drei Festnahmen erfolgten am Sonntagmorgen, nachdem drei junge

Männer im Alter von 17, 18 und 21 Jahren, gegen 6 Uhr in einem abfahrbereiten

Intercity den Koffer einer 54-jährigen Reisenden entwendeten. Nach ihrer

Festnahme und Einleitung des Ermittlungsverfahrens wurde sie wieder auf freiem

Fuß gesetzt.

Frankfurt-Seckbach: Trickbetrug

Frankfurt (ots) – (fue) Bereits am Dienstag, den 14. Juni 2022, gegen 13.00 Uhr,

klingelte es an der Haustür einer 81-jährigen Frau in der Hochstädter Straße.

Vor der Tür standen angebliche Handwerker, die anboten, dass Dach der

Gartenhütte für 3.900 EUR zu sanieren. Nach kurzer Zeit hatten die „Dachdecker“

ihre Arbeit in einfachster Weise beendet und erschienen bei der Geschädigten um

das Geld zu kassieren. Dabei gelang es ihnen, die Geschädigte abzulenken und aus

einer Geldkassette im Wohnzimmer noch mehrere tausend EUR zu erbeuten. Die

Geschädigte meldete erst fünf Tage später den Vorfall ihrer Tochter, die nun

umgehend die Polizei verständigte. Mit einem weiteren Auftreten der falschen

Handwerker muss gerechnet werden.

Frankfurt-Preungesheim: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (fue) Auf bislang unbekannte Weise wurde ein auf einem

Spielplatz in der Herrenapfelstraße befindliches hölzernes Klettergerüst am

Sonntag, den 19. Juni 2022, gegen 03.10 Uhr, angezündet. Das Gerüst brannte

daraufhin fast vollständig nieder, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren

hundert EUR. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer

069-75551599 zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Aggressive Menschenmenge auf der Zeil

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 18. Juni 2022, gegen 02.35 Uhr, wurde

eine Funkstreife des 1. Polizeirevieres in die Schäfergasse gerufen, da es dort

zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sei.

Vor Ort konnte ein 29-Jähriger auf dem Gehweg angetroffen werden, der angab, aus

einer größeren Gruppe heraus eine Kopfnuss erhalten zu haben. Ein entsprechendes

Verletzungsbild lag vor, die Bestellung eines Rettungswagens wurde abgelehnt. Im

Rahmen der Fahndung sollte auf der Zeil eine siebenköpfige Personengruppe einer

Kontrolle unterzogen werden. Da sich diese den Beamten gegenüber sofort

aggressiv und unkooperativ zeigte, wurden weitere Streifen zur Unterstützung

hinzugezogen. Während der nun stattfindenden Personalienfeststellung musste eine

renitente Person zu Boden gebracht und fixiert werden. Dieser Umstand animierte

rund 200 umstehende Personen zu Solidaritätsbekundungen und vereinzelten

Spuckattacken gegen die Polizei, sodass mehrfach Pfefferspray eingesetzt werden

musste. Die sieben festgenommenen Männer, zwischen 20 und 44 Jahren alt, wurden

nach erfolgter Personalienfeststellung von der Dienststelle aus entlassen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 60-Jähriger war am Sonntag, den 19. Juni 2022, gegen

06.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Niddastraße. Dort traf er auf drei ihm

unbekannte Männer, welche ihn zu Boden rissen und auf ihn einschlugen. Dabei

entwendeten sie das Schwarze Lederportemonnaie des Geschädigten, in dem sich

rund 300 EUR Bargeld befanden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 44 Jahren

konnten im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Die dritte Person soll ein

schwarzes Tank Top mit roten Applikationen getragen haben.

Frankfurt-Gallus: Radfahrer verletzt

Frankfurt (ots) – (fue) Der 59-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr am Sonntag,

den 19. Juni 2022, gegen 16.50 Uhr, die Frankenallee in Richtung der

Schmidtstraße. In Höhe der Hausnummer 351 kreuzte plötzlich ein 36-jähriger

Radfahrer aus dem Fuß- und Radweg der Weilbacher Straße die Fahrbahn. Dabei kam

es zum Zusammenprall mit dem Pkw. Der Radler stürzte auf die Straße und wurde

schwer verletzt. Der Mann musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden,

wo er stationär aufgenommen wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von zusammen etwa 2.700 EUR.

Frankfurt-Zeilsheim: Brand in Kleingartengelände

Frankfurt (ots) – (fue) Heute morgen, gegen 03.30 Uhr, wurden Brände aus einem

Kleingartengelände in der Lenzenbergstraße gemeldet. Dort brannten das

Vereinsheim und eine Gartenhütte. Vier weitere Gartenhütten waren

augenscheinlich mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet worden, brannten

jedoch nicht. Vorbehaltlich der noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen ist von

Brandstiftung auszugehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der insgesamt

entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 140.000 EUR beziffern.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069-75551599 in

Verbindung zu setzen.

Die Meldungen vom Wochenende

Frankfurt-Bockenheim/Hausen: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. Juni 2022) kam

es an der U-Bahnstation „Am Industriehof“ zu einem räuberischen Diebstahl, bei

dem ein Unbekannter von einem 31-Jährigen das Portemonnaie erlangte.

Ein 31-jähriger Mann befand sich gegen 02:22 Uhr in einer U-Bahn der Linie 7 und

verließ diese an der Station „Am Industriehof“. Dort geriet er mit einem anderen

Mann, der die U-Bahn ebenfalls verlassen hatte, in verbale Streitigkeiten. Im

Laufe einer sich nun entwickelnden Auseinandersetzung entwendete ihm sein

Gegenüber das Portemonnaie, welches der 31-Jährige wieder zurückerlangen wollte.

Als der Unbekannte jedoch nun einen Gegenstand, möglicherweise ein Messer oder

ein Pfefferspray, aus der Hosentasche hervorholt, ließ der 31-Jährige von dem

Versuch ab. Der Dieb machte sich im Anschluss mit der Beute zu Fuß in Richtung

„Am Hohen Weg“ davon.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 170 bis 180 cm groß, kurze braune Haare, brauner Bart,

nordafrikanische Erscheinung; bekleidet mit grünem Poloshirt und dunkler Jeans.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069- 75511100 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Gruppen treffen aufeinander – Zwei Verletzte

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Samstag (18. Juni 2022) kam es in der

Großen Rittergasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der

zwei junge Männer, 23 und 31 Jahre alt, verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen gegen 01:10 Uhr zwei jeweils vierköpfige

Personengruppen aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten sein. In

der Folge kam es zwischen den Beteiligten zu einer Schlägerei, in deren Verlauf

unter anderem auch Glasflaschen zum Einsatz gekommen sein sollen. Alarmierte

Polizeikräfte stießen vor Ort zunächst auf einen 23-Jährigen, der

Stichverletzungen aufwies. Darüber hinaus trafen Beamte in der Nähe auf einen 31

Jahre alten Mann, offenbar von der Gegenseite, welcher eine Kopf- und eine

Schnittverletzung hatte. Zwei weitere Beteiligte, 22 und 23 Jahre alt, konnten

im Rahmen der Fahndung ebenfalls festgenommen werden.

Die beiden 23 und 31 Jahre alten Verletzten verbrachte der Rettungsdienst zur

medizinischen Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Die Polizei hat nun Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei Taschendiebe, 16 und 18 Jahre alt, haben in der

Nacht von Freitag auf Samstag (18. Juni 2022) in Sachsenhausen ein Mobiltelefon

von einer 36-jährigen Frau gestohlen. Als sie die Flucht ergriffen, um die Beute

zu sichern, nahmen Polizeibeamte sie fest.

Zivilfahndern fielen gegen 01:30 Uhr in Alt-Sachsenhausen die späteren

Beschuldigten auf, wie sie nach Tatgelegenheiten zum Taschendiebstahl suchten

und sich immer wieder Personen annäherten. Schließlich hatten sie Erfolg und

entwendeten einer 36 Jahre alten Frau in der Paradiesgasse vor einer Pizzeria

das Mobiltelefon. Zügig entfernten sich die jungen Täter von der Geschädigten,

welche den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte. Die Beamten mussten nun schnell

die Verfolgung aufnehmen, da sich die Diebe bereits absetzen wollten. Ein

18-Jähriger konnte schließlich von einem Beamten in der Brückenstraße eingeholt

und mit weiterer Unterstützung festgenommen werden. Nachdem sich sein

16-jähriger Komplize von einem hinterhereilenden Beamten zunächst losreißen

konnte, gelang es einer Streife ihn im Rahmen der Fahndung am Sachsenhäuser Ufer

festzunehmen. Das gestohlene Mobiltelefon konnte unweit entfernt des Tatortes

von Beamten aufgefunden und der glücklichen Besitzerin wieder ausgehändigt

werden.

Die beiden 16 und 18-Jährigen Festgenommenen, welche über keinen festen Wohnsitz

verfügen, kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Bockenheim: Autofahrerin verschwindet nach Unfall

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (18. Juni 2022) kam es auf der

Ludwig-Landmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau erfasste mit

ihrem Pkw einen 11-Jährigen, der mit seinem Rad unterwegs war. Der 11-jährige

Junge verletzte sich leicht, die Frau entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle.

Gegen 18:30 Uhr querte ein 11-jähriger Radfahrer an einer nicht funktionierenden

Ampelanlage die Ludwig-Landmann-Straße in Höhe der Hausnummer 365. Ein zu diesem

Zeitpunkt dort befindliche Autofahrerin streifte mit ihrem Pkw das Rad des

Jungen, sodass dieser stürzte. Nach dem Unfall entfernte sich die Unfallfahrerin

in unbekannte Richtung, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der Junge wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand Sachschaden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu der unbekannten Autofahrerin und /

oder ihrem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

069-75511100 bei der Polizei zu melden.

Frankfurt-Fechenheim: Radfahrunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitagabend (17. Juni 2022) ereignete sich auf der

Hanauer Landstraße ein Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrenden. Dabei verletzten

sich ein 9-Jähriger und ein 57 Jahre alter Mann. Der Junge kam in ein

Krankenhaus.

Gegen 20:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer einen zur Hanauer Landstraße

parallel verlaufenden und für beide Richtungen freigegebenen Radweg aus Richtung

Maintal kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. An der sogenannten „Mainkurbrücke“

nutzte ein 9-jähriger Junge, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, ein

Verbindungsstück zu dem Radweg. Offenbar übersah der 9-Jährige an der dortigen

Einmündung den herannahenden 57-Jährigen. In der Folge kam es zu einem

Zusammenstoß und beide stürzten zu Boden. Sowohl der 57-Jährige als auch der

9-Jährige zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Der Junge wurde zur

weiteren medizinischen Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.