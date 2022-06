Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Üble Beleidigungen während Zugfahrt – Bundespolizei sucht Zeugen

Friedberg (ots) – Opfer von ausländerfeindlichen Beleidigungen wurde am 16.6.

gegen 15:50 Uhr ein Familienvater mit seinen Kindern während der Zugfahrt von

Gießen in Richtung Friedberg. In dem Regionalexpress (Zugnummer: 4161) wurde die

Familie von einer Frau grundlos mehrfach ausländerfeindlich beleidigt und

angeschrien. Mehrere Versuche, die Frau zu beruhigen, scheiterten. Eine Zeugin

konnte den Vorfall beobachten und rief nach Ankunft in Frankfurt a.M. umgehend

die Polizei an und schilderte am Telefon den Sachverhalt. Laut der Anruferin

wurde der Vorfall von einem anderen Fahrgast gefilmt. Nachdem sich mehrere

Reisende in den Vorfall einmischten und die Frau zu Rede stellten, stand sie auf

und wechselte das Abteil.

Da die Anzeige erst später erfolgte, konnte die unbekannte Frau nicht mehr

ermittelt werden. Daher sucht die Bundespolizei Zeugen, die die Tat wahrgenommen

haben und Angaben dazu machen können.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr.: 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Friedberg: mit Faustschlägen traktiert

In der Nacht zu Samstag (18.06.2022) kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Vorplatz der Evangelischen Stadtkirche in der Schnurgasse. Gegen 01:00 Uhr wurden ein 50- Jähriger und ein 43-Jähriger von drei bisher Unbekannten mit Faustschlägen traktiert und verletzt. Die Schläger flüchteten unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den 18 bis 21 Jahre alten Tätern. Einer trug ein rotes T-Shirt und eine kurze blaue Hose. Er war rund 175 cm groß und hatte kurze blonde Haare. Sein Vorname ist möglicherweise „Daniel“. Der zweite Unbekannte war dunkelhäutig, trug einen weißen Pullover und war mit einem Fahrrad unterwegs. Zum dritten Täter liegen noch keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Wöllstadt-Nieder-Wöllstadt: Seitenscheibe eingeschlagen

Zwischen Mittwoch (15.06.2022), 07:00 Uhr und Freitag (17.06.2022), 08:15 Uhr schlugen Unbekannte die Fensterscheibe an der Fahrertür eines schwarzen Seat ein. Der Leon parkte in diesem Zeitraum auf dem Park & Ride Parkplatz in der Straße „Am Kalkofen“. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. An selber Örtlichkeit schlugen Unbekannte zwischen Donnerstag, 07:50 Uhr und Freitag, 08:15 Uhr zudem die linke Seitenscheibe an einem weißen Skoda ein. Sie öffneten den Roomster und stahlen aus dem Skoda einen 10 Euro-Schein. Der Schaden wird hier mit 610 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim: Dacia zerkratzt

250 Euro Schaden hinterließen Unbekannte am Freitag (17.06.2022) an einem Dacia. Der graue Dokker stand auf dem Parkplatz in der Rießstraße. Zwischen 18:35 Uhr und 21:10 Uhr zerkratzten sie das Fahrzeug und flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 in

Niddatal-Bönstadt: Kratzer in Ford Focus

Kratzer in die rechte hintere Fahrzeugseite, sowie in das Heck trieben Unbekannte in einen Ford in der Erbstädter Straße. Dort parkte der graue Focus zwischen 22:00 Uhr am Donnerstag (16.06.2022) und 08:45 Uhr am Freitagmorgen (17.06.2022). Die Reparatur wird 1.000 Euro kosten. Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg/ A5: Hilfe für Flüchtlinge nach Panne

Flüchtlinge aus der Ukraine blieben am Donnerstag, 9. Juni, nach einer Panne ihres PKW gegen 3.25 Uhr auf der A5 in südliche Richtung liegen. Trotz erheblicher Sprachbarrieren gelang es ihnen mit englischen Bruchstücken, telefonisch auf ihre Notsituation aufmerksam zu machen. Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation trafen den vollbesetzten und noch mit reichlich Hausstand beladenen PKW etwa zwei Kilometer nach der Tank- und Rastanlage Wetterau auf dem Standstreifen an. Kurzerhand entschlossen sich die Polizisten, die Familie selbst zur Registrierung nach Gießen zu fahren. Um alles transportieren zu können, waren zwei Polizeiwagen von Nöten und natürlich der Abschlepper für das Fahrzeug. Der etwas außergewöhnliche Einsatz endete gegen 5 Uhr.

Büdingen: Z in Auto geritzt

Auf dem Parkplatz am Büdinger Freibad ritzten Unbekannte ein „Z“ in den Lack eines grauen Ford Flex. Das Auto stand zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr am vergangenen Donnerstag (16.06.2022) am Schwimmbad in der Straße „In den Jägerwiesen“. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0

Bad Vilbel: Einkaufswagen getauscht und Geldbörse gestohlen

Ein 59-Jähriger legte seine Geldbörse in den Einkaufswagen und betrat den Getränkemarkt in der Friedberger Straße. Im Markt näherte sich offenbar ein Unbekannter, tauschte in einem günstigen Moment seinen Wagen mit dem des 59-Jährigen und flüchtete, samt Geldbörse, unerkannt aus dem Getränkemarkt. Der Schaden wird mit 400 Euro beziffert. Wer hat die Situation am vergangenen Freitag (17.06.2022), um 15:00 Uhr, mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben? Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter tel.:(06101) 54600.