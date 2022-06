Unbekannter bespuckt und schlägt 30-Jährigen

Marburg (ots) – Ein bislang Unbekannter attackierte am vergangenen Samstag

(18.6./21:30 Uhr) einen 30-Jährigen aus Bad Wildungen im Bahnhof Marburg. Der

Geschädigte sprach zuvor den unbekannten Täter am Treppenaufstieg zum Gleis 5

auf sein schlechtes Benehmen an, da dieser in Begleitung von mehreren Personen

grundlos auf den Boden spuckte. Daraufhin spuckte der Täter dem 30-Jährigen

unvermittelt ins Gesicht und schlug ihm mehrmals mit der Faust auf die Nase. Das

Opfer erlitt dadurch Verletzungen im Nasenbereich und musste mit Verdacht einer

Nasenfraktur ins Uniklinikum Marburg gebracht werden.

Der Angreifer flüchtete mit seinen Begleitpersonen nach der Tat über das Gleis 5

in Richtung des Bahnhofsgebäudes. Eine Nahbereichsfahndung durch die

Bundespolizei verlief ohne Erfolg.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu der Tat oder

Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Marburg – Streit um Musikbox endet mit Auseinandersetzung

Am Freitag, 17. Juni, gegen 23.30 Uhr, waren u.a. zwei Gruppen in der Uferstraße an den Lahnwiesen. Zunächst tanzte man miteinander, dann entwickelte sich ein Streit um die Musikbox. Letztlich gipfelte das in einer körperlichen Auseinandersetzung und in der Wegnahme eines Handys und eines Rucksacks. Die Polizei fahndete nach zunächst geflüchteten Beteiligten und nahm nach und nach 3 Personen vorübergehend fest, den letzten um 04.45 Uhr am Marburger Hauptbahnhof. Insgesamt stellte die Polizei die Personalien von neun Beteiligten im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Hauptverantwortlich soll der zuletzt am Bahnhof festgenommene 16-Jährige sein. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und einzelnen Tatbeteiligungen dauern derzeit noch an.

Brände

Cappel – Brand in der Sommerstraße

Aus derzeit noch unbekannten Gründen entstand am Sonntagabend (19. Juni, gegen 23 Uhr) ein Feuer im Hauswirtschaftsraum eines Mehrparteienhauses in der Sommerstraße. Der Brand griff auf die Einrichtung über, ließ sich aber dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr auf den Hauswirtschaftsraum begrenzen. Durch die entstandenen Rauchgase war das Gebäude zunächst nicht bewohnbar, sodass die fünf dort lebenden Männer und Frauen im Alter zwischen 19 und 49 Jahren nach der medizinischen Versorgung der möglichen leichten Rauchgasvergiftung bei Nachbarn unterkamen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Cölbe – Brandstiftung

Die Spuren deuten eindeutig darauf hin, dass der Brand in der Straße Am Goldberg durch Brandstiftung entstand. Die Kripo sucht Zeugen. Der oder die Täter betraten zwischen 08 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Freitag, 17. Juni, das Gartengrundstück. Sie brachen einen Werkstattcontainer und auch einen als Gartenhütte genutzten Wohnwagen auf, stahlen Werkzeuge und legten anschließend das Feuer. Aus dem Container fehlen Elektrowerkzeuge wie Winkelschleifer, Akku-Bohrmaschinen, Motorsense und Kettensägen. Auch den Minikühlschrank nahmen der oder die Täter mit. Der Wert der Beute liegt bei ca. 4000 Euro. Aus dem Wohnwagen fehlt nichts. Der Werkzeugcontainer samt Holzüberstand brannte vollständig ab. Der Wohnwagen blieb wohl nur dank glücklicher Umstände vom Feuer unversehrt. Der Gesamtschaden ist sehr wahrscheinlich fünfstellig. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Einbruch in den Aldi-Markt

Die Kripo ermittelt nach einem Einbruch in den Aldi-Markt in der Straße Im Boden und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch war am Freitag, 17. Juni, zwischen 18.15 und 18.55 Uhr. Der oder die Täter drangen durch ein wohl gekipptes Fenster ein, verschafften sich Zugang zu einem Raum und stahlen daraus eine bislang noch nicht feststehende Anzahl von Elektronikgeräte wie Laptops und Bluetoothkophörer. Wem ist während der Tatzeit oder vielleicht auch schon davor etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch in Imbiss

Durch ein aufgedrücktes Fenster stiegen Einbrecher in der Nacht zum Samstag, 18. Juni, zwischen 22 und 09.30 Uhr, im Barfüßertor in einen kleinen Pizza-Imbiss ein. Bis auf einen Schlüssel scheint aus dem Betrieb nichts zu fehlen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch gescheitert

Ohne Beute blieb ein Einbrecher im Damaschkeweg. Ob der oder die Täter nach dem Aufbrechen der Eingangstür die Wohnung im zweiten Stock betraten steht nicht sicher fest. Die Wohnung war nicht verändert. Auf den ersten Blick fehlte nicht. Der Einbruchsversuch in dem Mehrparteienhaus war von Freitag auf Samstag, 18. Juni, zwischen 19.40 und 00.20 Uhr. Wer hat während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind in der relevanten Zeit fremde Personen im haus aufgefallen? Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Auto beschädigt

In der Nacht zum Sonntag, 19. Juni, schlug ein 1,70 bis 1,75 Meter großer Mann mit dunkler Hose und dunklem Kapuzenpulli – die Mütze war über den Kopf gezogen – auf einen blauen Ford Fiesta ein. Nach der Tat stand der Fiesta mit eingeschlagener Heckscheibe und zerstörten Seitenscheiben auf der Fahrerseite da. Die herumfliegenden Glassplitter richteten weitere Schäden im Innern des Autos an. Der Täter flüchtete vom Tatort in der Straße Oberer Haumbach zur Kirchstraße. Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain – Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen – Aufmerksame Zeugin

Aufgrund der guten Personenbeschreibung durch eine zufällig aufgetauchte Zeugin und dank des weiteren Handelns der Kinder, konnte die Polizei einen Vorfall an der Schule in der Röthestraße aufklären. Die beiden Jungs, der eine 12, der andere 14 Jahre alt, stehen unter dem Verdacht, am Samstag, 18. Juni, gegen 09.30 Uhr, einen Kanaldeckel mehrmals gegen eine Scheibe eines der Schulgebäude geworfen und einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet zu haben. Die Jungs suchten sofort das Weite, als die Zeugin auftauchte. Die Zeugin lieferte der Polizei eine gute Beschreibung mit Hinweisen auf markante Auffälligkeiten. Den Rest zur Aufklärung der Tat an der Schule steuerten die Jungs selbst bei, auch wenn sie später die Tat abstritten. Gegen 09.40 Uhr wählten sie den Notruf und gaben an, verletzt zu sein und stark zu bluten. Mit dem Notruf setzten sie den Rettungsdienst und auch die Polizei in Bewegung. Beide konnten jedoch den oder die angeblich Verletzten nicht finden. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Notruf brachten dann alles ans Tageslicht. Die Jungs „hatten sich mit dem Notruf einen Spaß gemacht“. Bei dem persönlichen Gespräch mit der Polizei stellten die Beamten fest, dass die vorhandene Beschreibung der Zeugin zu der Sachbeschädigung an der Schule absolut exakt auf die beiden Jungs zutraf. Die Jungs bestritten, den Kanaldeckel geworfen zu haben. Die Polizei übergab sie an die Erziehungsberechtigten.

Stadtallendorf – E- Scooter nicht versichert -Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Freitag, 17. Juni, gegen 10.25 Uhr nahe dem Busbahnhof in der Niederkleiner Straße einen E-Scooter. Es stellte sich heraus, dass das Gefährt nicht versichert war und der 34 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der im Ostkreis lebende Mann händigte einen angerauchten Joint aus und räumte den Konsum von Marihuana ein. Diese Begegnung mit der Polizei endete erst nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Neustadt – Kein Führerschein und Betäubungsmittel

Eine von der Polizei am Freitag, 17. Juni, um 15.45 Uhr, in Neustadt kontrollierte Autofahrerin stand nach dem auf Amphetamine und Metamphetamine positiv reagierenden Drogentest unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Polizei stellte bei ihr noch die Amphetamine sicher, die sie in der Handtasche transportierte. Die Polizei beendete zudem die Autofahrt und veranlasste eine Blutprobe. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass die Dame nach einem vor Monaten erfolgten Entzug derzeit ohne Führerschein ist. Die jetzt festgestellte Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne im Besitz des Führerscheins zu sein, dürfte den Zeitpunkt einer etwaigen Wiedererteilung wohl hinauszögern.

Wehrda – Unfall beim Obi – Polizei sucht gestürzte Radfahrerin

Die Polizei sucht nach einem Kollision zwischen einem grauen Audi A 3 und einem fliederfarbenen Damenrad nach der Radfahrerin. Es handelt sich bei der gestürzten Radlerin um eine Dame mit leicht gebräuntem Teint, die italienisch spricht. Sie war sportlich schlank, geschätzt älter als 30 Jahre, ca. 160-165 cm groß und hatte braune, lange, wellige zu einem Dutt hochgesteckte Haare. Sie trug ein weiß-fliederfarben gestreiftes Top ohne Ärmel, eine kurze fliederfarbene Hose, Turnschuhe und weiße Sneaker-Socken. An dem älteren Damenrad war ein schwarzes Körbchen montiert. Der Unfall passierte am Mittwoch, 15. Juni, gegen 09.15 Uhr. Die Radfahrerin kam aus Richtung Afföller/Messegelände, aus Sicht der Autofahrerin,von rechts und fuhr wohl auf dem dortigen Fußweg. Die Audifahrerin wollte den Obi Parkplatz zur Straße Am Kaufmarkt Richtung Unterführung verlassen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin stürzte. Die augenscheinlich unverletzte Radlerin fuhr danach mit dem Rad weiter, ohne dass es zu einem Personalienaustausch der Beteiligten kam. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten die Frau, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

Mit Eisenstangen verprügelt – Kripo sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Kripo Marburg sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Freitag, 17. Juni, wahrscheinlich zwischen 03 und 4 Uhr, auf der Baustelle gegenüber dem Oberstadtparkhaus am Pilgrimstein ereignet haben soll. Nach bisherigen Informationen trafen sich die Beteiligten zunächst vor einem Döner gegenüber von der Soratpassage am Übergang Pilgrimstein/Rudolphsplatz. Von da ging man schließlich gemeinsam weiter über den Pilgrimstein auf die Baustelle. Dort sollen die zwei Personen mit Eisenstangen auf einen 21 Jahre alten Studenten eingeschlagen und ihn dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt haben. Der Verletzte befindet sich mit Platzwunden, Armbrüchen und Hämatomen am ganzen Körper im Krankenhaus. Die Polizei erhielt erst gut 36 Stunden nach dem Vorfall durch Mitbewohner des Studenten Kenntnis von dem Geschehen.

Nach den ersten Befragungen bittet die Kripo um Hinweise, die zur Identifizierung der nachfolgend beschriebenen Personen führen könnten. Einer war schlank, geschätzt zwischen 13 und 16 Jahre alt und augenscheinlich deutscher Herkunft. Er war zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß und hatte dunkelblonde, kurze Haare. Vielleicht fiel er durch die Baseballkappe mit dem nach hinten gedreht Schild auf. Außer „T-Shirt“ ist zur Bekleidung nichts weiter bekannt. Der andere war, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß und vermutlich nordafrikanischer Herkunft. Er wirkte etwa älter als sein Begleiter, hatte lockige, schwarze, etwas längere Haare und trug wohl ein schwarzes T-Shirt. Das Opfer selbst ist etwa 1,70 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat einen dunklen Hautteint. Wem ist diese Dreiergruppe vor dem Döner oder auf dem Weg durch den Pilgrimstein aufgefallen? Wer kann insbesondere die beiden mutmaßlichen Täter näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.