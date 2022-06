Nach tödlichem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 278 am vergangenen Freitag (17.06.): Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Klärung der Identität des Verstorbenen

Hilders. Am vergangenen Freitag (17.06.) kam es auf der B 278 zwischen Ehrenberg-Wüstensachsen und Gersfeld-Obernhausen aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Identität des Zweiradfahrers ist seitdem nicht bekannt – wir berichteten.

Die Polizei in Hilders hat die Ermittlungen aufgenommen. Alle bisherigen Maßnahmen führten jedoch auch bislang nicht zur Identifizierung des verstorbenen Zweiradfahrers. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Identität des Radfahrers machen?

Er kann als circa 55 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und etwas längerem, lichtem, braunem Haar mit hohem Haaransatz beschrieben werden. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann eine grau-grüne Cargohose im Camouflage-Stil, eine schwarze Kapuzenjacke und graue Handschuhe. Darüber hinaus hatte er einen Rucksack und eine Umhängetasche bei sich. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein silbernes Mountainbike des Herstellers „Gudereit“.

Hinweise, die zur Klärung der Identität des Verstorbenen beitragen, nimmt die Polizei in Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Diebstahl aus Baustellencontainer

Fulda. Zwischen Mittwochabend (15.06.) und Freitagmorgen (17.06.) brachen Unbekannte einen Baucontainer auf einem Wertstoffhof in der Weimarer Straße auf. Die Täter stahlen Stromkabel im Wert von circa 180 Euro. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Hilders. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (18.06.) in der Bahnhofstraße das hintere amtliche Kennzeichen FD-T 9600E von einem weißen VW ID3. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Hilders. Zwischen dem 11. Juni und dem 18. Juni versuchten Unbekannte in den Lagerraum eines Fahrradladens in der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter kletterten auf einen Container und hebelten mehrere Backsteine aus einer Wand. Vermutlich wurden sie dabei gestört und flüchteten unerkannt. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kreuz – Zeugen gesucht

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntagmittag (19.06.), gegen 13 Uhr, ein Kreuz aus dem Fuldaer Dom. Die Täter überstiegen in einer Gruft eine Balustrade und brachen von dem in einem Altar verschraubten Sockel das Kreuz ab. Anschließend flüchteten sie aus einem Seiteneingang in Richtung Eduard-Schick-Platz. Die Fuldaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei ergaben sich Hinweise auf mindestens zwei Täter, die folgendermaßen beschrieben werden können:

Der eine Täter war männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß, trug schwarze Haare und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Bermuda-Shorts und weißen Sneakers. Der Mann führte einen blauen Rucksack mit einem weißen Emblem mit sich. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm groß und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen Haarkranz und hatte einen Vollbart. Der Mann war am rechten Oberarm großflächig tätowiert und bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer blauen Shorts und weißen Sneakers. Er trug eine Umhängetasche und fiel durch sein humpelndes Gangbild auf.

Das gestohlene Kreuz ist vermutlich aus Bronze gefertigt und circa 50 cm hoch und 30 cm breit. Der Wert des sakralen Gegenstandes ist derzeit noch nicht bekannt.

Personen die im Bereich des Doms entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. In der Straße „Am Rauschenberg“ brachen Unbekannte am Sonntagmorgen (19.06.), gegen 5 Uhr, in ein Vereinsheim ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Zigaretten und Lebensmittel im Wert von circa 125 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Polizei Fulda ergaben sich Hinweise auf mindestens einen Täter. Dieser kann folgendermaßen beschrieben werden: Er war männlich, circa 170 cm groß und von schlanker bis athletischer Statur. Der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover, einen schwarzen Rucksack, einen dunkelblauen Schal, eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Alheim. Am Samstag (18.06.), zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr, hatte eine Rotenburgerin ihren roten Opel Corsa am Rande des Erdbeerfeldes nahe Niederellenbach geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen Kratzer an der Tür und dem Kotflügel hinten rechts. Der Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Freitag (17.06.), gegen 16:30 Uhr, bis Samstag (18.06.), gegen 18:30 Uhr, parkte ein Bebraner seinen schwarzen VW Golf auf einem Anwohnerparkplatz in der Eisenacher Straße. Im Tatzeitraum stieß ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen den vorderen rechten Kotflügel und die Beifahrertür. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Verursacher schließlich vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Eine 48-jährige Frau aus Iserlohn parkte einen roten Hyundai I20 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Salzunger Straße in Höhe der Hausnummer 12. Am Sonntag (19.06.), gegen 7:30 Uhr, wollte ein 23-jähriger Mann aus Bad Hersfeld nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einen grauen Alfa Romeo hinter dem roten Hyundai einparken. Dabei touchierte der Bad Hersfelder das Fahrzeug der 48-Jährigen am Heck. Anschließend entfernte sich der 23-jährige Mann mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, bei dem Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Heringen. In der Zeit von Samstag (18.06.), 16 Uhr, bis Sonntag (19.06.), gegen 7:30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den am Fahrzeugrand ordnungsgemäß geparkten, grauen Skoda Fabia eines 56-jährigen Mannes aus Heringen. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von der Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Freitag (17.06.), gegen 12 Uhr, befuhr 33-jähriger Fahrer aus Flensburg mit seinem VW Polo die Bundesstraße B254 von Angersbach kommend in Richtung Lauterbach. Aufgrund auffälliger Fahrweise beabsichtige ein Streifenwagen eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Trotz Halteaufforderung und Verkehrsmanöver der Polizei fuhr der Polo-Fahrer weiter. Aus noch unklaren Gründen kam der VW plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dadurch drehte sich das Fahrzeug einmal um die Längsachse und kam schließlich im Gebüsch neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Grebenhain. Am Samstag (18.06.), zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Straße „Am Steinchen“ in absteigender Richtung. In Höhe der Hausnummer 20 kam er aus noch unklarer Ursache zu weit nach rechts ab. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter VW Golf massiv beschädigt: Die gesamte linke Fahrzeugseite wurde verkratzt und die Heckscheibe splitterte. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einem Traktor mit angehängtem landwirtschaftlichen Gerät gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (17.06.) eine Sonnenbrille der Marke „Ray Ban“ mit Gleitsichtgläsern sowie ein Taschenmesser mit Gravur aus einem schwarzen VW Arteon. Zur Tatzeit stand der Pkw im Dieselweg. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 550 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy aus Pkw gestohlen

Alfeld. Ein Mobiltelefon Samsung Galaxy im Wert von circa 250 Euro stahlen Unbekannte am frühen Freitagmorgen (17.06.), gegen 3.30 Uhr, aus einem silbernen Mercedes GLK. Das Auto stand zur Tatzeit in der Theseusstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Exhibitionistische Handlung

Freiensteinau. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entblößte ein Unbekannter am Samstagabend (18.06.), gegen 19 Uhr, auf einem Badesteg in der Straße „Am Camping“ in Nieder-Moos sein Glied.

Der Unbekannte kann als männlich, etwa 1,80 Meter groß, circa 60 bis 65 Jahre alt, mit grauen Haaren, sportlicher Figur und gebräunter Haut beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Badehose mit einer keilförmigen Applikation an der Außenseite in der Farbe Orange.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrradspeiche verbogen

Lauterbach. Die Speiche eines Fahrrads verbogen Unbekannte am Samstag (18.06.), zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, in der Straße „Am Sportfeld“. Zur Tatzeit stand das Zweirad in einer Garage für Fahrräder. Der entstandene Sachschaden an dem Hinterrad beträgt etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. Ein blauer Daimler GLC auf einem Parkplatz einer Drogerie in der Schellengasse wurde am Samstag (18.06.), zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Aus dem Kofferraum des Fahrzeugs entwendeten die Langfinger zwei Rucksäcke der Marke Ospray. In den Taschen befanden sich ein silberner Laptop der Marke Lenovo, ein schwarzes Ledercase, ein Ladekabel, Apple Airpods Pro, ein Parfum der Marke Mont Planc, ein Fernglas sowie mehrere Bekleidungsstücke. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Tankstellencontainer

Schlitz. Unbekannte versuchten am frühen Sonntagmorgen (19.06.), gegen 2.15 Uhr, in einen Container einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Zunächst durchtrennten die Täter die Stromversorgungskabel. Anschließend hebelten sie an der Tür und trennten einen Teil der Rückwand des Tankstellencontainers heraus. Aus noch unklarer Ursache ließen die Einbrecher vom weiteren Tatvorgehen ab, bevor sie in das Innere des Containers gelangten und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Heringen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (17.06.) das Vorhängeschloss einer Gaststätte in der Straße „Zur Knallhütte“ auf und entwendeten einen W-Lan Router aus den Räumlichkeiten. Darüber hinaus stahlen die Einbrecher einen Außenstrahler eines dortigen Schuppens. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Bad Hersfeld. Unbekannte betraten am Samstag (18.06.), gegen 12.45 Uhr, unberechtigt eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sandweg und entwendeten eine noch unbekannte Menge Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Verkaufsraum

Ronshausen. In einen Selbstbedienungsladen im Steinweg brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (18.06.) ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ortsschild gestohlen

Saasen. Unbekannte entwendeten am frühen Sonntagmorgen (19.06.), gegen 0.50 Uhr, in der Burgstraße ein Ortsschild. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen transportierten die Täter das Diebesgut im Wert von circa 150 Euro mit einem bis dato unbekannten Fahrzeug ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kirchweg stahlen Unbekannte in der Zeit von Dienstagnachmittag (14.06.) bis Samstagvormittag (19.06.) einen schwarzen Fernseher der Marke PHILIPS im Wert von etwa 100 Euro. Zuvor hatten die Täter die Tür der Wohnung gewaltsam aufgebrochen und Sachschaden von circa 100 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfallmeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 18.06.2022, gg. 18:35 Uhr, parkte ein 55-jähriger PKW Fahrer aus Dresden seinen PKW auf dem EDEKA-Parkplatz im Douglasienweg. In einer gegenüberliegenden Parklücke parkte ein 83-jähriger Bad Hersfelder seinen PKW. Beim Rückwärtsausparken des 83-jährigen Bad Hersfelders kam es zum Zusammenstoß mit dem gegenüberliegenden PKW des Dresdners. Der 83-jährige Bad Hersfelder entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte durch Zeugenhinweise jedoch ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 600 Euro.

Zwei Unfälle mit Verletzten bei Mopedausfahrt

Schenklengsfeld / Hohenroda – Im Rahmen einer organisierten Mopedausfahrt kam es am Samstagvormittag unabhängig voneinander zu zwei Verkehrsunfällen bei den Teilnehmern.

Gegen 08:20 Uhr kam auf der K 17 bei Wüstfeld der 61-Jährige Fahrer eines Hercules Leichtkraftrades in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei. Der Schweinfurter wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300,- Euro.

Ein nahezu identischer Unfall ereignete sich dann etwa eine halbe Stunde später auf der K 14 bei Soislieden. Der 59-jährige Fahrer eines Mokick der Marke Moto Gilera aus dem bayrischen Ihrlerstein kam ebenfalls in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich beim Sturz. Auch er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 400,- Euro geschätzt.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 278 – Fahrradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Hilders (ots)

Am Freitag, 17.06.22, um 14.55 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 278 zwischen Ehrenberg-Wüstensachsen und Gersfeld-Obernhausen ein tödlicher Verkehrsunfall.

Eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Homburg v.d. Höhe befuhr mit ihrem Pkw Hyundai i20 die Bundesstraße 278 aus Richtung Ehrenberg-Wüstensachsen kommend in Fahrtrichtung Gersfeld-Obernhausen.

Zu Beginn eines Waldstücks übersah die Pkw-Fahrerin vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen am rechten Fahrbahnrand fahrenden Fahrradfahrer und fuhr auf diesen auf. Durch den Anprall wurde der Radfahrer zunächst auf den Pkw geschleudert und kam im weiteren Verlauf im Straßengraben zum Liegen.

Durch das Unfallgeschehen wurde der Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Die Identität des Fahrradfahrers konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Die Unfallverursacherin und ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Gutachter mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.500,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 entgegengenommen.

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Niederaula – Am Donnerstag, 16.06.2022, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus Niederaula mit seinem Pkw VW Golf die L3431 von Niederaula-Hilperhausen kommend, mit der Absicht nach links auf die L3432 in Richtung Kerspenhausen einzubiegen.

Hierbei übersah der PKW-Fahrer einen von Kerspenhausen kommenden 16-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer (Honda CBF 125 NA) aus Niederaula, welcher geradeaus in Richtung Kohlhausen fuhr.

Es kam zum Unfall, in dessen weiteren Verlauf der 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht.

Der Fahrer des Pkw VW Golf blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000,- Euro geschätzt.