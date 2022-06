Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen, Limburg, Blumenröder Straße, Samstag, 18.06.2022, 17:30 Uhr

(wie) Am Samstag musste die Polizei einen uneinsichtigen Mann in Gewahrsam nehmen, da er Autoreifen zerstochen hatte und anschließend einem Platzverweis nicht nachkommen wollte. Zeugen riefen die Polizei gegen 17:30 Uhr in die Blumenröder Straße. Dort hatte ein 31-Jähriger die Reifen an einem grauen Ford platt gestochen. Anschließend setzte er sich er sich vor die Haustür der Autobesitzerin und weigerte sich von dort wieder zu verschwinden. Auch den Anweisungen der eingetroffenen Polizeibeamten widersetzte er sich. Nachdem auch gutes Zureden der Beamten keine Wirkung zeigte, wurde der 31-Jährige zur Durchsetzung eines Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Brand am Lahnufer,

Limburg, Weidenweg, Freitag, 17.06.2022, 19:21 Uhr

(wie) Am Freitagabend brannte in Limburg die Böschung am Lahnufer. Ein Zeuge entdeckte den Brand am Fußweg der Verlängerung des Weidenweges. Außerdem sah er vier Jugendliche, die Äste in das Feuer warfen und dieses so weiter anfachten. Als der Zeuge diese ansprach, erwiderten diese nur, dass es schon gebrannt hätte und man keine Lust habe die Feuerwehr zu informieren. Daraufhin verständigte eine weitere Zeugin die Feuerwehr. Anschließend entfernten sich die vier Jugendlichen. Drei davon zu Fuß, einer mit einem E-Bike. Die Feuerwehr konnte die circa 40 Quadratmeter Böschung ablöschen und ein Ausbreiten des Feuers in Richtung Innenstadt verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise zu den vier Jugendlichen, die circa 18 Jahre alt und ungefähr 185 cm groß gewesen sein sollen. Zwei von ihnen wurden als „südländisch“ aussehend beschrieben.

Motorradfahrer schwer verletzt,

Weilburg, Kreisstraße 412, Sonntag, 19.06.2022, 18:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall bei Weilburg wurde am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Der 30-Jährige war mit einer Harley-Davidson zwischen Ahausen und Drommelshausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend stürzte er auf den Asphalt und verletzte sich dabei schwer. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfallflucht / Mauer beschädigt 65589 Hadamar, Neue Chaussee 4, Parkplatz Imbiß Freitag, 17.06.2022, 21:30 Uhr – Samstag, 18.06.2022, 10:30 Uhr

Am Samstagmorgen bemerkte der Betreiber eines Imbisses in Hadamar, dass die Umgrenzungsmauer seines öffentlichen Gästeparkplatzes beschädigt wurde. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurden mehrere mit Schotter gefüllte Mauersteine auf einer Breite von ca. 2 Metern beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug stieß beim Parkmanöver gegen die Steine und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR an der Mauer. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Garagenbrand / Pkw beschädigt

65589 Hadamar, Johann-Neudecker-Straße Samstag, 18.06.2022, 11:00 Uhr

In Hadamar kam es am Samstagmorgen zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses. Durch die Hausbewohner wurde Rauch aus der Garage festgestellt und anschließend die örtliche Feuerwehr verständig. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Feuerwehren aus Hadamar und Niederhadamar das Feuer bereits abgelöscht. Der Brandherd befand sich in einer massiven Fahrzeuggarage, die unmittelbar an das Einfamilienhaus angrenzt und mit diesem verbunden ist. In der Garage stand zudem ein Pkw Mercedes, der durch das Feuer erheblich beschädigt wurde.

Die Kriminalpolizei Limburg-Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/91400

Gefährliche Körperverletzung durch Schlag mit Bierglas 35796 Weinbach, Fichtenweg, Sportplatz Samstag, 18.06.2022, 18:00 Uhr

Bei Feierlichkeiten auf dem Sportplatz in Weinbach gerieten zwei Besucher zunächst verbal aneinander. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug ein 23.-jähriger aus Weilmünster einem 24.-jährigen aus Weinbach mit einem Bierglas gegen dessen Hals. Das Glas zerbrach dabei und verletzte den 24.jährigen, sodass dieser im Anschluss ärztlich versorgt werden musste. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vollbrand eines PKW

35799 Merenberg, Heckholzhäuser Straße

Sonntag, 19.06.2022, 05:54 Uhr

Die Polizei Weilburg über ein brennendes Fahrzeug in der Heckholzhäuser Straße in Merenberg informiert. Beim Eintreffen der Streife stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand und die Feuerwehr war am Löschen. Das Fahrzeug, ein schwarzer Mitsubishi Colt, wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Pkw war bereits über einen längeren Zeitraum in der Heckholzhäuser Straße abgestellt.

Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von circa 5000,-EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0, oder der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit schwer verletzter Person

35789 Weilmünster, K439

Samstag, 18.06.2022, 10:32 Uhr

Am Samstag, 18.06.2022 um 10:32 Uhr befuhr ein 57-jähriger Kradfahrer mit seiner 54-jährigen Sozia die K439 aus Fahrtrichtung Weilmünster-Laubuseschbach kommend in Fahrtrichtung Blessenbach. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer, der an einer Oldtimer-Rallye teilnahm, befuhr die Zubringerstraße zum ADAC-Motorcross-Gelände in Fahrtrichtung der K439. An der Einmündung zur K439 beabsichtigte dieser nach rechts einzufahren. Hier übersah er den auf der Durchgangsstraße und somit vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß geriet das Krad ins Schleudern und kam in der angrenzenden Böschung zum Liegen. Der Kradfahrer und seine Sozia wurden durch den Sturz schwer verletzt. Die Sozia musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der Kradfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3650,-EUR.

Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

35781 Weilburg, Mauerstraße

Freitag, 17.06.2022, 19:30

Am Freitagabend beobachteten Zeugen, wie ein schwarzer Opel Astra auf einem Parkdeck des Parkhauses in der Mauerstraße in Weilburg ausparkte und beim Rangieren gegen ein ordnungsgemäß geparkten schwarzen Ford S-Max stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 1000,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten

Tatort: B 8 zw. Limburg und Lindenholzhausen / L 3448 (neue Umgehung Eschhofen)

Tatzeit: Freitag, den 17.06.22, 15:45 Uhr

Der 66-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Limburg-Weilburg befuhr mit seinem Skoda Karoq die L 3448 aus Richtung Limburg-Eschhofen kommend und beabsichtigte an der Ampelanlage der B 8 nach links in Richtung Limburg-Lindenholzhausen einzubiegen. Zunächst musste der Geschädigte an der roten Ampel halten. Nachdem die Ampel grün zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Die 71-jährige Unfallverursacherin, ebenfalls aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, befuhr die B 8 aus Richtung Limburg-Lindenholzhausen kommend in Richtung Limburg. Ihr Fahrzeug, ein VW Polo war insgesamt mit vier Personen besetzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah die Fahrerin das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Geschädigten. Durch den Zusammenstoß wurden alle fünf unfallbeteiligte Personen leicht verletzt und mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11.000,-EUR. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die B 8 zwischenzeitig voll gesperrt werden.

Vandalismus in Schule

Tatort: 65520 Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße 12 – Taunusschule

Tatzeit: Freitag, 10.06.22 – Sonntag, 12.06.22

Unbekannte Täter beschmierten Fußböden, Wände und Türklinken mit Kot. Des Weiteren zerstörten sie einen Spiegel im Toilettenraum. Es entstand ein Schaden von ca. 300,-EUR

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.