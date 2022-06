Ergänzung zur Meldung Nr. 2 „Körperverletzung vor einer Bar in Kelkheim“,

(ym) Die beschriebene Körperverletzung ist nach aktuellen Ermittlungserkenntnissen in Zusammenhang mit dem Christopher Street Day in Kelkheim zu sehen, welcher am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr stattfand. Dem derzeitigen Erkenntnisstand zufolge wurde das Opfer durch den unbekannten Täter nach seiner sexuellen Orientierung gefragt, woraufhin der Angesprochene bestätigte, dass er homosexuell sei. Daraufhin wurde er von dem Angreifer ins Gesicht geschlagen.

Versuchter Katalysatordiebstahl,

Sulzbach (Taunus), Steinbacher Weg, Samstag, 18.06.2022, 12:00 Uhr bis Montag, 20.06.2022, 07:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Täter scheiterten am vergangenen Wochenende bei dem Versuch, einen Katalysator in Sulzbach zu entwenden. Die Täter versuchten den Katalysator eines Opel Astra im Steinbacher Weg abzuschneiden. Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Baucontainer,

Eschborn, Langer Weg, Mittwoch, 15.06.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 20.06.2022, 08:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Mittwoch, dem 15.06.2022 und Montag, dem 20.06.2022 mehrere Baucontainer in Eschborn aufzubrechen. Die Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu den Baucontainern in der Straße „Langer Weg“ zu verschaffen. Als dies misslang, flüchteten die Einbrecher unerkannt. An den Türen der Baucontainer entstand Sachschaden. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 entgegen.

Körperverletzung in Hofheim,

Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Anlage, Samstag, 18.06.2022, 01:20 Uhr,

(ym) Ein 36-Jähriger wurde in Hofheim am Taunus in der Nacht von Freitag auf Samstag durch einen unbekannten Täter geschlagen. Der 36-jährige Mann befand sich gemeinsam mit Freunden in der Rudolf-Mohr-Anlage, als sich ihm zwei männliche Personen näherten. Eine der beiden Personen schlug dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht, wobei dieser verletzt wurde. Der 36-Jährige flüchtete daraufhin gemeinsam mit seinen Freunden und meldete sich bei der Polizei. Der unbekannte Täter wird als ca. 1,85m groß sowie von korpulenter Gestalt beschrieben. Er trug eine lange blaue Jeans und ein dunkles T-Shirt. Der Begleiter des mutmaßlichen Täters war ca. 1,70m groß und trug ebenfalls eine lange blaue Jeans und ein dunkles T-Shirt. Er hatte eine schlanke Gestalt. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0.

Körperverletzung vor einer Bar in Kelkheim, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Sonntag, 19.06.20252, 04:45 Uhr,

(ym) Am frühen Sonntagmorgen wurden ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger vor einer Bar in Kelkheim von einem unbekannten Täter geschlagen. Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 04:45 Uhr in der Frankfurter Straße, als sich ihnen ein unbekannter Täter näherte. Die jungen Männer wurden durch den Täter kurz hintereinander ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss entfernte sich der Angreifer in Richtung Kelkheim-Münster. Er wurde als ca. 1,80m groß beschrieben. Der Täter trug dunkelbraune, kurze Haare, einen Bart sowie ein T-Shirt. Die Polizei in Kelkheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06135/6749-0 entgegen.

Geldbörse entwendet,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 17.06.2022, 12:30 Uhr – 13:00 Uhr,

(ym) Ein unbekannter Dieb entwendete am Freitagmittag in Bad Soden am Taunus die Geldbörse einer 28-Jährigen aus ihrer Handtasche. Die Frau befand sich zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Königsteiner Straße, als ein unbekannter Täter einen Moment der Unachtsamkeit ausnutzte, um ihre Geldbörse samt Bargeld und weiteren Wertgegenständen aus ihrer Handtasche zu stehlen. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt mit seiner Beute flüchten. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Mobiltelefon aus Rucksack gestohlen,

Hofheim am Taunus, S-Bahnhof, Sonntag, 19.06.2022, 11:30 Uhr,

(ym) Drei unbekannte Täter lenkten am Sonntag in Hofheim eine 21-Jährige Passantin ab und entwendeten ihr Mobiltelefon. Die 21-jährige Frau befand sich gegen 11:30 Uhr im Bereich des Bahnhofes, als sie von drei unbekannten Tätern angesprochen wurde. Die Täter täuschten einen medizinischen Notfall vor und entwendeten in einem unbeobachteten Moment das Mobiltelefon der Geschädigten aus ihrem Rucksack. Die drei Diebe konnten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchten. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Verletzten,

Hofheim am Taunus, Ahornstraße, Freitag, 17.06.2022, 20:00 Uhr,

(ym) Ein 36-jähriger Autofahrer kam am Freitagabend in Hofheim-Marxheim von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug. Der 36-Jährige war mit seinen beiden Kindern auf der Ahornstraße in Richtung Rheingaustraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen geparkten Wagen stieß. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Kinder im Alter von neun sowie zehn Jahren verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Meldungen vom Wochenende

Mehrere Trunkenheitsfahrten im Bereich der Polizeidirektion Main-Taunus

Samstag, 18.06.2022, 21:12 Uhr – Sonntag, 19.06.2022, 02:00 Uhr

Bei mobilen Verkehrskontrollen konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt drei Trunkenheitsfahrten festgestellt werden.

Im Bereich der Polizeistation Eschborn fiel ein 61-jähriger Verkehrsteilnehmer durch deutliche Fahrauffälligkeiten auf. In der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte eine Atemalkoholkonzentration von 3,21 Promille festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ebenso wurde eine 63-jährige Hofheimerin aufgrund von Fahrauffälligkeiten aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten. Auch hier erhärtete sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Hier konnte der mitgeführte Führerschein im Vorgriff auf das zu erwartende Fahrverbot bereits eingezogen und sichergestellt werden.

Ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender Pkw konnte im Bereich der Mainstraße in Hattersheim-Okriftel festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Beim 52-jährigen Fahrzeugführer aus Hattersheim konnte ein Atemalkoholwert von 2,54 Promille gemessen werden. Auch hier wurde der Führerschein durch die kontrollierenden Beamten beschlagnahmt.

Schadensträchtige Verkehrsunfallflucht in Schwalbach am Taunus

Freitag, 17.06.2022, 16:20 – 16:45 Uhr

Im Westring in Schwalbach am Taunus ereignete sich am Freitagnachmittag eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten weißen 3er BMW der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. Die vorläufige Schätzung des Schadens beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Zur Ermittlung des unbekannten Fahrzeugführers ist die Polizei auf Hinweise auf der Bevölkerung angewiesen. Zeugen werden gebeten sich unter der 06196 9695 0 bei der Polizeistation in Eschborn zu melden.

WhatsApp Betrüger weiterhin aktiv

Freitag, 17.06.2022

Erneut wurde ein Fall bekannt, bei dem sich Betrüger via WhatsApp und durch Telefonanrufe durchaus penetrant zeigten. Zunächst wurde versucht Kontakt aufzubauen, indem folgende Nachricht verschickt wurde: „Hallo Mama, mein Handy ist ins Wasser gefallen. Meine alte Nummer kannst du löschen und die neue anrufen.“. Nachdem die Betrüger mit dieser Masche keinen Erfolg hatten, versuchten sie es mittels sogenannter Schockanrufe, bei denen die Anrufer angaben, dass die Tochter einen schweren Unfall hatte. Der Angerufene wusste bereits über diese Art und Weise der Betrugsmasche Bescheid und legte direkt auf. Es gilt weiterhin der Rat der Polizei: Handeln Sie niemals unüberlegt und tätigen Sie keine Überweisung aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail. Sollten tatsächliche Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen!

E-Bike entwendet, Flörsheim Wicker

Mittwoch, 15.06.2022 bis Freitag, 17.06.2022

Unbekannte Fahrraddiebe entwendeten ein schwarzes E-Bike der Marke „Solero“. Das E-Bike wurde in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Flörsheimer Straße ohne Schlosssicherung abgestellt. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der (06145) 5476 -0 zu melden.

E-Bike mitsamt Kindersitz entwendet, Hattersheim

Freitag 17.06.2022

Ein weiteres E-Bike wurde am helllichten Tag in Hattersheim am Schwimmbad gestohlen. Das weiße E-Bike der Marke „Telefunken“ mitsamt Kindersitz und Spiralschloss wurde zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr entwendet. Sollten Sie etwas beobachtet haben, so bittet die Polizei in Hofheim Zeuginnen und Zeugen sich unter (06192) 2079 -0 zu melden.

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit gestohlenem Roller

Freitag, 17.06.2022, 22:15 Uhr

Ein 36-Jähriger wurde in der Nacht zum 18.06.2022 beobachtet, wie er mit einem Roller mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Felder fuhr. Bei einer polizeilichen Kontrolle stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Roller um ein gestohlenes Kraftrad handelte. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, obendrein alkoholisiert mit 1,61 Promille und unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.