Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 17.06.2022 bis 20.06.2022,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs. In der

Bahnhofstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in die

Büroräumlichkeiten einer Kanzlei einzubrechen. Die Täter hatten sich an der Tür

und an einem Fenster zu schaffen gemacht und dann aber offensichtlich

unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Zwischen Samstagnachmittag und

Sonntagmittag wurde ein Einfamilienhaus in der Biebricher Allee von Einbrechern

heimgesucht und am Sonntagmorgen schlug ein bellender Hund gegen 08.45 Uhr einen

dunkelgekleideten Mann bei einem Einbruchsversuch in der Juister Straße in die

Flucht. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Rheingaustraße erbeuteten

Unbekannte zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend diverse Armbanduhren. In der

Berliner Straße hatten Einbrecher in der Nacht zum Montag gegen 01.15 Uhr

versucht, die Balkontür einer dortigen Arztpraxis gewaltsam zu öffnen. Ein

aufmerksamer Nachbar wurde auf die Geräusche aufmerksam und sah, wie drei etwa

18-22 Jahre alte Männer die Flucht ergriffen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, Wiesbaden, Freseniusstraße,

19.06.2022, 17.35 Uhr,

(pl)Am späten Sonntagnachmittag kam es in der Freseniusstraße zu einer

Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Autos. Zwei 50 und 61 Jahre alte

Autofahrer waren gegen 17.30 Uhr in entgegengesetzten Richtungen auf der

Fresenuisstraße unterwegs. Als sie sich dann begegneten und aufgrund der

dortigen Fahrbahnbreite beide nicht mehr weiterkamen, kam es zu Streitigkeiten

und im weiteren Verlauf zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fahrern sowie

den jeweils mitfahrenden Personen. Es wurden wechselseitige Anzeigen erstattet.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung

zu setzen.

Geparkte Autos von Dieben angegangen, Wiesbaden, 18.06.2022 bis 19.06.2022,

(pl)Bei der Wiesbadener Polizei wurden am Sonntag mehrere Diebstähle aus

geparkten Autos zur Anzeige gebracht. Die Diebe drangen zwischen Samstagmittag

und Sonntagvormittag auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume von

mindestens fünf geparkten Fahrzeugen ein und ließen hieraus unter anderem

Münzgeld, Dokumente sowie eine Sonnenbrille mitgehen. Die betroffenen Fahrzeuge

waren im Bereich Volkerstraße, Stanleystraße, Friedenstraße, Solmsstraße sowie

Etzelstraße abgestellt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Fahrzeugteile aus Cabrio ausgebaut,

Wiesbaden-Erbenheim, Wandersmannstraße, 19.06.2022, 00.30 Uhr bis 08.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren in der Wandersmannstraße in Erbenheim

Autoteilediebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurde zwischen 00.30 Uhr nachts und

08.30 Uhr morgens ein geparktes Cabrio. Die Täter zerschnitten das Faltdach des

betroffenen BMW, um anschließend das Radio, eine Zierleiste sowie eine Abdeckung

zu entwenden. Darüber hinaus wurde auch noch der Außenspiegel des Fahrzeugs

beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 3.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrügerin gibt sich als Bankmitarbeiterin aus, Wiesbaden, 18.06.2022,

(pl)Am Samstag kontaktierte eine angebliche Bankmitarbeiterin eine Bürgerin aus

Wiesbaden und brachte sie im weiteren Verlauf um eine größere Summe Bargeld. Die

Geschädigte erhielt in den Mittagsstunden einen Anruf von einer Frau, welche

sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank vorstellte. Durch eine gezielte

Gesprächsführung gelangte die falsche Bankangestellte an sensible Daten der

Wiesbadenerin und erwirkte schließlich eine Abbuchung vom Konto der Frau. Die

Polizei rät dringend, bei Anrufen von Personen, die sich als

Bankmitarbeiterinnen oder Bankmitarbeiter ausgeben, äußerste Vorsicht walten zu

lassen. Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie Ihre Bank selbst unter der

Ihnen bekannten Telefonnummer. Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten,

Zugangskennung, Passwörter oder TAN-Nummern heraus. Kein Geldinstitut wird Sie

anrufen und am Telefon vertrauliche Daten von Ihnen einfordern.

Badegäste bestohlen – Achten Sie im Schwimmbad auf Ihre Wertsachen!

Wiesbaden, Hollerbornstraße, 18.06.2022 bis 19.06.2022,

(pl)Sonne, blauer Himmel, kühles Wasser und gute Stimmung – der Sommer hat

gerade richtig begonnen und die Freibäder starten in die Hochsaison. Doch leider

haben dort auch Taschendiebe immer wieder leichtes Spiel. Im Verlauf des

Wochenendes wurden mindestens vier Personen im Freibad in der Hollerbornstraße

bestohlen. Die Geschädigten hatten ihre Wertsachen beim Baden aus den Augen

gelassen und mussten später den Diebstahl feststellen. Daher der Rat der

Polizei: Lassen Sie Ihre Wertsachen beim Baden nie unbeaufsichtigt liegen, um

Dieben erst gar keine Tatgelegenheit zu bieten. Nur wenige Sekunden reichen und

schon sind die Wertsachen verschwunden. Vor dem Badebesuch sollte man sich

darüber bewusst werden, wie viel Bargeld und welche Wertgegenstände für den

Badeausflug wirklich nötig sind. Nutzen Sie die ausgewiesenen Wertfächer, um

Ihre unverzichtbaren Wertsachen sicher zu verwahren. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Unfall beim Abbiegen – Leichtkraftradfahrer schwer verletzt, Wiesbaden,

Dotzheimer Straße, 19.06.2022, 22.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Dotzheimer Straße/

Loreleiring wurde am Sonntagabend ein 42-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer

verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer war gegen 22.30 Uhr mit seinem Seat von der

Klarenthaler Straße kommend auf der Dotzheimer Straße unterwegs und wollte dann

nach links in den Loreleiring einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem

entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Leichtkraftradfahrer. Der 42-Jährige

wurde über den Seat hinweg auf die Fahrbahn geschleudert und wurde nach einer

Erstversorgung vor Ort schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die

Kreuzung wurde für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und

Bergungsarbeiten zum Teil gesperrt und ein Gutachter angefordert. Die beiden

beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

16-Jährige auf offener Straße unsittlich berührt – Zeugen

gesucht, Wiesbaden, Mitte Schwalbacher Straße, Freitag, 17.06.2022, 15:00 Uhr

(cp)Am Freitagnachmittag wurde eine 16-jährige Jugendliche in der Schwalbacher

Straße von einem Unbekannten unsittlich berührt. Nun sucht die Polizei mögliche

Zeugen. Die Jugendliche lief gegen 15:00 Uhr vom Luisenforum kommend, an der

dortigen Fußgängerampel über die Dotzheimer Straße und wollte weiter in Richtung

Platz der Deutschen Einheit gehen. Plötzlich kam von rechts ein Unbekannter,

schnitt ihr mit einem Ausfallschritt den Weg ab und berührte sie unsittlich.

Anschließend ging der Täter in Begleitung eines anderen Mannes weiter in die

Dotzheimer Straße. Zu Hause vertraute sich das Opfer später ihrer Mutter an, die

schließlich die Polizei verständigte. Der Täter soll Mitte Zwanzig und circa 165

cm groß sein. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen, gelockte rotbraune Haare

und auffällig blaue Augen gehabt sowie einen Vollbart getragen. Zur Bekleidung

ist nur bekannt, dass er ein schwarzes T-Shirt getragen haben soll und eine

kleine schwarze Tasche bei sich trug. Sein in etwa gleichaltriger Begleiter soll

kurzgeschorene braune oder schwarze Haare haben und ein auffälliges Piercing

über einem der Augen tragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 3450

entgegen.

Einbruch mit erheblichem Sachschaden, Wiesbaden-Mitte, Kaiser-Friedrich-Ring,

Samstag, 18.06.2022, 00:30 bis 01:30 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in ein

Wohnhaus im Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden ein und machten sich an mehreren

Türen zu Geschäftsräumen zu schaffen. In der Zeit von 00:30 bis 01:30 Uhr

gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Wohnhaus im

Kaiser-Friedrich-Ring, in welchem sich mehrere Geschäftsräume befinden. Durch

die Einbrecher wurden im Erdgeschoss, sowie im ersten Obergeschoss mehrere

Zugangstüren gewaltsam aufgebrochen und die Geschäftsräume durchwühlt.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der Wert des

Diebesgutes ist derzeit noch unklar. An den Zugangstüren entstand erheblicher

Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345-0 in Verbindung zu setzen.

Raub gescheitert,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 17.06.2022, 22:23 Uhr

(cp)In der Kirchgasse wurde Freitagnacht ein 43-jähriger Wiesbadener mit einem

Messer bedroht und aufgefordert sein Handy herauszugeben. Das Opfer rannte weg,

wurde vom Täter verfolgt und beide liefen einer Streife in die Arme. Der Täter

wurde festgenommen.

Der 43-Jährige hielt sich gegen 22:20 Uhr alleine in der Fußgängerzone auf, als

zwei ihm unbekannte Männer auf ihn zukamen. Einer der beiden Unbekannten habe

ihn dann mit einem Messer sowie einer Flachrundzange bedroht und soll das Handy

des 43-Jährigen gefordert haben. Der Mann nahm daraufhin die Beine in die Hand

und rannte in Richtung Luisenplatz davon. Der mutmaßliche Täter lief hinterher,

konnte ihn jedoch bis zur Luisenstraße nicht einholen, wo Opfer und Täter

schließlich einer Streife der Stadtpolizei in die Arme liefen. Der 31 Jahre alte

Täter wurde von der Polizei festgenommen. Dessen unbekannter Begleiter war

bereits zuvor in der Kirchgasse einfach weitergegangen und kann nicht

beschrieben werden. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0611

3450 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Streit in Bäckerei eskaliert – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Westend, Freitag,

17.06.2022, 08:30 Uhr

(cp)In einer Bäckerei im Wiesbadener Westend ist am Freitagmorgen ein Streit

zwischen zwei Männern eskaliert. Verkäufer und Kunde gingen mit Zeitung,

Besenstiel und Münzgeld aufeinander los.

Ein 63-jähriger Mann wollte am Freitagmorgen eigentlich nur Brötchen kaufen. Als

er diese mit einem Fünfeuroschein bezahlen wollte, nahm der 44-Jährige Verkäufer

diesen aber nicht an, weil die Banknote beschädigt war. Hierüber soll sich der

Senior dermaßen echauffiert haben, dass die beiden Männer in Streit gerieten.

Der Senior soll hierbei zunächst eine Zeitung nach dem Verkäufer geworfen haben.

Dennoch bezahlte er seine Brötchen mit einem anderen Geldschein und zog

wutentbrannt und ohne sein Wechselgeld mitzunehmen von dannen. Jedoch nur, um

kurze Zeit später zurückzukehren und seine Zeitung zurückzufordern. Neben dieser

händigte der Verkäufer auch das Wechselgeld aus und erteilte seinem Kunden ein

Hausverbot. Dieser soll sich hieraufhin die Geldmünzen gepackt und mit voller

Wucht in das Gesicht des Verkäufers geworfen haben. Der Verkäufer wiederum soll

sich einen Besen geschnappt und auf den Senior eingeschlagen haben, welcher

schließlich den Laden verließ. Zum Glück wurde keiner der beiden ernsthaft

verletzt. Die Bäckerei soll zu dieser Zeit gut besucht gewesen sein und die

Polizei hofft daher auf Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter

0611 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Mann niedergeschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse / Friedrichstraße, Freitag, 17.06.2022, 14:10 Uhr

(cp)In der Fußgängerzone wurde am Freitagmittag ein Mann anscheinend grundlos

niedergeschlagen. Der Täter flüchtete, wurde aber kurze Zeit später von der

Polizei festgenommen.

Gegen 14:10 Uhr befand sich das Opfer, ein 56-jährger Wiesbadener in der

Kirchgasse. An der Kreuzung Friedrichstraße soll dann der 21 Jahre alte

mutmaßliche Täter plötzlich auf den Mann zugekommen sein und unvermittelt auf

ihn eingeschlagen haben. Passanten gingen daraufhin dazwischen und wollten die

beiden trennen. Der 21-Jährige stieß daraufhin den Mann zu Boden und flüchtete.

Eine Streife der Polizei konnte ihn jedoch kurze Zeit später im Luisenforum

festnehmen. Wie sich herausstellte kennen sich die beiden Männer, der Grund des

Angriffs ist aber bisher unbekannt und derzeit Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen. Der 56-Jährige wurde durch die Schläge und den Sturz immerhin so

stark verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden

musste. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 0611 345-2140

beim 1. Polizeirevier zu melden.

Beleidigungen, Ohrfeige und Pfefferspray bei Streit zwischen zwei Frauen,

Wiesbaden, Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Freitag, 17.06.2022, 18:44 Uhr

(cp)In Biebrich gerieten am Freitagabend zwei Frauen in Streit, der zu

gegenseitigen Beleidigungen, einer Ohrfeige und dem Einsatz von Pfefferspray

führte. Stein des Anstoßes war eine achtlos weggeworfene Zigarettenschachtel.

Die beiden 19 und 63 Jahre alten Wiesbadenerinnen trafen gegen 18:45 Uhr in der

Rudolf-Dyckerhoff-Straße, in Höhe eines dortigen Seniorenheims aufeinander. Die

63-Jährige will beobachtet haben, wie die junge Frau eine Zigarettenschachtel

aus dem Fenster ihres blauen Opel Vectra warf und habe sie hierauf angesprochen.

Dabei gerieten die beiden in Streit, bei welchem diverse Beleidigungen gefallen

sein sollen. Zudem soll die Seniorin der 19-Jährigen eine schallende Ohrfeige

verpasst haben. Diese wiederum zückte ihr Pfefferspray und besprühte die

Seniorin damit, bekam vom Sprühnebel jedoch auch selbst etwas ab. Beide Frauen

erstatteten entsprechende Anzeigen bei der Polizei, die nun auf Zeugenaussagen

hofft. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter 0611 345-2540 entgegen.

Festnahme nach Fahrzeugbrand in Wiesbaden, Wiesbaden-Rheingauviertel,

Eschbornstraße, Sonntag, 19.06.2022, 00:30 Uhr

(jul) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Eschbornstraße in

Wiesbaden ein Roller in Brand gesetzt und dabei erheblich beschädigt.

Als mehrere Zeugen um ca. 00:30 Uhr auf einen brennenden grauen Roller in der

Eschbornstraße aufmerksam wurden, stand dieser bereits in Vollbrand. Trotz

intensiven Löscharbeiten durch die Feuerwehr brannte das Kleinkraftrad

vollständig aus. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 1000.- Euro. Durch

Zeugen konnte eine männliche Person beschrieben werden, welche sich unmittelbar

vor dem Brand im Bereich des Rollers aufhielt. Während den Ermittlungen vor Ort,

kehrte der zuvor beschriebene 45-jährige Mann an den Tatort zurück und konnte

durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Eine Tatbeteiligung kann derzeit

nicht ausgeschlossen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde

eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345-0 in Verbindung zu setzen.

Lkw in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Kastellstraße, Sonntag, 19.06.2022, 05:00 Uhr

(jul) Am frühen Sonntagmorgen wurde durch unbekannte Täter in der Kastellstraße

in Wiesbaden ein weißer Lieferwagen vorsätzlich in Brand gesetzt.

Der weiße Lieferwagen der Marke Ford parkte am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr am

Fahrbahnrand der Kastellstraße, als Anwohner auf das brennende Fahrzeug und die

damit einhergehende Rauchentwicklung aufmerksam wurden. Im Rahmen der

Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass der weiße

Lieferwagen durch unbekannte Täter im Heckbereich vorsätzlich in Brand gesetzt

wurde. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 10.000.- Euro.

Verletzt wurde niemand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeuginnen

und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0611 345-0 in Verbindung zu setzen.

Senior verfolgt mutmaßliche Diebinnen, Wiesbaden, Dotzheim, Stegerwaldstraße,

Freitag, 17.06.2022, 21:47 Uhr

(cp)Ein rüstiger Rentner verfolgte am Freitagabend zwei Frauen, die ihm Geld aus

dem Portemonnaie genommen hatten. Eine von ihnen gab schließlich das Geld

zurück, bevor die beiden flüchteten.

Die beiden unbekannten Frauen sprachen den Senior gegen 21:50 Uhr in der

Stegerwaldstraße an. Sie sollen ihn um Geld gebeten haben. Da er keines

dabeihatte, seine Wohnung jedoch nicht weit entfernt liegt, ging der

hilfsbereite Mann nach Hause, um seine Geldbörse zu holen. Die beiden

Unbekannten begleiteten ihn hierbei bis vor das Haus. Als er mit dem

Portemonnaie herauskam, soll eine der beiden versucht haben, das darin

befindliche Bargeld herauszunehmen. Der Mann hielt die Scheine jedoch fest und

sie erlangte so nur eine einzelne Banknote. Die Frauen gingen nun weg, wurden

jedoch von dem 93 Jahre alten Mann bis zu einem nahegelegenen Supermarkt

verfolgt. Die Frauen betraten den Markt, kamen kurz darauf aber wieder heraus

und gaben dem Mann sein Geld zurück. Anschließend flüchteten sie dann in die

Erich-Ollenhauer-Straße. Die beiden Frauen sollen beide etwa 30 Jahre alt

gewesen sein. Eine sei circa 165 cm groß und kräftig bis dick gewesen. Sie habe

schulterlanges braunes Haar und ein knielanges rotes Kleid getragen. Die andere

Frau sei mit 170 cm etwas größer und korpulent gewesen. Sie soll schwarze Haare

haben. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter 0611 3450 entgegen.

Mann mit Machete löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Mitte, Dotzheimer

Straße, Samstag, 18.06.2022, 13:04 Uhr

(cp)Ein 32-jähriger Wiesbadener löste am Samstagmittag am Luisenforum einen

Polizeieinsatz auf. Er hatte mit einer Machete auf dem Schoß im Außenbereich

einer Bäckerei Platz genommen.

Über Notruf wurde der Wiesbadener Polizei gegen 13:05 Uhr am Bussteig A in der

Dotzheimer Straße ein Mann mit einer Machete gemeldet. Mehrere Streifen trafen

den Mann dort an, der seelenruhig im Außenbereich einer dortigen Bäckerei saß

und tatsächlich eine Machete auf dem Schoß liegen hatte. Der Mann wurde zunächst

festgenommen, nach Feststellung seiner Personalien aber wieder entlassen. Er

hatte sich nichts Böses dabei gedacht wusste nicht, dass das Führen einer

Machete in der Öffentlichkeit verboten ist. Da Unwissenheit aber nicht vor

Strafe schützt, muss er sich nun in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren

verantworten. Seine Machete wurde sichergestellt.

Versuchter PKW-Diebstahl,

Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße Freitag, 17.06.2022, 19:00 – Samstag,

18.06.2022, 09:00 Uhr

(schü)Als eine 80-jährige Wiesbadenerin in den Morgenstunden des Samstags zu

ihrem am Vorabend am Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa kam, musste sie leider

feststellen, dass Unbekannte im Laufe der Nacht versucht hatten, das Fahrzeug zu

entwenden. Der oder die Täter sind auf bisher nicht bekannte Weise in das

Fahrzeug eingedrungen, haben die Plastikverkleidung an der Lenksäule demontiert

und versucht, den PKW kurzzuschließen. Dies misslang glücklicherweise. Bisher

gibt es noch keine Hinweise auf die Täter. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen

können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

(0611)345-0 in Verbindung zu setzen.

Rettungswagen im Einsatz beschmiert, Wiesbaden, Südost, Murnaustraße,

Samstag, 18.06.2022, 00:24 Uhr bis Samstag, 18.06.2022, 01:00 Uhr

(cp)Unbekannte beschmierten Freitagnacht in der Murnaustraße einen

Rettungswagen, während die Besatzung einer Frau half. Die Rettungswagenbesatzung

war zu einem medizinischen Notfall in die Nähe des Schlachthofs gerufen worden

und traf dort gegen 00:25 Uhr ein. Als sie gegen 01:00 Uhr mit der Patientin zum

Rettungswagen zurückkehrten, um diese in ein Krankenhaus zu bringen, mussten die

Retter feststellen, dass ihr Fahrzeug mit einem Permanentmarker beschmiert

worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter 0611 / 345-2140 zu melden.

Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Medenbach, L 3028 / In

der Hofreite, Freitag, 17.06.2022, 15:00 Uhr

(cp)In Wiesbaden wurde am Freitagnachmittag die Fahrerin eines Motorrollers bei

einem Unfall schwer verletzt. Die Frau hatte beim Abbiegen anscheinend einen

Pickup übersehen.

Die Frau wollte gegen 15:00 Uhr von der Straße „In der Hofreite“ aus Medenbach

kommend nach links auf die L3028 in Richtung Nordenstadt abbiegen. Hierbei

übersah sie ersten Ermittlungen zufolge einen von rechts aus Richtung Auringen

kommenden Pickup. Dessen 25-jähriger Fahrer wollte nach links in die Hofreite

abbiegen und konnte den folgenden Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der

Folge stürzte die Frau und musste mit schweren Verletzungen in eine nahegelegene

Klinik eingeliefert werden. Sie befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. An dem

Yamaha-Roller der Frau entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro, der Mitsubishi

des Mannes wurde nicht beschädigt.

Mit großem Messer verletzt,

Eltville, Scharfensteinstraße, Sonntag, 19.06.2022, 02:20 Uhr

(wie) In Eltville hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann einen

anderen mit einem großen Messer verletzt. Ein 34-Jähriger und ein 40-Jähriger

waren in der Scharfensteinstraße gegen 02:20 Uhr in Streit geraten. Nach ersten

Ermittlungen hat der 34-Jährige den 40-Jährigen mit einem großen Messer bedroht

und sei auf diesen zugegangen. Als der 40-Jährige seinem Angreifer das Messer

abnehmen wollte, sei es zu einer Schnittverletzung an der Hand gekommen. Beide

Männer waren erheblich alkoholisiert. Nachbarn hatten die Hilferufe des

40-jährigen gehört und die Polizei gerufen. Der 40-Jährige wurde vom

Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige wurde

in seiner Wohnung festgenommen, das Messer konnte sichergestellt werden. Nach

einer Blutentnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der 34-Jährige

die Dienststelle wieder verlassen.

Kinderspielplatz in Bleidenstadt verwüstet, Taunusstein-Bleidenstadt,

Rhönstraße, Samstag, 18.06.2022 bis Sonntag, 19.06.2022, 16:45 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte einen Kinderspielplatz in Bleidenstadt

verwüstet. Die Täter beschmierten in der Rhönstraße die Rutsche und den

Rutschenturm. Mit roter Farbe wurde ein beleidigender Schriftzug auf die Rutsche

aufgebracht und das Spielgerät komplett mit Zeichen beschmiert. Außerdem

zerschlugen die Unbekannten Glasflaschen auf dem Gehweg und im Sandbereich des

Spielplatzes. Dieser ist somit vorerst nicht nutzbar. Die Polizei bittet unter

der Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise zu den Vandalen.

Pedelec aus Garage gestohlen,

Niedernhausen-Niederseelbach, Seelbacher Grund, Sonntag, 19.06.2022, 09:15 Uhr

bis 10:00 Uhr

(wie) Am Sonntagmorgen wurde ein Pedelec aus einer Garage in Niederseelbach

gestohlen. Ein unbekannter Täter nutzte einen unbeobachteten Augenblick, um in

die geöffnete Garage im Seelbacher Grund einzudringen. Hieraus wurde dann das

graue E-Bike der Marke „Stevens“ mitsamt den Unterlagen zum Rad entwendet.

Anschließend entkam der Täter unerkannt. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR

geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 erbeten.

Randale am Schlossteich, Geschädigte gesucht, Idstein, Dammühlenweg, Freitag,

17.06.2022, 20:30 Uhr

(wie) Am Freitag haben vier Betrunkene am Schlossteich in Idstein für Unruhe

gesorgt und Passanten belästigt und bedroht. Die Polizei kontrollierte am Abend

eine Gruppe von vier Männern, die mit einem großen Hechtkopf durch Idstein

liefen. Wenig später wurde die Polizei zum Schlossteich gerufen, da dort vier

Männer großen Lärm verursachen würden und diese Passanten anpöbeln, sie

beleidigen und bedrohen würden. Insbesondere sei Frauen mit einer Vergewaltigung

gedroht worden. Die Streife der Polizei stellte am Teich wieder die vier Männer

mit dem Hechtkopf fest. Sie hörten laut Musik und es lagen Bierdosen herum. Der

26-Jährige Rädelsführer der Gruppe war laut und aggressiv. Auch einem

Platzverweis kamen die Männer erst zögerlich nach. Ihr Leergut und den Fischkopf

nahmen sie mit. Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen und sucht nun die Frauen,

denen mit Vergewaltigung gedroht worden ist oder die anders beleidigt oder

bedroht worden sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen

genommen.

Ladendieb landet im Gefängnis,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Freitag, 17.06.2022, 19:15 Uhr

(wie) Am Freitag hat die Polizei in Bad Schwalbach einen Ladendieb fesgetnommen,

da er mit Haftbefehl gesucht wurde. Eine Streife der Polizei wurde zu einem

Supermarkt in der Bahnhofstraße gerufen, da dort ein Ladendieb erwischt worden

war. Bei der Kontrolle des 38-Jährigen stellte sich heraus, dass er mit

Haftbefehl gesucht wurde. Somit nahmen die ihn die Beamten fest und brachten ihn

in eine Justizvollzugsanstalt. Dort sitzt er nun seine Strafe ab.

Öltanks an der Riesenmühle entsorgt, Bad Schwalbach, Wisperstraße (L 3033),

bis Samstag, 18.06.2022, 13:30 Uhr

(wie) Unbekannte haben an der Riesenmühle an der Wisperstraße große Öltanks

entsorgt. Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Dickschied informierte die

Polizei am Samstagmittag über vier große Tanks mit Altöl auf dem Gelände der

Riesenmühle an der Wisperstraße zwischen Springen und Dickschied. Der Bereich

wird leider immer wieder zur illegalen Müllentsorgung genutzt. Die Öltanks mit

je circa 400 Liter Altöl mussten nun sofort entfernt werden, da der nahegelegene

Bachlauf der Wisper gefährdet war. Auf Weisung des Stadtbrandinspektors verlud

die Freiwillige Feuerwehr Bad Schwalbach die Tanks und brachte sie an einen

sicheren Ort. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach den

Tätern. Hinweise dazu werden unter der Rufnummer 06124/7078-0 erbeten.

Verletzter bei Explosion eines Durchlauferhitzers, Nieder-Walluf,

Johannisbrunnenstraße, Sonntag, 19.06.2022, 18:30 Uhr

(wie) Am Sonntagabend wurde in Nieder-Walluf ein Mann bei der Explosion eines

Durchlauferhitzers verletzt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 18:30 Uhr in die

Johannisbrunnenstraße gerufen, da es dort zu einem Brand nach einem technischen

Defekt gekommen seien sollte. Die Feuerwehr konnte das Feuer an einem

Durchlauferhitzer schnell löschen und lüftete die Wohnung. Ein Bewohner wurde

bei seinen Löschversuchen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Offensichtlich war der Durchlauferhitzer explodiert und dadurch in

Brand geraten. Die Polizei schließt eine strafbare Handlung bisher aus.

Mann angefahren und geflüchtet,

Eltville-Erbach, Hauptstraße, Samstag, 18.06.2022, 02:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Erbach ein Mann von einem

Auto angefahren, der Fahrer flüchtete anschließend. Ein 44-Jähriger war zu Fuß

in der Hauptstraße unterwegs. Eine bisher unbekannte Fahrerin in einem Renault

Twingo wollte an dem Mann vorbeifahren, erfasste ihn jedoch mit dem Außenspiegel

und verletzte ihn so an der Hand. Anschließend entfernte sich die Unbekannte von

der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise werden unter

der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen genommen.

Motorradfahrer bei Aarbergen verletzt, Aarbergen-Rückershausen, Kreisstraße

530, Samstag, 18.06.2022, 11:20 Uhr

(wie) Am Samstag wurde bei Aarbergen ein Motorradfahrer bei einem Unfall

verletzt. Der 53-Jährige aus den Niederlanden war mit einem BMW-Motorrad auf der

Kreisstraße zwischen Dörsdorf und Rückershausen unterwegs. In einer

langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam gegen

die Leitplanke. Hierdurch kam der Mann zu Fall und rutschte mehrere Meter über

den Asphalt. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus

gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 EUR.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer fährt gegen Auto, Eltville, Erbacher Straße,

Sonntag, 19.06.2022, 01:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr in Eltville ein betrunkener

E-Scooter-Fahrer gegen ein stehendes Auto. Der 29-Jährige war mit seinem

Elektrokleinstfahrzeug auf dem Radweg der Erbacher Straße in Richtung Stadtmitte

unterwegs. Als er in Höhe Leinpfad ein stehendes Auto überholte, übersah er

offensichtlich den wartenden Hyundai eines 19-Jährigen und fuhr dagegen. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von über ein

Promille fest. Außerdem war der E-Scooter nicht versichert. Der 19-Jährige wurde

festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeidienststelle wieder

verlassen. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Gewässerverunreinigung durch mineralölhaltiges Produkt im

Rhein

Rüdesheim (ots) – Am Samstagnachmittag kam es zu einer größeren

Gewässerverunreinigung im Rhein zwischen Walluf und Geisenheim. Die

Wasserschutzpolizei Rüdesheim konnte bei der Absuche eine ca. 100 Meter lange

und ca. 20 Meter breite bunt schillernde Verunreinigung auf der Wasseroberfläche

feststellen. Mehrere in Frage kommende Schiffe wurden daraufhin kontrolliert.

Ein Verursacher konnte aber bisher nicht ermittelt werden. Die Ermittlungen

durch die Wasserschutzpolizei dauern an.

1. Taschendiebstahl in Einkaufszentrum, Taunusstein,

Gottfried-Keller-Straße 13, Freitag, 17.06.2022, 11:30 Uhr

Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit in einem Einkaufszentrum in Taunusstein

Hahn. Als er im Bereich der Kasse stand, wurde er durch eine andere unbekannte

Person angerempelt. Kurz darauf stellte er fest, dass seine Geldbörse aus der

Gesäßtasche entwendet wurde. Die unbekannte Person hatte sich zu diesem

Zeitpunkt bereits entfernt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der

Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 – 70780 in

Verbindung zu setzen.

Brennende Mülltonne, Taunusstein, Aarstraße 98, Freitag, 17.06.2022, 23:01

Uhr

Am späten Freitagabend wurde hiesiger Dienststelle eine brennende Mülltonne

gemeldet. Diese wurde zuvor durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt und

durch das Feuer zum größten Teil zerstört. In diesem Zusammenhang konnte ein

Zeuge eine männliche Person (ca. 14 – 15 Jahre) beobachten, welche sich vom

Tatort in Richtung Grillparzerstraße zu Fuß entfernte. Ob es sich bei der Person

um den Täter oder einen möglichen Zeugen handelt, konnte bis dato nicht

ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer 06124 – 70780 entgegen.

Diebstahl aus Lagerhalle, Taunusstein, Mühlfeldstraße 1a, Sonntag, 17.04.2022

Samstag, 18.06.2022

Am Samstagmorgen meldete sich der Sohn des Geschädigten und teilte mit, dass aus

der Lagerhalle seines Vaters Elektronikzubehör entwendet wurde. In dieser

Lagerhalle bewahrt der Geschädigte u.a. Lautsprecher und Schallplatten aus

seinem Elektronikhandel auf. Der Sohn ist mit der Überwachung der Lagerhalle

beauftragt. Zuletzt betrat er diese am Sonntag, 17.04.2022. Nun musste er

feststellen, dass in besagtem Zeitraum diverse Gegenstände entwendet wurden.

Über die genaue Schadenshöhe konnte er noch keine Angaben machen. Zeuginnen und

Zeugen die in besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124

-70780 in Verbindung zu setzen.

Verletzter Motorradfahrer, L 3321 (Gemarkung Heidenrod), Samstag. 18.06.2022,

17:26 Uhr

Am Samstagnachmittag befuhr ein 19-jähriger aus Berghausen mit seinem Motorrad

die L 3321 aus Richtung Laufenselden kommend in Richtung Bundesstraße 54. In

einer Linkskurve kam der junge Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab und kam in der dort befindlichen Böschung zu Fall.

Durch diesen Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen

Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden

in Höhe von 1000 EUR.

Illegale Müllentsorgung – Täter geständig, Bad Schwalbach, Samstag,

18.06.2022, 21:41 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Samstagabend bei der Polizeistation Bad

Schwalbach und teilte mit, dass er seit einiger Zeit den Fahrer eines VW

Pritschenwagen beobachtet. Dieser belädt die Ladefläche seines Fahrzeugs mit

Sperrmüll und kehrt kurz darauf mit einer leeren Ladefläche zurück. Da zu diesem

Zeitpunkt weder Bauhof noch Mülldeponie geöffnet haben, ging der Zeuge davon

aus, dass der Fahrer den Sperrmüll illegal entsorgt. Eine Streife der

Polizeistation Bad Schwalbach konnte den Fahrer des VW ausfindig machen und mit

dem Sachverhalt konfrontieren. Der Fahrer zeigte sich sofort geständig und

führte die Beamten zu der Stelle im Wald, an der er den Sperrmüll abgeladen

hatte. Eine Anzeige wurde gefertigt; der Fahrer lud seinen Sperrmüll wieder auf

und sicherte eine fachgerechte Entsorgung zu.

Trunkenheitsfahrt – doppelter Fahndungserfolg, B 54 / Aarbergen – Kettenbach,

Sonntag, 19.06.2022, 01:50 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer zwei Fahrzeuge, welche

auf der B 54 in Richtung Aarbergen unterwegs waren. Dem Mitteiler fielen die

beiden Fahrzeuge durch ihre rücksichtslose Fahrweise auf. Sie fuhren mit

überhöhter Geschwindigkeit, kamen immer wieder auf die Gegenfahrbahn und

überfuhren bei Aarbergen – Michelbach sogar eine Verkehrsinsel. Im Rahmen der

sofort eingeleiteten Fahndung konnten beide PKW auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in Kettenbach aufgefunden werden. Die Fahrzeugführer waren zu

diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. In beiden Fahrzeugen lagen alkoholische

Getränke, so dass der Verdacht der Trunkenheitsfahrt erhärtet wurde. Kurz darauf

erschienen zwei männliche Personen auf dem Parkplatz und begaben sich zu den

Fahrzeugen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich

um die beiden Fahrer handelt. Da beide stark alkoholisiert waren, wurden sie

vorläufig festgenommen und zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Polizeistation

Bad Schwalbach gebracht. Hier wurden zudem die Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Anschluss durften beide Personen die Dienststelle wieder verlassen.

Einbruch in Hotel, Geisenheim, Sonntag, 19.06.2022, 03:10 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein maskierter Täter in ein Hotel in

einem Geisenheimer Ortsteil ein und entwendete aus den Räumlichkeiten Bargeld in

geringer Höhe. Bei der Tat konnte der unbekannte Täter videografiert werden.

Demnach handelt es sich um eine männliche Person. Diese trug zum Zeitpunkt der

Tatausführung schwarze Schuhe, eine schwarze Hose, eine hellgraue Jacke sowie

eine schwarze Kopfbedeckung und einen schwarzen Mund-/Nasenschutz. Der Täter

flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden an die

Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer: 06722 – 91120 erbeten.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Schwalbach (ots) – 18.06.2022, 11:23 h auf der K 530 von Dörscheid kommend

in Richtung Aarbergen-Rückershausen. Der 53jährige Motorradfahrer aus den

Niederlanden befuhr in einer vierköpfigen Gruppe die K 530 aus Dörscheid kommend

in Richtung Rückershausen. Im Bereich der Unfallstelle kam er in einer

langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die

Schutzplanke mit dem Hinterrad. Infolge dessen verlor er die Kontrolle über sein

Motorrad und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur Untersuchung

in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR. Die

Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme von etwa 45 Minuten voll

gesperrt.