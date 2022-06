Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Spangenberg und Röhrenfurth: Pkws aufgebrochen

Aufbruch von Pkws Tatzeit: 17.06.2022, 13:00 Uhr bis Freitag, 17.06.2022, 18:50 Uhr Am Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter jeweils einen Pkw in Röhrenfurth und in Spangenberg auf. Aus einem Pkw wurde eine Tasche mit Inhalt entwendet. Einen grauen Audi A 6 brachen die Täter in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb des Spangenberger Schlosses auf. Die Täter brachen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Einen braunen Dacia Duster brachen unbekannte Täter zwischen 13:00 Uhr und 18:50 Uhr in den „Eichwiesen“ in Röhrenfurt auf. Auch hier wurde eine Seitenscheibe zerstört und der Pkw geöffnet. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter eine Tasche mit Schlüsseln und persönlichen Gegenständen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890