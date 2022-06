Gefährliche Körperverletzung

Eschwege (ots)

Um 05:35 Uhr kam es heute Morgen in der Plouescatstraße in Wanfried zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem es im privaten Umfeld zu einer Auseinandersetzung kam. Zuvor kam es nach bisherigen Erkenntnissen in der Wohnung zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem dort wohnhaften 30-Jährigen und einem 23-Jährigen aus Wanfried. Der 23-Jährige flüchtete daraufhin aus der Wohnung in seinen Pkw und soll aus dem Auto heraus den 30-Jährigen gefilmt haben. Daraufhin schlug der 30-Jährige mit der Faust gegen den Pkw und verletzte sich dabei an der Hand. Nun nahm er nun eine Spitzhacke und schlug damit mehrfach auf das Auto ein. Im weiteren Verlauf, so die Aussage des 23-Jährigen, wäre er noch getreten worden. Beide Beteiligten verletzten sich bei der Auseinandersetzung und musste in das Klinikum Werra-Meißner eingeliefert werden. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Diebstahl eines Planschbeckens

Gestern Morgen, um 09:08 Uhr, wurde festgestellt, dass aus einem Schrebergarten in der Eisenbahnstraße in Eschwege ein Kinderplanschbecken entwendet wurde. Der Schaden wird mit 30 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Smartphone

In Bad Soden Allendorf wurde am 19.06.2022 gegen 15:45 Uhr in der Kirchstraße ein schwarzes I-Phone SE 2020 entwendet. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad kurz zuvor unbeaufsichtigt abgestellt, was Unbekannte Täter*innen ausnutzten, um das Handy zu stehlen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 400,00EUR. Hinweise: 05651/9250.

Auffällige Fahrweise, Zeugen gesucht

Um 17:10 Uhr wird der Polizei am gestrigen Nachmittag ein Pkw gemeldet, der durch seine Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern auffiel. Nach deren Auskunft befuhr der Pkw, ein blauer Daimler Coupé, die B 400 in Richtung Eschwege. Auf der B 400 fiel der Fahrer zunächst auf, da er „extreme Schlangenlinien“ fuhr. Dabei soll es zu mehreren „Beinahunfällen“ gekommen sein. Nachdem er auf die B 27/ B 7 in Richtung Kassel abgebogen war, fuhr der Fahrer teils in den Gegenverkehr, wo es fast zu einem Frontalzusammenstoß gekommen sein soll. Die Ortslage von Oetmannshausen durchfuhr er mit ca. 100 km/h und nach Angaben von Zeugen teils auch über Bordsteine. Der alarmierten Polizeistreife gelang es dann den Pkw in Bischhausen anzuhalten. Der Fahrer, ein 84-Jähriger aus Jena, wurde einer Kontrolle unterzogen, ein Alkoholtest verlief negativ. Offensichtlich waren das Alter und die körperliche Konstitution für das Fahrverhalten verantwortlich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 84-Jährigen eingezogen. Da in diesem Zusammenhang bislang keine Geschädigten bekannt sind oder sich bisher gemeldet haben, die durch das Fahrverhalten des 84-Jährigen gefährdet wurden, bittet die Polizei darum, dass sich Betroffene oder Zeugen unter der Tel.-Nr. 05651/9250 bei der Eschweger Polizei melden.

Polizei Sontra

Gegen Zaun gefahren

Am Sonntag den 19.06.2022 kam es gegen 16:00 Uhr in Sontra zu einem Verkehrsunfall. In der Straße „Niedertor“ hatte eine 59-Jährige ihr Auto geparkt. Beim Starten des Motors machte der PKW einen „Satz nach vorne“ und prallte gegen einen angrenzenden Zaun. Der Schaden beläuft sich auf 200,00EUR.

Diebstahl aus Gartenhütte

In dem Zeitraum vom 18.06.2022 21:00 Uhr und dem 19.06.2022, 16:30 Uhr kam es auf dem Kleingartengelände Sontra „Meisenweg“ zu einem Einbruch in ein Gartenhaus. Unbekannte drückten ein Fenster einer Gartenhütte ein und entwendeten daraus zwei Wasserpfeifen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 650,00EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Heute Morgen um 7:20 Uhr kam ein 63-Jähriger aus Großalmerode, welcher mit seinem Kleinbus auf der L 3225 von Friedrichsbrück kommend in Richtung Hessisch Lichtenau fuhr, aufgrund von starkem Regen und daraus resultierendem Aquaplaning, nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Wassergraben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000,00EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Sonntagabend kam es zu einer Unfallflucht auf dem Gelände des Autohofes in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Gegen 22:10 Uhr befuhr der Fahrer eines silbernen Fabia Skoda das Tankstellengelände, in der Absicht dort zu tanken. Nachdem der Fahrer jedoch bemerkte, dass die Tankstelle bereits geschlossen hatte, stieg er wieder in das Auto und fuhr davon. Dabei vergaß er die Zapfpistole, die er schon in den Tank seines Autos gesteckt hatte, wieder zurückzuhängen und fuhr los. Dadurch wurde die Zapfsäule beschädigt; der Schaden mit ca. 2500 EUR angegeben. Der Fahrer selbst bemerkte dies nach wenigen Metern, hielt an, stieg aus und hängte die Zapfpistole zurück. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: 05602/93930.

Schornstein durch Blitzeinschlag beschädigt

Um 06:47 Uhr kam es heute Morgen zu einem Blitzeinschlag in den Schornstein eines Wohnhauses in der Quellentalstraße in Quentel. Durch den Einschlag wurde der Schornstein stark beschädigt, ebenso die angrenzende Dacheindeckung. Die Ziegelsteine des Schornsteins wurden teilweise auf die benachbarten Grundstücke geschleudert, ohne dass es dort zu weiteren Sachschäden kam. Durch Überspannung kam es teilweise zu Beeinträchtigung bei der Stromversorgung. Verletzt wurde dadurch niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Quentel und Hessisch Lichtenau. Es kam nicht zu einem Brandausbruch.

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom 17./18.06.2022 kam es in Großalmerode in der Hohlerainstraße zu einer Strafanzeige. Ein grauer Mazda, welcher am rechten Straßenrand geparkt war, wurde von Unbekannten an der Fahrer- und Beifahrertür bis auf die Grundierung zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 400,00EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Heute Morgen, um 9:47 Uhr, parkte ein 56-Jähriger aus Elze mit einem Klein-Lkw in Witzenhausen, „Am Markt“ zwischen Marktplatz und Einmündung „Am Kirchplatz“ im Bereich der dortigen Baustelle. Links daneben parkte ein weiterer Klein-Lkw. Als der 56-Jähre nach dem Entladen ausparkte, streifte er mit seinem Fahrzeug den danebenstehenden Klein-Lkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.