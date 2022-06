Neuleiningen: Restart beim Burgsommer Neuleiningen

Neuleiningen – Endlich! Nach zweijähriger Pause startete am vergangenen Wochenende der Burgsommer Neuleiningen.

Am vergangenen Freitag (17.06.2022) lockten The Queen Kings wieder das Publikum in die Burgruine. Proppenvoll war es an diesem Abend und die Titel von Queen und Freddy Mercury begeisterten den ganzen Abend.

Am Folgetag (18.06.2022) sollte ursprünglich die Band Brothers in Arms aufreten. Aufgrund einer schweren Erkrakung von Frontmann Andreas „Al“ Leisner musste die Band leider absagen. An deren Stelle trat an dem Abend die Tribute-Band Dire-Strats aus Norddeutschland im Hod der Burgruine auf. Auch sie überzeugten an dem Abend die Fans von Dire Straits und deren Musik.

Unser Fotograf Rudi Brand hat spannende Momente der beiden Konzerte im Bild festgehalten.

Am kommenden Wochenende geht der Neuleininger Burgsommer weiter

Am Freitag, 24. Juni 2022, wird Gregor Meyle & Band zu Gast in Neuleiningen sein.

Am Samstag, 25.06.2022, steht eine absolute Musiker Ikone auf der Bühne: Suzi Quatro & Band macht bei ihrer Deutschlands Tournee in Neuleingen Station und wird dort Rock Musik vom Allerfeinsten liefern.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Neuleininger Burgsommer 2022: