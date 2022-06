Brand eines Getreidefeldes

Worms-Horchheim (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache gerät am Sonntag 19.06.2022 gegen 15:35 Uhr ein Getreidefeld am Ortsrand von Horchheim in unmittelbarer Nähe zur “Eisbach” in Brand. Schnell breitet sich der Brand auf geschätzte 3.000 Quadratmeter aus, bevor er durch die Feuerwehr Worms bekämpft und gelöscht werden kann.

Derzeit wird der finanzielle Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Personen werden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Worms aufgenommen und dauern derzeit noch an. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Raub

Worms (ots) – Am Samstag 18.06.2022 kam es gegen 03:30 Uhr im Bereich der Schönauer Straße in Worms zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 21-jährigen Wormsers. Der 21-jährige Geschädigte befand sich zum genannten Zeitpunkt fußläufig in der Schönauer Straße in Worms, als er von bislang 4 unbekannten männlichen Personen angegriffen wurde.

Im Rahmen der Auseinandersetzung schubsten die unbekannten Täter ihn auf den Boden. Hierbei schlugen und traten sie weiterhin auf ihn ein. Im Nachhinein stellte er fest, dass ihm während der körperlichen Auseinandersetzung sein Mobiltelefon sowie sein Geldbeutel entwendet wurden. Daraufhin entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Worms/L 523 (ots) – Am Samstag 18.06.2022 gegen 15:00 Uhr befährt ein 36-Jähriger aus Grünstadt gemeinsam mit 4 weiteren Insassen (darunter drei Kinder) mit seinem Pkw die L 523 aus Worms kommend in Fahrtrichtung B9/Ludwigshafen. Gleichzeitig kommt ihm eine schwangere 31-Jährige aus Worms mit ihrem Pkw, der zudem mit einer weiteren schwangeren 20-jährigen Beifahrerin besetzt ist, entgegen.

Die Fahrerin biegt nach links ab und missachtet hierbei den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeugs. Dadurch kollidieren beide Pkw und werden derart beschädigt, dass sie schließlich abgeschleppt werden müssen.

Durch den Zusammenstoß wird die schwangere Beifahrerin des unfallverursachenden Pkw leicht verletzt. Die beiden Föten der Schwangeren bleiben glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs sowie ein 8-jähriges Kind werden ebenfalls leicht verletzt. Alle am Verkehrsunfall beteiligten Personen werden vorsorglich durch mehrere Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Erstversorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme wird der Verkehr abgeleitet, zu größeren Beeinträchtigungen kommt es hierdurch nicht. Zusätzlich ist die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Verkehrsunfallflucht mit verletzten Kind

Worms (ots) – Am 13.06.2022 gegen 11:20 Uhr, ereignete sich in der Carl-Villinger-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Verkehrsteilnehmer versuchte den 11-jährigen Radfahrer zu überholen. Aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes kam es zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und zog sich eine Verletzung am Unterarm zu. Der Pkw-Fahrer setzte die Fahrt ungehindert fort, ohne sich nach dem Wohlbefinden des Kindes zu erkundigen und die Polizei zu verständigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Kreis Alzey-Worms

Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eich (ots) – Am Montag 20.06.2022 um 14:05 Uhr kommt es auf der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshöhe schwer verletzt wird. Dieser befährt einen Fahrradweg entlang des Rheindamms zwischen Eich und der Siedlung an der Rheinpromenade in Richtung Rheinstraße.

Beim Überqueren der Rheinstraße durch den Fahrradfahrer kommt es zur Kollision mit dem aus Sicht des Fahrradfahrers von rechts kommenden PKW eines 69-jährigen Mannes aus Eich, welcher gleichzeitig die Rheinstraße in Richtung Ortsmitte Eich befährt.

Der Fahrradfahrer wird durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr. Derzeit ist die Unfallaufnahme noch im Gange. Die Unfallstelle wurde um ca. 15:15 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Alkoholisiert und müde hinters Steuer gesetzt

Flomborn (ots) – Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Flörsheim-Dalsheim befand sich am Sonntagmorgen 19.06.2022 auf dem Heimweg, als er kurz vor Flomborn nach links von der Fahrbahn abkam und heftig auf die dortige Leitplanke aufprallte. Er fuhr noch mehrere hundert Meter, zum Teil auf der linken Fahrbahn und blieb dann kurz vor Flomborn mit seinem total beschädigten Fahrzeug liegen.

Als die Polizei bei dem jungen Mann eintraf, der selbst noch den Notruf abgesetzt hatte, gab dieser an, vor dem Unfall übermüdet gewesen und eingeschlafen zu sein. Da die BeamtInnen zudem noch Atemalkoholgeruch feststellten und der anschließende Alcotest positiv reagierte, musste sich der Fahrzeugführer anschließend noch einer Blutentnahme unterziehen.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und auch andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Wohnhaus bei Scheunenbrand in Mitleidenschaft gezogen

Spiesheim (ots) – Bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr wurde am Samstag 18.06.2022 gegen 18.10 Uhr ein Scheunenbrand in der Spiesheimer Oberstraße gemeldet. Als die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Scheunendach bereits in Flammen und das Feuer drohte auf das angebaute Wohnhaus überzugreifen.

Die Feuerwehren konnten das Feuer schließlich mit starken Kräften löschen, allerdings wurden Teile des Wohnhausdaches ebenfalls durch die Brandzehrung beschädigt. Möglicher Auslöser des Brandes könnten Batterien gewesen sein, die durch den Eigentümer in der Scheune zuvor aufgeladen worden waren.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand, der Brandschaden geht aber wohl in die Zehntausende. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gau-Bickelheim (ots) – Ein 70-jähriger Fahrradfahrer befuhr am 15.06.2022, gegen 12:30 Uhr, die Robert-Koch-Straße in Gau-Bickelheim und wollte nach rechts in den Badenheimer Weg in Fahrtrichtung Ortsmitte einbiegen.

An der Einmündung zum Badenheimer Weg (Regelung rechts-vor-links)kam es zum Kontakt zwischen dem bevorrechtigten Radfahrer und einem 63-jährigen Pkw-Fahrer, der den Badenheimer Weg in Richtung Ortsmitte befuhr.

Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins DRK-Krankenhaus nach Alzey verbracht.

Verunglückter Motorradfahrer

L407 zwischen Nack/Wendelsheim (ots) – Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch 15.06.2022 gegen 20:45 Uhr die L407 aus Richtung Nack kommend in Richtung Wendelsheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte über die Fahrbahn. In der Folge riss der Fahrer einen Leitpfosten aus der Verankerung und blieb im angrenzenden Feld liegen.

Mit Verdacht einer Sprunggelenksfraktur und nicht auszuschließenden, weiteren Verletzungen wurde der 19-jährige mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Worms verbracht. Zur Landung des Hubschraubers musste die L407 kurzzeitig gesperrt werden.