Frontalzusammenstoß fordert 4 Verletzte (siehe Foto)

Roxheim/L236 – Ein Opel Astra und ein Ford Fiesta stießen am Montagnachmittag 20.06.2022 auf der L236 kurz vor dem Tunnelbauwerk Roxheim aus Richtung Rüdesheim kommend frontal zusammen. Gegen 14:40 Uhr wurden Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehren aus Hargesheim-Roxheim, Rüdesheim und Bad Kreuznach alarmiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Personen aus den Fahrzeugen befreit. Die Besatzungen von 4 Rettungswagen, 2 Notärzte und die Feuerwehrleute kümmerten sich um die insgesamt 4 verletzten Personen.

Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden durch die Wehren aus Hargesheim-Roxheim und Bad Kreuznach auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert, der Brandschutz sichergestellt und Batterien abgeklemmt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Abtransport der Fahrzeuge.

Die L 236 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen dem Roxheimer Kreisel und der Auffahrt zur B 41 gesperrt. Der Einsatz der 20 Einsatzkräfte unter der Leitung des stellvertretenden Wehrleiters Rouven Ginz war nach einer Stunde beendet.

Quelle: Feuerwehr VG Rüdesheim

Köder mit Nadeln ausgelegt

Kirn (ots) – Am Sonntag 19.06.2022 meldete gegen 14:45 Uhr ein 50-jähriger Hundehalter bei der Polizei Kirn, dass in der Straße “Im Klingelrech” durch Unbekannte mehrere Köder ausgelegt worden waren. Bei den Ködern hatte es sich um Fleischwurst gehandelt, die mit Nadeln versehen war.

Der Hund des Mitteilers soll davon gefressen haben. Glücklicherweise ergab eine Untersuchung beim Tierarzt keinen gesundheitsrelevanten Befund. Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen konnten die verbliebenen Köder aufgefunden werden.

Bislang sind weder weitere Meldungen noch Hinweise, dass Tiere ähnliche Köder in Kirn gefressen haben, bei der Polizei eingegangen. Die Polizei Kirn warnt nun Hundebesitzer vor den gefährlichen Fallen. Außerdem werden Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter 06752-156-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Bad Kreuznach (ots) – Am Sonntag 19.06.2022 kam es gegen 03:30 Uhr in der Mannheimer Straße Höhe der Parfümerie Douglas zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein Mann von 3 unbekannten Männern angegriffen. Der Geschädigte wurde hierbei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach, 0671-8811-100 zu melden.

Verletzte durch Pfefferspray Attacke

Bad Kreuznach (ots) – In der Nacht zum Sonntag 19.06.2022, kam es gegen 02:45 Uhr in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei setzte ein 19-jähriger Pfefferspray gegen die andere Personengruppe ein.

Der Beschuldigte konnte noch vor Ort angetroffen werden. Auch er selbst blieb von seiner “Pfeffer”-Wolke nicht verschont, sodass insgesamt 3 Personen leicht verletzt wurden. Alle Drei konnten nach der Behandlung durch den Rettungsdienst ihren Heimweg antreten. Gegen den Beschuldigten wird nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Täter verteilt Handabdrücke im Bahnhof Bad Kreuznach

Bad Kreuznach-Bahnhof (ots) – Diverse Bereiche des Bahnhofs wurden am 18.06.2022 durch einen unbekannten Täter mit hunderten bunten Handabdrücken großflächig beschmiert. Vor Ort hinterließ der Täter leere Farbtuben, den Karton eines Schnellrestaurants sowie einen Schal. Obwohl die Farbe noch frisch war, konnte der Täter zunächst nicht ausgemacht werden.

Am Sonntag 19.06.2022, wurden die Mitarbeiter des Schnellrestaurants durch Bundespolizisten des Reviers in Bad Kreuznach befragt. Ein Mitarbeiter konnte als Zeuge Angaben zu einer auffälligen Person machen, welche er bei der Tatausführung beobachtet hatte. Auch ein Bahnmitarbeiter machte Angaben zu dem mutmaßlichen Täter.

Noch am selben Tag rief der Zeuge an, dass der Mann, den er am Vortag beobachtet hatte, sich nun im Schnellrestaurant befände. Eine Streife der Bundespolizei traf den mutmaßlichen Täter vor Ort an, dessen Kleidung noch Farbanhaftungen auswies. Aufgrund der vorliegenden Spurenlage wurde der 21-jährige Mann im Anschluss zur Dienststelle verbracht.

Hier schlug sein anfänglich kooperatives Verhalten in Aggressivität um und er beschädigte diverse Gegenstände im Revier. Der Mann verletzte außerdem eine Kollegin der PI Bad Kreuznach die zur Unterstützung hinzukamen, durch einen Biss.

Letztendlich wurde der 21-Jährige gefesselt und aufgrund psychischer Auffälligkeiten in Alzey in eine Klinik eingewiesen.

Die Bundespolizei bittet weitere Zeugen der Tat sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per Email bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Brand einer Wäscherei vom 14.06.2022

Pfaffen-Schwabenheim (ots) – Folgemeldung – Die Brandursachenermittlungen nach einem Brand in einer Wäscherei in Pfaffen-Schwabenheim vom vergangenen Dienstag werden von der Kriminalpolizei Bad Kreuznach unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach weitergeführt.

Dabei gestaltet sich die Suche nach der Brandursache auf Grund des Zerstörungsgrades der betroffenen Industriehalle als nur noch eingeschränkt möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Quelle: Kriminalinspektion Bad Kreuznach