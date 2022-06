Nieder-Olm (ots) – Zum Einsatz mehrerer Funkstreifen verschiedener Polizeidienststellen kam es am Sonntag 19.06.2022 am Freibad in Nieder-Olm. Gegen 14:13 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Mainzer Polizei ein, wonach sich eine Vielzahl von Personen vor dem Schwimmbad schlagen würde.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Vor dem Freibad war eine Personenschlange von über 100 Personen, die auf Einlass in das zu diesem Zeitpunkt bereits volle Bad warteten.

Zuvor hatten sich 2 Männer in der Schlange vorgedrängelt. Als ein 31-Jähriger und ein 32-Jähriger, die beiden Männer darauf aufmerksam machten, sich doch bitte Hinten anzustellen, schlug einer der Vordrängler zu. Zunächst schlug er dem 31-Jährigen ins Gesicht und danach mit den Fäusten gegen den Kopf des 32-Jährigen.

Nachdem der Täter von den Geschädigten abließ, verschaffte er sich mitsamt seinem Begleiter Zutritt zum Freibad und flüchtete nach eintreffen der Funkstreifen vermutlich über einen Zaun.

Der Schläger konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 180-190cm groß, ca. 25-30 Jahre alt. Rote Haare (undercut) und roter Bart mit kleinem Zopf am Kinn. Er trug ein weißes T-Shirt und blaue Badeshorts.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.