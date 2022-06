Lambrecht: 22. JUZ-Spektakel des Jugendzentrums Lambrecht am 26. Juni 2022

Lambrecht – Am Sonntag, 26. Juni 2022, veranstaltet das Jugendzentrum Lambrecht von 14.00 bis 18.00 Uhr im Jugendzentrum (Friedrich-Ebert-Platz 3) und auf dem angrenzenden Grundschulhof zum 22. Mal das JUZ-Spektakel mit „Action für Alle“.

Vielfältige, kostenfreie Action-Angebote für alle Altersgruppen regen zum aktiven Mitmachen an: Auf vier Bungee-Trampolinen und an einem hohen Kletterturm geht es angeseilt hoch hinaus und beim „Hickle“ kommt es auf Koordination an. Die kleineren Besucher können sich auf einer Hüpfburg austoben. Es gibt einen Kreativbereich und das JUZ-Actionmobil steht mit seinen originellen Spiel-, Sport- und Spaßangeboten bereit. In Workshops kann mit fachkundiger Anleitung jongliert werden. Die Jugendfeuerwehr Lambrecht wird einen Wasserparcour aufbauen. Musikalische Spiele mit diversen Trommeln stehen auch auf dem Programm. Ein Tanzworkshop mit professioneller Anleitung wird angeboten, ebenso das beliebte Kinderschminken. Beim Juz-Kochvergnügen kann lecker gekocht werden. Tischkicker und Tischtennis gibt es auch. Angebote gegen Hunger & Durst gibt es beim JUZ-Spektakel zu „Taschengeldpreisen“.

Das Jugendzentrum veranstaltet das „22. JUZ-Spektakel“ in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention. Die Veranstaltung wird von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung RLP und dem Kreis Bad Dürkheim finanziell gefördert. Weitere Informationen gibt es im Jugendzentrum Lambrecht bei Gerd Hensel, Tel.: 06325-980023 oder unter www.juz-lambrecht.de.